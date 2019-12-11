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كُتّاب وآراء
هيئة تدعو إلى إطلاق سراح "المعتقلين السياسيين"
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، المتزامن مع عاشر دجنبر من كل سنة؛ نظم فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، ليلة الثلاثاء، وقفة احتجاجية تخليدا للذكرى الـ71 للإعلان العالمي للحقوق الإنسان تحت شعار: "نضال وحدوي لإحقاق الحقوق وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وفي هذا السياق قال عزيز إبراهيمي، رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، إن "الوقفة التي نظمت بساحة 20 غشت بخنيفرة على الساعة السادسة والنصف وانتهت في حدود السابعة ونصف ليلا، والتي دعت إليها الهيئة، حضرها مناضلون من عدة هيئات؛ من حقوقيين ونقابيين ونشطاء، بلغ عددهم حوالي 60 فردا، مع تسجيل حضور أمني واضح".
وزاد إبراهيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الشعارات المرفوعة بالوقفة لامست الوضع السياسي بالبلاد، إلى جانب الاعتقال السياسي، في إشارة إلى معتقلي حراك الريف والدعوة إلى إطلاق سراحهم، ناهيك عن شعارات تندد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما حمل المحتجون، وفق رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، لافتات كتبت عليها شعارات من قبيل: "لا لمنع جمعية أمغار"، "كفانا من الفساد"، وغيرها من اللافتات التي تصب في اتجاه تحسين الأوضاع في مختلف المجالات.