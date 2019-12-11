24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:19
|13:26
|16:00
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب
- مقتل 475 شخصا في احتجاجات العراق منذ أكتوبر
- ملايين المغربيات يتعرضن لأشكال العنف .. الجنس والاقتصاد بالصدارة
- جمارك "طنجة المتوسط" تحبط تهريب 21 ألف يورو
- هيئات حقوقية تدعو إلى الاحتجاج أمام مقر البرلمان
حميش يترصد لـ"مُدعشي الإسلام" ومتمسحين بأعتاب الفرنكوفونية (5.00)
فارس: التعذيب ينتقص من حرمة الناس.. ومحاربته واجب أخلاقي (5.00)
النيابة تكشف احترافية "تجنيس الإسرائيليين" وتطالب بعقوبة رادعة (5.00)
- العثماني يرفض "سوداوية المعارضة" ويفتخر بحقوق الإنسان بالمغرب - (74)
- آلاف المغربيات يقبلن "العنف الزوجي" حفاظاً على الاستقرار الأسري - (48)
- دراسة طبية مثيرة بالمغرب .. إدمان الهاتف يُضْعف الأداء الجنسي - (41)
- ملايين المغربيات يتعرضن لأشكال العنف .. الجنس والاقتصاد بالصدارة - (33)
- التوفيق: وضعية "الأئمة المجازين" تتبع لـ"كوطا" المناصب المالية - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اختيار "عاملات فراولة" مغربيات للسفر إلى إسبانيا
ستبدأ عملية اختيار مرشحات مغربيات للعمل في جني "محصول الفراولة" بالحقول الإسبانية، الأسبوع المقبل في ثلاثة مناطق بالمغرب.
وأوضح ممثلو وزارة العمل الإسبانية في المغرب ـ التي تنسق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المغربية ـ لـ(إفي) أن رجال الأعمال الأندلسيين العاملين في القطاع سينتقلون إلى ثلاثة أماكن مختلفة لتسجيل بيانات المرشحات للعمل في "جني محصول الفراولة"، لتوظيف إجمالي 6 آلاف و500 عاملة.
ومن جانبها، تدافع الوكالة الوطنية المغربية عن "التمييز الإيجابي"، وتفضل توظيف الأمهات اللائي لديهن أطفال، خاصة إذا كن أرامل أو مطلقات، لضمان عودتهن إلى بلادهن مرة أخرى.
يذكر أن العام الماضي شهد انتقال 14 ألفا و538 امرأة من المغرب إلى إسبانيا للعمل في جني "محصول الفراولة"؛ ومن المتوقع أن يسافر هذا العام ما بين 17 إلى 18 ألفا، معظمهن "شاركن" بالفعل سابقا في هذه التجربة.