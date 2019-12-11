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الرئيسية | مجتمع | الحكومة ترفض استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل

الحكومة ترفض استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل

الحكومة ترفض استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 23:57

رفضت الحكومة المقترح الذي قدمه مجلس المستشارين القاضي باستثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، حيث لجأ وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إلى الفصل 77 من الدستور للحيلولة دون هذا المقترح.

وعلل بنشعبون رفض الحكومة قبول التعديل الذي تقدم به مجلس المستشارين، بكون استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل سيكون له أثر مالي على الميزانية يصل إلى مليار و600 مليون درهم.

واعتبر بنشعبون أن استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل "إجراء غير منصف"، باعتبار أنهم يستفيدون في الأصل من خصم يتراوح ما بين 50 و60 في المئة، بينما لا تصل النسبة التي يستفيد منها الأجراء سوى إلى 20 في المئة.

ولرفض التعديل الوارد من مجلس المستشارين، لجأ بنعشبون إلى الفصل 77 من الدستور، الذي ينص على أن "للحكومة، في إطار توزان مالية الدولة، أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".

وخلّف لجوء بنشعبون إلى الفصل 77 من الدستور ثلاث مرات خلال التصويت على مشروع قانون المالية بمجلس النواب احتجاج نواب فريق الأصالة والمعاصرة، الذين اعتبروا لجوء الوزير إلى الفصل المذكور لمنع تمرير التعديلات التي ترفضها الحكومة في مجلس النواب، وعدم اللجوء إليه في مجلس المستشارين، "احتقارا" للغرفة الأولى.

وذهب هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى القول: "نريد تفسيرا لْهادْ الحُكْرة دْيالْ الحكومة على مجلس النواب، وقد كان عليها أن تدفع بالفصل 77 في مجلس المستشارين"، بينما قال عبد اللطيف وهبي: "نحن لم نتقدم بأي مقترح ولا تعديل حول المادة المتعلقة بالمعاشات، لذلك كان على الحكومة أن تطعن في التعديلات المقدمة حولها في مجلس المستشارين، وليس في مجلس النواب".

في المقابل، دافع فريق العدالة والتنمية على لجوء الحكومة إلى الفصل 77 من الدستور، حيث قال رئيس الفريق، مصطفى الإبراهيمي، إن الحكومة لم تقم سوى بتفعيل الاختصاصات التي يخولها لها الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين.

الحكومة رفضت أيضا استثناء تعويضات البحث العلمي المدفوعة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي العمومي التابعين للجامعات ومؤسسات التكوين المهني ومراكز التربية والتكوين، وهو التعديل الذي أسقطه بنشعبون أيضا بالفصل 77 من الدستور.

وأوضح بنعشبون أن الحكومة تشجع البحث العلمي، "ولكن باشْ الأساتذة ما يْخلْصوشْ الضريبة على التعويضات هذا فيه حيف".

وتمت المصادقة على التعديلات الواردة على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعد قراءته الثانية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بـ 21 صوتا، ومعارضة 11. وسيعرض المشروع على التصويت النهائي في جلسة عامة مساء اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - HASSAN الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:07
بما ان الوزير له الفيتو فلماذا التشاور او التصويت من طرف نوام الامة اذا الوزير له الصلاحية المطلقة
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55
2 - Badi الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:08
مازلت لم أستوعب بعد كيف تم تمرير قانون التقاعد في 2015.
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35
3 - المهاجر الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:10
اريد ان اعرف هل يعرف الوزير مداخيل الفوسفاط وهل هذه المداخيل تدخل في المزانية وهل يعرف الوزير مداخيل الصناديق السوداء
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45
4 - كمال المنصوري الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:11
بإختصار نحن شعب يستحق كل ما يُفعَل فيه.
نحن شعب نرى الفاسدين ينهبون الثروات و يهربون الملايير خارج أرض الوطن و لا أحد يتحرك!!
نحن شعب كسول نرى الفساد و ننتظر أنْ يُرسِل الله طيرًا أبابيل تقوم بالدور مكاننا!!
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64
5 - محمد المغربي الامازيغي الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:12
معاشات الفقراء ام معاشات الاغنياء والبارلمانيين..ياسيدة الوزر..انت نفسك الذي - قبل ايام - ابحت لنفسك ودونما حياء.. الدفاع عن اصحاب الثروات الكبرى باعفائهم من الضرائب اصلا..ودون نقاش.
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28
6 - حنان الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:13
طبقوا الضريبة على الدخل بدءا منكم. ثم انتقلوا الى عامة الشعب.
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27
7 - abbas farid الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:16
Un gouvernement fantoche impopulaire!!
Il n’a aucun pouvoir pour prendre de telles décisions !!
C’est le makhzen qui décide de ces choses !!
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16
8 - ملاحظ الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:16
سبحان الله معاشات المتقاعدين تحايلوا عليها بالقانون و مرروها في ظرف وجيز بسرعة البرق امامعاشاتهم عندها يصبح الامر معقد ويحتاج الى توافق الاغلبية التي و الحمد لله عرفنا الام انهاتصوت لصالحها و مصالحها
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29
9 - rachid الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:17
أما معاشاتكم وحوافزكم وسفرياتكم وتعويضاتكم واتاتكم وووو لا للنقاش. ولا للمساومة لكن الشعب و متقاعدون فهم تحت رحمتكم. ادا علينا أن يكون لنا فصل في القانون تحت رقم 00000 للإطاحة بكم لأنكم لستم مؤهلين وقانون 0001. لاجباركم على عدم الحصول على تقاعد وووو. اللهم لاتواخدنا بما فعله السفهاء منا.
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10 - ابو اليزيد الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:18
نريد الضريبة على الثروة اسي الوزير....
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21
11 - Omar Malaga الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:18
حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة الفاشلة.
الدعوة بكم لله هو ياخذ فيكم الحق ديالي والمتقاعدين كلهم. سرقونا من سبقوكم وكان أملنا فيكم إن تغيروا المنكر وتعطوا للمتقاعد حقه. إن تردوا له حقه الذي سرق منه غصبا من الحكومات المتعاقبة. ولكن النتيجة الآن هي أنكم لا زلتم تسرقون عشرة ملايير درهم من المتقاعدين وهذا حرام عليكم. وسوف تحاسبون على المنكر امام الله لأنكم تنهبون رزق حلال على المتقاعدين. حسبنا اللة ونعم الوكيل فيكم
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15
12 - hass الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:22
اللهم هذا منكر كتمشيو عير الجهة الضعيفة اما مختلسي المال العام لا تقدرون عليهم لانهم في صفوفكم فما بقي للمتقاعد سوى الموت البطيء حسبي الله ونعم الوكيل
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11
13 - أحمد السعيدي الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:23
كثرة الضغط تولد الإنفجار، ولقد وصل الضغط إلى أقساه والإنفجار لا يحتاج سوى القشة التي كسرت ظهر البعير.
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14 - Hilal الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:23
قال بنشبعون ان الحكومة تشجع البحث العلمي و الحقيقة أن أعضاء الحكومة يبحثون عن تحقيق المكاسب و الامتيازات الشخصية...اما البحث العلمي فيكفي دليلا على عدم الاعتناء به الإصلاح الجديد المرتقب لنظام الدراسات بالجامعة حيث تم استقدام نظام معمول به في الدول الانجلوسكسونية لكن من حيث الشكل فقط اما من حيث الجوهر فهو يختلف تماما يكفي انه يحدد سنوات الإجازة في 4 بدل 3 و يعطي أهمية كبيرة للمواد الثانوية على حساب المواد الأساسية ..واول نتائجه السلبية هو الانطباع السلبي للطلبة الأجانب عنه للضعف و القصور الذي يشوبه...و عدم تطابقه مع الأنظمة الدراسية للدول الأخرى..باختصار امه نظام " باشلر.". مشوه
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8
15 - زهير الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:23
لا نريد شيئ سوى قبر مريح كي نرتاح من وجهكم المقزز!!!!
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16 - الظلم ظلمات الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:24
اللهم زلزل واغرق الظالمين في هده البلاد.
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16
17 - سؤال حيرني الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:25
من أخرج هدا القانون وكيف تم دالك ومن صادق عليه ولمادا كل هده أمور بدون رأي الشعب.
لقيتو سيبا.
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18 - Amghar الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:31
حتى المتقاعدين طامعين فيهم ، ما كفاكم لا فسفاط لا فلوس الجالية لا ذهب ولا فضة ولا البر ولا البحر، بعدما مرر بنكيران قانون لإنقاد صندوق التقاعد بالزيادة في الإقتطاع ورفع سن التقاعد وعند التقاعد تأخذ أقل يعني 3 في واحد ثلاث إجراأت كلها ظالمة جاء سي وزير المالية كمل الباقية ، تكلم لينا على أموال منين رفعتو الدعم عن المازوط وقلتو بلي فلوسها غادي تمشي للفقرآء من 2015 لدابا فين هي هاد لفلوس.
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19 - dégoûté الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:32
Si les français sont dans la rue c pour cette mesure impopulaire. M . le ministre que je ne comprends pas. arrêter de faire le singe. En emitant les autres néo libérale coincés.
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20 - عبدالحق الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:35
اذا خضعت معاشات المتقاعدين الى الاقتطاع الضريبي فيجب أيضا أن تخضع للزيادة في الأجور ( المعاشات) . أهكذا يكرم من أفنى عمره في خدمة هذا الوطن؟ كيف لهذا الوطن أن يخلق مواطنا يحبه و هو يرى أن كل التشريعات تسير ضده؟
ألا تفهم الحكومة أن ما يحصل عليه المتقاعد ليس دخلا و انما هو استرداد لأمواله المقتطعة ظلما؟
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21 - حكومۃ فاشلۃ الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:39
المعاشات التي يستفيد منها البرلمانيون والوزراء وبعض المحظوظين الآخرين من كبار المسؤولين هي معفية بشكل تام من الضريبة بنص قانوني صريح رغم أنهم لم يساهموا فيها ولو بدرهم واحد..لك الله ياوزير الماليۃ ويا رٸيس الحكومۃ, اخْدَمْ أ التاعس من سعد الناعس هذه دولۃ ديال اعمل اقل تنل اكثر واعمل اكثر تنل اقل.
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22 - متقاعد الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:49
الصندوق المغربي للتقاعد اشترى 5 مراكز استشفائية بأموال المتقاعدين وعليه فقد أصبح المتقاعدون شركاء مع الصندوق في هذه المراكز الإستشفائية ومن حقهم المطالبة بنسبة من الأرباح التي سيجنيها الصندوق كما أصبح من غير المعقول أن يستمر الصندوق في إقتطاع الضريبة على الدخل من أجور شركائه وعلى المتقاعدين عدم السكوت ولو أدى الأمر إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بحقوقهم التي تستفيد منها الحكومة والصندوق - هل تعرفون لماذا الحكومات المغربية دائما تبكي على أن ميزانياتها ليست فيها بركة ولا تكفيها لأن المليار و600 مليون درهم اللي كاتاخدها من أموال ورزق شيوخ وأرامل وأيتام المتقاعدين هي ربـــــــا والله لا يبارك في أموال الربـــــــا -
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23 - المعقول الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:49
والله ما نسامح ليكم حتى أمام الله سبحانه حتى المتقاعد رفعتم في حقه الفيتو لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أمركم قريب إن شاء الله تتحدثون عن التوازنات المالية والشعب كايموت في البحر ويتخبط في المخدرات والجامعة تسوق البطالة أين نحن سائرون؟
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24 - مواطن الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:49
زعما درتو انجاز عظيم...كضحكو علينا
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25 - الميزانية القاتلة الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:50
هل يمكن للسيد بن شعبون التصريح اين تصرف ميزانية مليار و 600 مليون درهم وغيرها من مداخيل خيرات البلاد ؟ نحتاج الى توضيح؟!!!
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26 - خليل الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:56
القانون الحقيقي يجب أن يبدأ بالوزراء اولا لكي يبدو حسن نية وأننا سواسية ونحن أيضآ نمتلك شهادات عليا....
لماذا تستتنون الوزراء من الاقتطاعات بل وتعفونهم من أي ضريبة. هل من مجيب داخل البرلمان
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27 - Toufik الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:56
رفع الضريبة على الدخل طبق السي بن شعبان الفيتو على المتقاعدين ولم يطبق الفيتو على مغادرة بعض الوزراء الحكومة ومنحهم 600000 درهم حلال عليهم وحرام علينا لم يتكلم على الريع لانه يخرج من جيوب المتقاعدين لم يبقى الا القليل على الانتخبات ويطلبون ويرغبون في اصواتكم ايها المتقاعدون ما انتم الا امواج يركبون عليها لكي يحصل على المناصب لاغير فكون في الموعد معاهم من اجل المقاطعة هذا الاستحقاق الذي لا يستحقونه ليكم الله ونعم بالله
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28 - بزاف الخميس 12 دجنبر 2019 - 00:59
معاش التقاعد هو مبلغ تم احتساب الضريبة على الدخل عليه طيلة فترة عمله ولا يجوز احتساب الضريبة مرة أخرى!!!؟
و بعد ذلك يخرج بعض الفلاسفة يتساءلون عن سبب هجرة الأدمغة وان كل فرد يكلف الحكومة ملايين الدراهم لتعليمه و تكوينه (مع العلم ان اغلب الاسر اصبحت تلجئ للتعليم الخاص لركاكة التعليم العمومي و ...و..... و.....)؟؟!!!
لحاصول لبلاد واحد الشوية حتى لمشاش هدي اهربوا منها
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29 - محمد مرزوق الخميس 12 دجنبر 2019 - 01:00
هجوم الحكومة على معاشات المتقاعدين شيء مخز وعار الا تستحيون من انفسكم ألم تعلموا ان جل المتقاعدين يتحملون نفقات أبنائهم الكبار ويعيلون أسر أبنائهم.لم تجدوا الا هده الفئة من الشعب المغربي لتأدوها في معاشها لتأدي الضريبة مرتين عندما كانت تشتغل واتناء تقاعدها. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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30 - علي الخميس 12 دجنبر 2019 - 01:02
ولكن لماذا الرياضيين معفيين من الضريبة رغم اجرتهم السمينة جدا
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