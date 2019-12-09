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كُتّاب وآراء
منظمات أمميّة تنتقد استمرار تزويج القاصرات في المجتمع المغربي
قال لويس مورا، المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للسكان و"يونيسيف" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن "زواج الأطفال مصدر قلق كبير لوكالاتنا الثلاث ومحور الأولوية لتدخلها".
واعتبر المتحدث الأممي أن "حقوق الطفل عنصر أساسي في حقوق الإنسان، إنها موضوع عدة معاهدات دولية، أهمها اتفاقية حقوق الطفل التي تم الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسها في 20 نونبر، والتي تحدد تعريف الطفل وتؤكد حقه في الصحة والتعليم والحماية من العنف والحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين. كل هذه الحقوق مهددة بزواج الأطفال".
وأضاف مورا، اليوم الإثنين ضمن مداخلة له في الندوة المنظمة من قبل الوكالات الأممية الثلاث وسفارة بلجيكا بالرباط، أن "الإصلاحات القانونية والمؤسسية لتعزيز حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين التي اعتمدها المغرب أدت إلى تحديد سن الزواج في سن 18 سنة، وتجريم فعل إجبار شخص آخر، وخاصة القاصر، على الزواج، ووضع سياسة متكاملة لحماية الطفولة".
وتابع قائلا: "مع ذلك، فإن استثناء سن الزواج عند 18 عامًا الذي تم تقديمه في المادة 20 من قانون الأسرة، والذي يسمح للقاضي بالإذن بزواج الأطفال، حال دون توقف هذه الممارسة"، موردا أنه "في عام 2018، تم تقديم 33686 طلب زواج، تم قبول 85 بالمائة من هذه الطلبات، وفي عامي 2017 و2018 شكّل زواج الأطفال 9 بالمائة من إجمالي الزيجات".
وأكد الفاعل الأممي أن إنهاء زواج الأطفال "هو أيضًا التزام في خطة عام 2030 بهدفها 5-2 الذي يروم القضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال أو الزواج المبكر أو الزواج القسري"، وقال إن "زواج الأطفال انتهاك خطير لحقوقهم ويعرض مستقبلهم للخطر. وعلى الرغم من أن هذه ظاهرة تؤثر أيضًا على الأولاد، إلا أن الفتيات يعانين بشكل خاص؛ فحوالي 21 بالمائة من الشابات في العالم متزوجات قبل بلوغهن سن 18، وتتزوج 12 مليون فتاة تقل أعمارهن عن 18 عامًا كل عام، وسوف تتزوج أكثر من 150 مليون فتاة قبل بلوغهن سن 18 في عام 2030".
وبحسب الخبير الأممي ذاته، تجبر العديد من الفتيات المتزوجات قبل سن 18 عامًا على ترك المدرسة، ويحرمن من حقهن في التعليم، ويواجهن مخاطر عالية من العنف العائلي، موردا أن الطفلات ما يزلن غير ناضجات جسديًا، لذلك فإنهن أكثر عرضة للموت بسبب مضاعفات الحمل والولادة، كما أن أطفالهن أقل حظا للبقاء على قيد الحياة.
من جانبه، تحدث مارك ترونتيسو، سفير بلجيكا بالمغرب، عن سلبيات زواج الأطفال والأضرار التي يخلفها على من يعيشون التجربة، خاصة أن "هؤلاء الأطفال لا تكون لهم القدرة على اتخاذ قرارتهم الشخصية بأنفسهم".
وأوضح ترونتيسو، ضمن كلمة في الندوة ذاتها، أن "الزواج المبكر يكون له تأثير سلبي على النمو الطبيعي للطفل"، مفيدا بأن "حماية الطفولة عنصر أساسي في شراكة بلاده مع المغرب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
غي تهناو بنادم اصلا ما عندو باش يتزوج. كل واحد يبقى فدار باه .
الامر لا علقة لها باي جهة من الجهات خارج المغرب ، الامر طبيعي جدا بما تحمله الكلمة من معنى ، المغرب يعيش في مفترق الطرق ، يجب الفصل دون الدولة الاسلامية والنظام المدني ، شرع اللهةالزواج في البلوغ ولا علاقة له بالسن ، و ادا كان النظام المغربي نظام مدني فعليه ان يتمسك بالنظام المدني على الجميع وتجريم من يتزوج قبل 18 سنة .
المشكل داخلي ولا علاقة له لا بالأمم المتحدة ولا باي جهات اخرى .
أما المنظمات الدولية "تمشي تدخل سوق راسها".
ان تاخير زواج الفتيات اللواتي لهن الأهلية الكاملة إلى سن 18، فهو يضر بهن، فقد يقودهن هذا النوع من القرارات القضائية إلى العنوسة، أو الى ممارسة الفاحشة التي تعد مسؤولة عن رمي الأجنة في المزابل او الإجهاض الذي قد يتسبب في قتل الحامل.
لا نحتاج لمن يتلوا علينا القوانين
بالمغربية الدارجة
" كل واحد يديها في شغلوا "
أنت مالك أو مال المغرب
كلكم مسؤول عن رعيتة
باقي غير القوانين دخلوا فيها .
والطامة الكبرى ان الفتاة يمكنها ان تجلب كل مرة شاب آخر الى بيت والديها ... أسمر أبيظ أسود ووو
الاسلام يحرم هاته العلاقات و يريدها عند القاصرين علاقة في الحلال .... حلل ناقش
هل من الحكمة والتعقل زواج بنات أو أبناء في 16 من عمرهم
هذا خلل فكري واجتماعي ويجب التصدي له لأنه لن ينتج عنه إلا كوارث اجتماعية
فالكل لازال في طور التعلم وكيف نزج به في عالم المسؤولية فكأنك تسمح لطبيب بالجراحة وهو في السنة الاولى
المجتمع فيه أفراد مغيبون رغم حيازتهم على شواهد عليا
لا يتم تزويج القاصرات الا بإذن من القاضي و بعد بحث اجتماعي و طبي.
تعالوا الى الجنوب الشرقي و عيشوا هنا و لا تزوجوا القاصرات
لابد من قول الحق و لغة الواقع
هنا الفتيات لا يراهن الا الرحل و بعض الاساتذة لذلك لا يمكن لفتاة أن ترفض فرصة الزواج إذا رأت غي ذلك مصلحتها
أقدم لكم نموذجا : يحكى أن قاضيا طلب من فتاة قاصر عدم الزواج بسبب سنها أتدرون ماذا قالت البنت : سيدي القاضي آضمن لي أن يأتيني الزوج عند بلوغي سن 18 أضمن لك رفضي هذا الزواج .
ما كان على القاضي الا أن يأذن بزواجها و هو يتذكر أن له بنتا بلغت سن الأربعين دون زواج.
أتركوا الناس و شأنهم.
الحل:حان الوقت لجميع الدول الإسلامية أن يقولوا نحن لسنا مثلكم، نحن يحكمنا دين و أنتم تحكمكم اهواؤكم لقد قررنا ان نتعانل معكم فقط في المسائل الإقتصادية. و يجعلوا المسلمين حلفا لهم، لا يدخل فيه إلا المسلمين. و بهذا يعرف المسلم من غير المسلم.
لأن بهذه الطريقة دائما سيبقون يفرضون علينا أفكارهم و يظنون أنهم قدوة، و لكن لمن يعرف حقيقتهم مثلي يعلم أنهم يعيشون حياة لا أخلاق فيها و لا دين، فقط عندهم النظام و الشهوات و التكنلوجيا، أما المسائل المعنوية لا توجد عندهم، فهو يعسشون في فراغ عظيم، الحمد لله على الإسلام.
شكرا هسبريس على النشر.
يكفي الذهاب خلف أسوار المدارس لتعاينوا الوضع.
القاصرات في أيامنا هذه سلعة مطلوبة بالحلال أو بالحرام. المعالجة يجب أن تكون جامعة شاملة.