غالي يُلَون حقوق الإنسان بالمغرب .. "سواد كثير ورمادي قليل"

هسبريس - أمال كنين

يخلد المنتظم الدولي، يوم غد الثلاثاء، الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وسط انتقادات حقوقيين لما آلت إليه الأوضاع بالمملكة، معتبرين أن السنة الجارية لم تعرف أي تحولات إيجابية وتغيب عنها أي "نقطة بيضاء".

عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن العام الحالي "يتسم بردة حقوقية على مستوى جميع الأصعدة"، مضيفا في تصريح لهسبريس: "تخليد العاشر من دجنبر هذه السنة يتسم بكثير من السواد وقليل من الرمادية دون وجود نقطة بيضاء واحدة".

وقال غالي إنه فيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية فهنالك تراجع كبير، متحدثا عن ما أسماه "عودة القتل خارج القانون"، مذكرا بحادثة قتل شاب وشابة بمدينة الدار البيضاء من قبل الأمن، ومشيرا كذلك إلى "وفاة مجموعة من المواطنين في مخافر الشرطة".

وتحدث رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن وجود تراجعات فيما يتعلق بحرية التعبير، من خلال التضييق على الصحافيين والمدونين.

وذكر الحقوقي ذاته أن النقطة الإيجابية الوحيدة التي عرفتها السنة هي تراجع أعداد المعتقلين السياسيين، إلا أنه "يستمر دائما التضييق على حرية المعتقل".

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكد المتحدث أن الأمر سيان، وأنها هي الأخرى تعرف تراجعات خطيرة، مؤكدا أن الحق في الصحة والحياة غير مكفولين، إذ هناك استمرار للوفيات في صفوف الأمهات والحوامل، ومتحدثا عن وجود خدمات صحية متردية، ناهيك عن مشكل الدواء.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه فيما يتعلق بالحق في التعليم فـ"الوضع كارثي"، مذكرا بالاحتقان ما بين النقابات التعليمية والحكومة وأيضا مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام، ناهيك عن حق الإضراب الذي لم يعد مكفولا.

وجاء غالي على ذكر مشكل ما بات يعرف بـ"فشل النموذج التنموي"، قائلا إن حقوق المرأة تراجعت والعنف استشرى؛ فيما حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة هي الأخرى لم تعرف أي تقدم.

وفي الختام، أبرز الناشط الحقوقي أنه حتى فيما يتعلق بالجانب التعاقدي لم يكن هناك تغيير ولم تصادق الدولة على أي اتفاقيات تذكر، مردفا بالقول: "ننتظر أيضا الكثير من الأجوبة بخصوص تحقيقات فتحت ولم نلق لها جواب".