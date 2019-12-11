مركز حقوقي يدعو إلى إطلاق نقاش الحريات الفردية

هسبريس من الرباط

دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان الدولة المغربية إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب مراجعة القوانين المؤطرة للحريات الفردية، "من خلال إطلاق نقاش عمومي مسؤول، تشارك من خلاله كافة التخصصات العلمية والشرائح الفكرية، بعيدا عن التقاطب الإيديولوجي والسياسي، للخروج بمنظور موحد يراعي حقوق الأفراد دون أن تكون غايته ضرب الإطار القيمي المشترك للشعب المغربي".

كما اعتبر المركز، في بيان له بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن السياق الدولي الحالي "ينطوي على تقاطب كارثي بين التيارين، الروسي والأمريكي، أجهض حق شعوب عربية في الحرية والديمقراطية، وساعد المد اليميني المتطرف، في الغرب كما في الشرق، أنظمة الفساد والاستبداد وسفك دماء الشعوب، مستغلين عبثية الفكر الإرهابي الغادر، وكاشفين عن مكر موازين القوى العالمية المارقة، الراغبة في خدمة المشروع الصهيوني العالمي، الذي سعى إلى تفتيت المجتمع العربي والإسلامي، وحرمانه من الديمقراطية الحقيقية، والاستفراد بالشعب الفلسطيني الأعزل، كما هو حاصل لإخواننا الفلسطينيين بقطاع غزة".

ولفت بيان المركز سالف الذكر إلى أن مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "ينبغي أن تسترعي انتباهنا من أجل الاعتراف بحق الشعب المغربي، وخاصة الفئات الشبابية، التي تكتوي بنار الحيف والتهميش والبطالة وتضاؤل فرص العيش الكريم، في بناء دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتصدي لمظاهر التسلط والقمع ونهب الثروات واستنزاف مقدرات الشعب المغربي بطرق شتى وملتوية"، معتبرا التغاضي عن هذا الخيار مجرد مماطلة وتأخير لن يجدي نفعا، "حيث إن وتيرة السخط والإحباط في صفوف الاجيال الصاعدة باتت متسارعة وأقرب إلى الانفلات؛ وهو ما يتطلب جرأة حقيقية من أجل تدارك الأمر، ووضع حد لهيكلة سياسية متآكلة، لم تعد قادرة على تحقيق تطلعات الشعب المغربي".

وبخصوص سنة 2019، أوضح المركز أنها "شهدت تكريسا لمنهج التضييق على الحريات العامة، وخاصة الحق في التظاهر والاحتجاج، وصدرت عن بعض رجال السلطة قرارات مكتوبة بمنع وقفات احتجاجية لمبررات واهية وغير دستورية؛ فيما حرمت بعض المنظمات الحقوقية من حقها في التنظيم وفي العمل، كما زج ببعض النشطاء الحقوقيين وبعض أصحاب الأقلام الحرة في متابعات قضائية انتقامية، وأخرى أشبه بالاغتيال المعنوي".

وفي مقابل ذلك، يضيف البيان، "ساهمت سياسات الحكومة المغربية في تكريس التضييق الممنهج على مستوى عيش المغاربة"، موردا أن العديد من القطاعات الحيوية ببلادنا، والمتصلة بالعيش اليومي للمواطن "تعرف تدبيرا عشوائيا، ينطوي على اختلال بنيوي لا يمكن إصلاحه مادام يخضع لنظام تدبيري بائد، وأغلبها تحت الإشراف المباشر لمصالح وزارة الداخلية، التي لها أولوياتها"، وفق تعبير الوثيقة ذاتها الصادرة عن المركز المغربي لحقوق الإنسان.