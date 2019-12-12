حلم شقق "نور الهدى" يتحول إلى سراب بمراكش

هسبريس - عبد الإله شبل

بينما يعيش ضحايا المشروع الوهمي "باب دارنا" بالعاصمة الاقتصادية في تيه حقيقي حيال الخطوات التي سيخطونها بعدما وجدوا أنفسهم ضحايا عملية نصب كبيرة من طرف مستثمر عقاري، ما يزال ضحايا تعاونية نور الهدى بمراكش يطالبون بوضع حد لمعاناتهم التي عمرت لسنوات.

ولم يجد ضحايا التعاونية السكنية نور الهدى بمراكش، الذين يفوق عددهم 500 فرد، ضمنهم مغاربة مقيمون بالخارج، منذ سنوات، حلا لهذه القضية التي نهبت الملايير، بعدما تحول حلم اقتناء شقق بالعقار المتواجد بحي جيليز إلى سراب.

ويؤكد منخرطو التعاونية السكنية أن وصلات إشهارية كانت تبث حينها، تفيد بإمكانية الانخراط من أجل الاستفادة من شقق بمشروع نور الهدى المتواجد بالقرب من حي أكيوظ، كانت وراء مسارعة المئات من المواطنين من داخل وخارج المغرب إلى الانخراط ودفع مبالغ مالية بلغت في مجموعها الملايير، بيد أن الأمر لم يكن سوى "عملية نصب" راحوا ضحيتها.

وبحسب ضحايا المشروع السكني المذكور، فإن المسؤولين عن التعاونية بدؤوا يماطلون ويقدمون الأعذار، بينما ما تزال الأرض في اسم مالكيها الأصليين، بل وتوجد في حالة رهن لدى إحدى المؤسسات البنكية.

ورغم توجه الضحايا إلى القضاء لإنصافهم من عملية النصب هذه، وإدانة المتورطين فيها بأحكام تتراوح بين 3 و5 سنوات مع إرجاع الأموال إلى أصحابها وتعويضهم عن الضرر، وتبرئة صاحب الأرض الذي تسلم مبلغ 64 مليون درهم من أصل 70 مليونا قيمة العقار، إلا أن ذلك لم يغير من واقع الأزمة شيئا.

وقال محمد المذكوري، نائب رئيس تعاونية نور الهدى، وهو واحد من الضحايا الذين تم النصب عليهم، إن "الملف ما يزال في نقطة الصفر، والمتضررين لا يعرفون الطريقة التي سيسلكونها للخروج من هذه الورطة التي راحت فيها الملايين أدراج الرياح".

وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الضحايا حاليا في أزمة مع صاحب العقار الذي رغم حصوله على المبالغ المالية لم يقم بعد بتطهير العقار من الرهون، وما زال يقدم وعودا بكونه يبحث عن مقاول لبناء الشقق، لكن الأمر طال لسنتين دون جدوى".

وتابع المتحدث نفسه بأن "صاحب العقار يريد ترخيصا من السلطات الولائية بتشييد الطابق الخامس حتى يحقق الربح، لكن الوالي الحالي يرفض حتى ملاقاته ويغلق الباب في وجه الجميع"، مضيفا أن "الوالي السابق، البجيوي، كان قد تفهم الأمر وكان يسعى إلى إيجاد حل لهذه المشكلة".

ويحمّل أعضاءُ التعاونية السكنية المسؤوليةَ إلى مختلف السلطات، وعلى رأسها الوكالة الحضرية بمراكش ووزارتي الإسكان والمالية وولاية الجهة، عن هذا الوضع الذي وجدوا فيه أنفسهم ضحية عملية نصب بالملايير، ويطالبون بحل هذه الأزمة التي تسببت في مشاكل للعديد منهم بسبب القروض البنكية التي تحصلوا عليها من أجل تأمين المبالغ المطلوبة.