هيئات حقوقية تدعو إلى الاحتجاج أمام مقر البرلمان

هسبريس - مصطفى شاكري

موجة احتجاجية تشهدها العاصمة الرباط خلال الفترة الأخيرة، موسومة بنَفَسٍ شبابي، للتعبير عن رفض بعض السياسات العمومية المؤطرة لمجالات معينة، حيث تستعد هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان للاحتجاج على وضعية حقوق الإنسان وواقع الديمقراطية في المملكة، الأحد المقبل، أمام قبّة البرلمان.

المسيرة الوطنية، حسب بيان للهيئة ذاتها، تسعى إلى "صون المكتسبات والوقوف ضد التراجعات في مجال حقوق الإنسان، وكذلك تعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات، فضلا عن سد قنوات الحوار أمام الحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني بشكل يُقلص من دوره في الوساطة وتدبير الأزمات".

كما تنشد الهيئة من خلال الشكل التصعيدي المعلن عنه، "تنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وجميع نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، باعتبارها رافعة ضرورية لإرساء عدم التكرار"، داعية إلى "الإعمال الفعلي للديمقراطية التشاركية في صناعة السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان".

وتتشكل الهيئة الداعية إلى الاحتجاج من مجموعة من الجمعيات الحقوقية، هي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية عدالة، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى بدائل المغرب.

في هذا السياق، قال بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن "المسيرة الاحتجاجية تتمحور حول حقوق الإنسان والديمقراطية ككل، حيث تسلط الضوء على القوانين التي ينبغي مراجعتها؛ خصوصا ما يتعلق بتأسيس الجمعيات والقانون الذي يخصّ التظاهر والتجمعات العمومية، ثم الهجرة ومجلس الشباب، وغيرها من القوانين التنظيمية".

وأضاف لاركو، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مختلف القوانين سالفة الذكر كان يفترض تفعيلها خلال الولاية الأولى للحكومة" بعد دستور 2011، ثم زاد: "نحتج أيضا على إشكاليات ذات علاقة بالذاكرة، ومردها إلى غياب أجوبة نهائية حول الملفات العالقة؛ من قبيل حالتي المهدي بن بركة والمانوزي، وغيرهما".

وتابع الفاعل الحقوقي قائلا: "أسرٌ توصلت بمقررات تحكيمية تنص على تسليمها رفات الضحايا (ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الحقبة المعروفة بسنوات الرصاص)، لكن ذلك لم يتم إلى حدود الساعة رغم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ناهيك عن قضايا أخرى ذات شأن بالتغطية الصحية والإدماج وتسوية الوضعية المالية والإدارية" للضحايا.

وبخصوص تعامل السلطات العمومية مع الحركات الاحتجاجية الشعبية في مختلف مناطق المغرب، أجاب المتحدث بأن "أغلب الاحتجاجات تمر في سلام بشكل عام، لكن تتدخل السلطات أحيانا بمبرر عرقلة السير أو عدم التصريح بالمظاهرة، لكن الشوارع العمومية تشهد وقفات يومية".

وختم لاركو تصريحه لهسبريس بالقول: "نتأثر بما يقع في العالم لأن حقوق الإنسان لم تعد أولوية للأجندة الدولية، ما ينعكس بالسلب على المغرب"، مسجلا "عدم تفعيل التدابير الواردة في الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان علما أنها التزامات للحكومة".