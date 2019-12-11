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الرئيسية | مجتمع | انسحاب "مجلس بوعياش" من الوساطة يُعقد ملف "معتقلي الريف"

انسحاب "مجلس بوعياش" من الوساطة يُعقد ملف "معتقلي الريف"

انسحاب "مجلس بوعياش" من الوساطة يُعقد ملف "معتقلي الريف"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:00

يبدو أنّ ملف "حراك الرّيف" مقبلٌ على مرحلةٍ جديدةٍ من التّعاطي الرّسمي مع تداعياتهِ وما يعرفهُ من "سوء فهمٍ" نتيجةَ تفاعلِ السّلطات المغربية مع مطالبِ مُعتقلي الحراكِ وعائلاتهم؛ فقد أكّدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أنّ مجلسها "لن يقومَ بالوَساطة في ملف احتجاجات الحسيمة".

وخلال حلولها في برنامج "حديث مع الصحافة" التي تبثه القناة الثانية، وهي تتحدث عن إمكانية بلورة مبادرة وساطة لحل ملف معتقلي حراك الريف استنادًا إلى المادة 10 من القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت بوعياش إنّ "المجلس لا يتدخّل في الملف كوسيط؛ لأنّ مبادرة الوساطة تكون بين طرفين والمجلس ليس طرفا في القضية".

وتنصُّ المادة العاشرة من القانون المنظّم للمجلس الوطني لحقوق الانسان على أنّه يمكن للأخير أن "يتدخّل بكيفية عاجلة كلما تعلّق الأمر بحالة من حالات التوتر قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان، بصفة فردية أو جماعية؛ وذلك ببذل مساعي الوساطة والصّلح بتنسيق مع السّلطات العمومية المعنية".

وتأتي تصريحات بوعياش، التي مرّ على تنصيبها على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة كاملة، في وقت وصل فيه ملف المعتقلين إلى الباب المسدود، مع فشل مبادرات الوساطة في تحقيق مطالب "الزفزافي ورفاقه". وأكّدت بوعياش أن "مهمة المجلس تقتصر على كونه آلية لفهم الأشياء ودعم المعتقلين واقتراح حلول على السلطات".

ضيفة "حديث مع الصحافة" شدّدت على أنّ "المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مباشرة بعد ادعاء بعض معتقلي أحداث الحسيمة تعرضهم للتعذيب، قام بزيارة سجني تولال وتاونات، حيث استنتج بعد الاستقصاء أن الادعاءات غير صحيحة، لأنَّ شروط التعذيب لا تنطبق عليها".

وسبق لبوعياش أن أكدت خلال حلولها في برنامج "شباب فوكس"، التي تبثه قناة "ميدي 1"، أن المجلس يقوم بدور الوساطة "ويجب مساعدتي لتحقيق الانفراج"، على حدّ تعبيرها، وهو ما يجعل تصريحها الجديد بأن المجلس لن يقوم بالوساطة في ملف الريف، يتناقض تماما مع ما سبق وأن صرحت به.

معايير باريس

عزيز إدامين، خبير دولي في حقوق الإنسان، تساءل عن خلفيات خرجة بوعياش وما إذا مرتبطة بفشل وساطة لم تستطع رئيسة المجلس التصريح بها أم إنّ "تصريحها هو رد فعل ضد الوقفة التي نظمتها عائلات المعتقلين والتي طالبت فيها المجلس بأن يفرج عن تقرير ادعاءات التعذيب وتقارير الخبرة الطبية".

وقال إدامين إنّ "التبرير الذي أعطته رئيسة المجلس لعدم الوساطة بكونها ليست طرفا، هو تبرير واهٍ، بل بالعكس من يقوم بالوساطة هم الأطراف المحايدة، كما أن تصريحها هو ضربٌ بعرض الحائط للقانون المنظم للمجلس".

وأضاف أن تصريحات بوعياش متناقضة مع معايير باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية، لكون الوساطة في حالات التوتر أو احتمال وقوع انتهاكات ليس اختيارية أو "بريستيج"، بل هي "ضرورة ملزمة للمجلس أن يقوم بها".

واجب التحفظ

وفي السّياق نفسه، قال خالد البكاري، حقوقي فاعل سياسي، إنّ "تصريح بوعياش بكون المجلس ليس من مهامه الوساطة متناقضٌ مع تصريحات سابقة لها تتحدث فيها عن عزمها القيام بهذا الدور، كما تتناقض مع ما قام به الكاتب العام السابق للمجلس، محمد الصبار، حين انتقل إلى الحسيمة من أجل هذا الغرض".

وأضاف البكاري أنّ "تصريح بوعياش بشأنِ الوساطة قد يكون بدافع واجب التحفظ فقط، وبالتالي فإمكانية مساهمتها في أي وساطة مستقبلية تبقى واردة؛ إذ لا شيء يمنع هذا الأمر، لا سياسيا ولا قانونيا"، مبرزا أنّها "ملزمة بالإفراج عن التقرير لأنها تأخرت كثيرا، بحيثُ كان لها مبرر هو التغييرات التي طرأت على تركيبة المجلس بعد تعيينها، ولكن اليوم لم يعد لها عذر".

واعتبر الحقوقي ذاته أنّ "هذا ملف سياسي ذو طبيعة خاصة"، لافتا إلى أن "وساطة أيّ مؤسسة أو شخصيات أو أحزاب لن تؤتي أكلها بدون ضوء أخضر من جهات عليا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:09
والله ما كاين اللي خرج على معتقلي الريف اكثر من جمعيات حقوق الانسان بالداخل
كانوا يضحكون عليهم ويوهموهم بانهم ابطال ويشجعونهم على التصعيد
لكن عندما وصلت ساعة الحقيقة الجميع توارى تاركين المعتقلين واسرهم امام المعانات
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2 - تاوناتي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:10
معتقلو الريف لا يحتاجون إلى وساطة، بل إلى الحرية..وإذا كان النظام يريد ملء السجون فامامه انفصاليو الداخل كامينة حيدر ،والمشرملون ، وناهبي المال العام والمرتشون والفاسدون وو...الخ، فالقاءمة طويلة وربما لاتكفي سجون المملكة لملءها.اما مهداوي ولكناوي ومعتقلو الريف فمكانهم بين اهلهم وليس المعتقل.
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3 - "مجلس بوعياش" الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:18
التسمية ابتي تستعملها هسبريس في محلها وأنا متفق تماما على هذه التسمية. إنه فعلا مجلس بوعياش وليس " المجلس الوطني لحقوق الانسان "
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4 - مواطن2 الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:20
قبل الحديث عن الوساطة او المجلس الوطني لحقوق الانسان يجب تصنيف سجناء حراك الريف.انهم لا ينتمون للفئات التي يجب الوساطة فيها.ليسوا سياسيين اصحاب راي....ليسوا مثقفين الفوا كتبا ونشروها لاهداف معينة ....ليسوا حقوقيين دافعوا عن مبادئ تهم الشعب....ليسوا معارضين لمسؤولين عن تدبير الشان العام....لم يستشيروا مع احد لما انتفضوا ضد السلطات المحلية....ليست لهم ثقافة او مرجعية في الميدان السياسي . ليس لهم تاريخ نضالي .هم قوم برزوا من المجهول في ظروف طارئة وتصرفوا حسب هواهم واعتدوا على رجال الامن والسلطات العمومية ...كل ذلك موثق بالصوت والصورة وبحضور جيوش من الاعلاميين من العالم باسره.السيد ة بوعياش تدرك حقائق كثيرة غائبة عن المواطن العادي وهي ادرى باسباب انسحابها.
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5 - مواطن مغربي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 10:24
السيدة أمينة بوعياش معروفة بمسيرتها ونظالاتها الديموقراطية على الصعيد العالمي ولو تبين لها بصيص من الأمل في صحة وقوة وطنية المعتقلين ونواياهم (على رأسهم ابوهم احمد الذي كان واضحا امس في تصريحاته المرتبكة لقناة فرانس 24) لكانت أول الواقفات بجنبهم مهما كلفها ذلك من ثمن
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