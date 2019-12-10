هذه تفاصيل وفاة معتقل احتياطيا في مستشفى سلا

هسبريس - و.م.ع

أفادت إدارة السجن المحلي العرجات 2 أن السجين المسمى قيد حياته (س.ع)، المعتقل احتياطيا بهذه المؤسسة بتهمة محاولة القتل العمد، قد توفي بمستشفى مولاي عبد الله بسلا، بعد نقله إليه "إثر إقدامه على محاولة الانتحار داخل غرفته مستغلا خروج باقي السجناء إلى الفسحة، وذلك عبر لف منشفة حول عنقه وربطها إلى نافذة المرحاض".

وذكرت إدارة المؤسسة السجنية، في بلاغ لها، أن السجين المتوفى "كان يعاني من اضطراب نفسي حاد كما كانت له ميولات انتحارية، مما دفع بإدارة المؤسسة إلى وضعه تحت المراقبة الطبية، وكذا إخراجه بتاريخ 09 نونبر 2019 للاستشفاء بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بسلا، حيث مكث به إلى غاية 22 نونبر 2019 ".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وكذا أسرة المعني بالأمر، وفقا لما تنص عليه القوانين المنظمة للمؤسسات السجنية.