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الرئيسية | مجتمع | دراسة طبية مثيرة بالمغرب .. إدمان الهاتف يُضْعف الأداء الجنسي

دراسة طبية مثيرة بالمغرب .. إدمان الهاتف يُضْعف الأداء الجنسي

دراسة طبية مثيرة بالمغرب .. إدمان الهاتف يُضْعف الأداء الجنسي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:00

خلصت دراسة علمية في المغرب إلى نتائج طبية مثيرة، بخصوص تأثير إدمان الهاتف النقال على الأداء الجنسي والقدرات الجنسية.

الدراسة المرتقب أن يُعلن عنها البروفسور ربيع رضوان، رئيس قسم الصحة الجنسية وقسم أمراض المسالك البولية بالمستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة بالدار البيضاء، بعد غد الخميس، انطلقت من نتائج بحث ميداني أنجزه خبراء في مجالات متعددة والذي استعان بشرائح مجتمعية متعددة حددت في 600 امرأة ورجل.

وتمحورت أسئلة البحث العلمي أساساً على عدد الساعات التي يتم فيها استعمال الهاتف النقال وأماكن استعماله، خاصة داخل غرف النوم التي تعد من الأماكن الأكثر تأثرا باستعمال الهاتف على مستوى الأداء الجنسي لدى الرجال والنساء على السواء.

النتائج، التي خلص إليها الاستبيان واستطاعت هسبريس الحصول على بعض مخرجاتها، خلصت إلى أن 100 في المائة من المستجوبين (أزواج وزوجات) يملكون هواتف نقالة ذكية، 92 في المائة منهم يستعملون الهواتف داخل غرف النوم؛ من بينهم فقط 18 في المائة يعملون على الإغلاق المؤقت للهواتف (mode avion ) داخل غرف النوم.

وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن 50 في المائة من المستجوبين غير مرتاحين في حياتهم الجنسية نساء ورجال، 33 في المائة منهم يقولون إن الهاتف النقال استحوذ على تفكيرهم واستهلك كل وقتهم داخل غرف النوم.

المثير في الدراسة، وفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، هو أن عينة الشباب من 20 إلى 45 سنة هي الأكثر تأثرا بالهواتف النقالة داخل غرف النوم، حيث تستعمل الهاتف بشكل إدماني، إلى درجة أن أكثر من 60 في المائة منهم اعتبروا أن الهاتف النقال أثر على أدائهم الجنسي، في وقت اعتبر حوالي 14 في المائة منهم أن الهاتف النقال الذكي هو المسؤول الأول عن الضعف الجنسي لدى الزوجين.

وتشير النتائج ذاتها إلى أن 75 في المائة من العينة المستجوبة تستعمل الهاتف بشكل كبير، 60 في المائة تشتغل بالهاتف النقال داخل غرف النوم، ما يفقد التواصل بين الزوجين؛ فقد عبر 12 في المائة منهم عن ضعف جنسي واضح، بينما أشار 35 في المائة إلى فقدان الرغبة الجنسية و16 في المائة (رجال) يعانون من القذف السريع، بينما 20 في المائة (نساء) يشعرن بآلام حادة في بداية العلاقة الجنسية.

المصادر الطبية أكدت أن الاضطرابات الجنسية، حسب خلاصات الدراسات، تزداد حدتها مع وجود شاشة التلفزيون داخل غرف النوم وتعدد الأجهزة الإلكترونية داخل البيت.

جدير بالذكر أن البروفسور ربيع رضوان، رئيس قسم الصحة الجنسية وقسم أمراض المسالك البولية بالمستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة بالدار البيضاء وبشراكة مع الجمعية المغربية لجراحة المسالك البولية بالمنظار، ينظم الخميس المقبل ندوة صحافية لتقديم نتائج الاستبيان الميداني الخاص بتأثير إدمان الهاتف النقال على الأداء الجنسي والقدرات الجنسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - عبد المجيد الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:08
أظن أن أثر ما يشاهده المرء في الهاتف هو ما يؤثر على الأداء الجنسي، وليس الهاتف بحد ذاته.
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1
2 - مغربي عايق الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:11
الحمد لله الفقر نعمة....ما عندي حتى شي هاتف.....وا لي كيصور 60 درهم فالنهار و مزوج و 3 الاولاد غادي يشري التليفون.....انا كندخل البيت النعاس مع 10 و كنخرج منو مع 7....و الحمد لله النتيجة3 أطفال في 4 سنوات زواج و باقي العاطي يعطي....
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-3
3 - الغلاء الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:12
مع غلاء المعيشة صار الزواج مستحيلا,وبسبب غلاء الكراء صار حلم الحصول على برتوش صعبا,واصبحنا صائمين وبالدفء حالمين وعلى الانترنت شانقين
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4 - عبد الله الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:14
تمنيت أن تكون الدراسة على أثر البطالة في نفسية المواطن المغربي، وتأثيرها على شخصيته ومحيطه عامة. شباب لا يجد قوت يومه حتى يفكر أصلا في الزواج وحتى يتأثر أداءه الجنسي أو أداه المنسي، لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، إلى الله المشتكى.
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5 - أتفه الدراسات الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:14
دراسات أو شبه دراسات تعبر فقط عن فراغ عقول أصحابها
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6 - channa الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:14
سبحان الله العقل عندنا كيف داير هادوك الناس كيضحكو علينا عارفين ان العرب الأكثرية مخهم عامر بالجنس لاحول ولاقوة الا بالله زعما هما جابو واحد ودخلوه في بيت النعاس وعطاوه التليفون وشوية جابو ليه بنت وقالو ليه نعس معاها ومدار والو هاد العملية جربوها على اللف مغربي
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-2
7 - تكشبيلة الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:15
العادة السرية والمواقع الاباحية هي السبب في الضعف الجنسي اما التلفون خطر على على الدماغ
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8 - فريد الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:17
صراحتا موضوع مهم للغاية استفدت منه كثيرا ونصحت بعض الأصدقاء هم الآخرين القراءة والاستفادة حتى تعم الفائدة للجميع
شكرا لكم
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9 - observateur الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:18
متى كان القطاع الصحي في المغرب ذا مستوى لإجراء الدراسات الميدانية على الإنسان المغربي؟انه قطاع غير منتج ولايرضى الى المستوى المطلوب .كفاكم كذبا فالصين اكبر الدول استعمال للهواتف اواكثر الدول انجابا ....
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10 - Fellah الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:18
Donc un moyen léger de contraception et planification familiale...bravo les smartphones...

كما بينت دراسة أخرى لاتقل أهمية، أن 60٪ من cocottes تحترق بسبب انشغالات النساء في الهاتف النقال أو تتبع المسلسلات...
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11 - mohamed الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:20
هده حقيقة لا مفر منها و بالاضافة الى اشعة الويفي الدي تزيد الطين بلة فشبكة الويفي و اشعتها مسؤولة بشكل مباشر في خصوبة الرجل فهي تعمل على قتل الحيوانات المنوية و القدف السريع و الضعف الجنسي
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12 - يا ربي السلامة الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:21
كلشي ليه الدوا الا فتور الرغبة الجنسية بين الزوجين لانه يجعل الحياة لا تطاق...نسال الله السلامة للجميع.
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13 - charaf الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:21
السبب الرئيسي وراء الضعف الجنسي عند الجنسين هو الضغط النفسي والمشاكل اليومية لدى المغاربة والخوف من الغذ اﻷسود لدى شريحة واسعة من الشعب وبطبيعة الحال مع اﻹبتعاد عن الذكر وهجر المساجد يفاقم ضغوط الحياة الصعبة في هذه البلاد مع اﻷسف.
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14 - Yoz الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:22
هناك من يغلق الهاتف في غرفة النوم او اثناء تواجده بالبيت لا لشيء الا ليتفرغ لاهله... فتقوم الحرب مع الزوجة عندما تسأل بالٱتي: طفيتي التلفون خفتي تتاصل بيك شي وحدة؟ إوا قَلّْب تْسْكّتْها انتَ...
ههههه
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15 - rachid الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:23
أصلا اغلبية النساء باردات جنسيا .وتمثل العكس عندما تجد في الرجل مصلحتها
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16 - عبدالقادر جرسيف الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:23
انا لست باحثا او عالما وحسب استنتاجي فان الصور والفيديو هات والأفلام الإباحية تأثر سلبيا بشكل كبير على العلاقات الجنسية واصبح الهاتف النقال هو المساهم الفعلي في تدمير هذه العلاقات.
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17 - انا الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:23
امر منطقي .. النهار وما طال وانت شاد هاداك المشقوف.. مغديش ديها فمراتك ولا ولادك ولا حتى حالتك. ألله يستر وصافي .. انا الى خرجت ونسيت التلفون كنحس بحال لي عريان
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18 - عصام الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:24
اذا كان استعمال الهاتف النقال في أشياء اخرى ... ممكن اما اذا كان استعمال الهاتف في أشياء مفيذة و لو كان ادمان لن يكون هنالك تأثير اسي بروفيسور
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19 - المترب الحزين الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:29
كان على البروفيسور ان يجري دراسة الاطفال الذين يقطعون كيلومترات في البوادي دون افطار لاجل التحصيل الدراسي ليعرف مامذى التعب والارهاق وعدم التغذية على محصلت التلاميذ اما الهاتف والجنس ليست لدينا الوسائل التقنية للحصول على النتائج التقريبية لان عدد600 امراة ورجل ليس بالعدد الكافي للتحليل والدراسة على 1000 وما فوق بمختلف الاعمار
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20 - الدكتور عاطف الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:31
اكثر من 50٪ من المغاربة يعنون من الضعف الجنسي و الاسباب متعددة اهمها:
- الأغذية السريعة fast food
- القلق و التوثر بسب البيئة و ظروف العيش
- مشاهدة الأفلام الإباحية مما يفقد الرغبة
- استعمال الهاتف النقال الذي يوثر بشكل كبير على الخصوبة و الحيونات المنوية
- التمثيل السيء للجنس و ربط الجنس بالرجولة و الفحولة
- غياب ثقافة جنسية لدى اغلب الأزواج و العاشقين و عدم وجود حوار حول الموضوع
- استعمال السراويل و الملابس الضيقة
- استعمال أدوية مهيجة تعطي نتائج عكسية مع مرور الوقت...
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21 - اوس الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:32
المغرب تبارك الله دار كلشي مزيان ما خلا حتى حاجة ما برعش فيها كلشي نجاح في نجاح داكشي علاشي الدراسات تاعو لي بحال هادي موثوق فيها 100% !!!
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22 - batman الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:32
le telephone est devenue une drogue pour les couples .Ceux qui veulent s en debarasser doivent imperativement suivre les etapes ci-dessous:
une fois rentrer a la maison se reserver 30 mn pour achever toutes les taches et repondre a tous les appelles
ensuite fermer le telephone et se consacrer a la vie familliales
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23 - هوهو الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:33
أودي الهاتف النقال هو السبب في ظهور وانتشار السعار الجنسي حتى ولاو تلاميذ الابتدائي والاعدادي يشغلهم الجنس اكثر من الدراسة...!
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24 - ههههه الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:35
نعم قبل هاته الدراسة تبدو الأمور واضحة ليس الهاتف فقط إنما هناك عدة عوامل من بينها المأكولات السريعة وللباس المتواجد حاليا (لباس شبه شفاف) أو بإختصار التعري وعدة عوامل أخرى كثيرة ومتنوعة...
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25 - نبيل الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 21:36
كمغربي حر لا أتفق مع هده الدراسة....لي عندو عندو هههه
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