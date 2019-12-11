اختيار "عاملات فراولة" مغربيات للسفر إلى إسبانيا

هسبريس - إفي

ستبدأ عملية اختيار مرشحات مغربيات للعمل في جني "محصول الفراولة" بالحقول الإسبانية، الأسبوع المقبل في ثلاثة مناطق بالمغرب.

وأوضح ممثلو وزارة العمل الإسبانية في المغرب ـ التي تنسق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المغربية ـ لـ(إفي) أن رجال الأعمال الأندلسيين العاملين في القطاع سينتقلون إلى ثلاثة أماكن مختلفة لتسجيل بيانات المرشحات للعمل في "جني محصول الفراولة"، لتوظيف إجمالي 6 آلاف و500 عاملة.

ومن جانبها، تدافع الوكالة الوطنية المغربية عن "التمييز الإيجابي"، وتفضل توظيف الأمهات اللائي لديهن أطفال، خاصة إذا كن أرامل أو مطلقات، لضمان عودتهن إلى بلادهن مرة أخرى.

يذكر أن العام الماضي شهد انتقال 14 ألفا و538 امرأة من المغرب إلى إسبانيا للعمل في جني "محصول الفراولة"؛ ومن المتوقع أن يسافر هذا العام ما بين 17 إلى 18 ألفا، معظمهن "شاركن" بالفعل سابقا في هذه التجربة.