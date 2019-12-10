مدير المكتب البلجيكي للأجانب يشيد بجهود المغرب

عادل الزعري الجابري*

أشاد المدير العام لمكتب الأجانب، الهيئة الفيدرالية المكلفة بتدبير شؤون الهجرة في بلجيكا، فريدي روزمونت، بمستوى التعاون مع المغرب ومصالحه الدبلوماسية والقنصلية.

وفي تصريح صحافي حول آليات التعاون في مجال الهجرة، التي تتضمنها مذكرة التفاهم المغربية-البلجيكية في مجال الأمن، أبرز روزمونت أن الجانبين سيقومان بتقييم الحصيلة في يناير القادم، مؤكدا في الوقت ذاته أن التعاون يجري في ظروف جيدة جدا.

وبخصوص سياسة المملكة المغربية في مجال الهجرة، الموجهة على الخصوص إلى البلدان الإفريقية، أكد المدير العام لمكتب الأجانب أنها تعتبر نموذجا متميزا في المنطقة، مشيدا بالدور الذي يضطلع به المغرب في محاربة الهجرة السرية في إطار تعاونه مع الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بتنامي عمليات الطرد مع وضع بعض الشروط أكثر صرامة للدخول، أوضح المسؤول البلجيكي أن موظفي مكتب الأجانب لا يقومون سوى بالعمل المنوط بهم وبتطبيق القانون، مذكرا أنه بحسب نظام شنغن يعتبر الحصول على تأشيرة دولة أخرى والرغبة في دخول بلجيكا بهذه التأشيرة أمر غير مسموح به.

وأضاف أن هذه المعلومات يتم شرحها بوضوح للمواطنين الأجانب عندما يتقدمون بطلب الحصول على تأشيرتهم في المكتب الدبلوماسي، لكنهم لا يعيرون الأمر الاهتمام الكافي ويستقلون الطائرة دون حتى التأكد ما إذا كان البلد المقصود سيقبلهم أم لا.

وتابع أن إجراء الطرد يتم تطبيقه أيضا في بلدان أوروبية أخرى، وليس فقط في بلجيكا. وأكد أن "نظام شنغن ومكتب الأجانب يقومان فقط بتطبيق القانون".

وأوضح روزمونت أن المغاربة ليسوا في مقدمة المواطنين الأجانب الذين يتم إبعادهم، ولكن بالأحرى الألبانيين والأوكرانيين ومواطنين من جنسيات أخرى.

وحسب إحصائيات مكتب الأجانب، فقد تم إجراء 2216 عملية إبعاد في 2018، من بينها 228 علمية همت المغاربة.

وبخصوص تدبير الهجرة في بلاده، أشار روزمونت إلى أن الحكومة البلجيكية لم تعد تنظم حملات التسوية بشكل مكثف، كما في الماضي، موضحا أنه مع ذلك، توجد آليات للهجرة المنظمة (الطلبة، تأشيرة العمل والتجمع العائلي) يجري العمل بها.

وأكد أن بلجيكا ما تزال تحتاج إلى اليد العاملة، وآليات الهجرة المنظمة توجد منذ أمد طويل وتعمل بشكل جيد، مقرا مع ذلك بأن الإجراء أضحى أكثر صرامة مما كان عليه الحال في الماضي. وقال: "ليس هناك أي حكومة ضد الهجرة، الاقتصاد البلجيكي في حاجة إلى الهجرة، مجتمعنا يحتاج إلى الهجرة لتحقيق التوازن، لكن يجب أن تكون منظمة ومخططا لها وتخضع للمراقبة".

ولم يخف المدير العام قلقه إزاء مستقبل تدبير ملف الهجرة على الصعيد الأوروبي، إثر الضغط الممارس على الدول الأعضاء لاستقبال طالبي اللجوء.

وردا على سؤال حول البطء المسجل في معالجة طلبات التأشيرة والملفات المتعلقة بتصاريح الإقامة، أقر روزمونت بأن التشريع البلجيكي والأوروبي وضع الكثير من المساطر، لكن مكتب المهاجرين لا يطبق سوى القانون. كما أشار إلى نقص الموارد في هيئته.

وقال إن "منح التأشيرات ليس من اختصاص مكتب الأجانب فقط، فوزارة الشؤون الخارجية، على غرار المصالح القنصلية والسفارات، يمكنها كذلك إصدار تأشيرات دون استشارتنا". وهذا الأمر يتم في 75 في المائة من الحالات. وتابع: "نطلب منهم إصدار أقصى عدد ممكن، لأن لدينا الكثير من العمل".

وأبرز روزمونت أن مكتب الأجانب لا يتدخل إلا بناء على طلب من وزارة الشؤون الخارجية في حال وجود ملف يثير الشكوك، لاسيما ما يتعلق بضمانات العودة، مسجلا أن المكتب لا يدخر جهدا من أجل الاستجابة لطالبات مهاجرين جدد من خلال تأمين جودة الاستقبال والنجاعة، واحترام القوانين.