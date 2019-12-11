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الحكومة ترفض زيادة المناصب المالية لتوظيف الأطباء والممرضين

الحكومة ترفض زيادة المناصب المالية لتوظيف الأطباء والممرضين
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 21:00

في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الصحية المغربية من خصاص كبير في الموارد البشرية، سواء الأطر الطبية أو التمريضية، رفضت الحكومة زيادة المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وقدّم مجلس المستشارين تعديلا على مشروع قانون المالية يقضي برفع عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة إلى خمسة آلاف منصب مالي، بدل أربعة آلاف منصب، التي نص عليها مشروع القانون المذكور؛ لكن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اعترض على هذا التعديل، ولجأ إلى الفصل الـ77 من الدستور لمنع تمريره.

وقال بنشعبون، في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنّ عدد المناصب المالية التي جرى الاتفاق بشأن إحداثها مع الوزارة الوصية على قطاع الصحة هو أربعة آلاف منصب، معتبرا أن هذا العدد يسد احتياجات الوزارة الوصية على القطاع الصحي.

وتعاني المستشفيات والمراكز الصحية العمومية من خصاص كبير في الموارد البشرية، يقدر بـ32387 طبيبا، فيما يبلغ الخصاص في الممرضين وتقنيي الصحة 64774، أي 97161 في المجموع؛ وهو ما يعني أنّ الأطر الطبيبة والتمريضية المتوفرة لكل ألْف نسمة لا تتعدى 1.5 بينما الحد الأدنى المطلوب كما هو محدد من لدن منظمة الصحة العالمية هو 4.45، وفق المعطيات التي قدمها خالد آيت الطالب، وزير الصحة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بالبرلمان.

وعللت الحكومة رفضها زيادة عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة بالأثر المالي السلبي الذي سيخلفه هذا الإجراء على الميزانية العامة، وفق ما جاء على لسان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ وهو الموقف الذي علّق عليه بعض نواب المعارضة بكونه يناقض شعار "الحكومة الاجتماعية"، الذي تصبغه حكومة العثماني على نفسها.

من جهة ثانية، تمضي الحكومة نحو توفير مزيد من التشجيع والتحفيز للمعاملات التجارية الرقمية، حيث وافقتْ على رفع نسبة التخفيض على المعاملات التجارية التي تتم بواسطة الهاتف المحمول إلى 25 في المائة، بعدما كانت النسبة المحددة في مشروع قانون المالية كما صادق عليه مجلس النواب، في حدود 15 في المائة.

واعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنّ الغاية من تخفيض 25 في المائة من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعاملات الذي تم تحقيقه عبر الأداء بواسطة الهاتف المحمول هو تحفيز المواطنين على استعمال هذه الوسيلة، "عوض الكاش".

وأوضح محمد بنشعبون، في جوابه عن سؤال حول كيفية تحديد هذا النوع من المعاملات التجارية، أنّ جميع العمليات التي تتم عبر الهاتف "نعرفها ويسهُل حصرها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - نجيب الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 21:23
فكرو في الزيادة لجيبكم سحسبكم التاريخ علي نفقكم
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9
2 - Marga الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 21:24
qué pena en Marruecos, aquí en España de miran de quidan de ayudan ey todos gratis
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-1
3 - مواطن الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 21:26
سياسة قبر المرافق العمومية، وزارة الصحة فالتقرير افادت بخصاص مهول باكثر من 30000
ممرض من دون احتساب باقي الفئات، باش يجي بنشعبون اللي ماشي ابن الشعب كما يوحي اسمه، و يقول العدد كافي، و النتيجة، نقص فالجودة و بالتالي عدم الرضى على الخدمات المقدمة من داخل المرافق الصحية.
من ناحية اخرى سيتم فتح باب التعاقد، و العدر هو الخصاص الفظيع اللي عاد غادي يبان، ذريعة لفرض التعاقد فالمرافق العمومية اللي كاتاكل الميزانية و ما كاترجعش بزاف، الراسمالية المتوحشة على ظهر صحة المواطن المغربي.
النتيجة المباشرة: صراع المواطن المريض مع المواطن الممرض، و السلام عليكم و رحمة الله
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14
4 - khalid الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 21:32
ترتيب المغرب عالميا في التنمية البشرية هو 121، المغرب هو الاخير في هذا الكوكب،
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10
5 - ملاحظ الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 21:33
لأنهم يسهرون على تكوين أطباء وممرضي الغد، المتعاقدون هم الأجدر بزيادة المناصب المالية
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0
6 - mohammed الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 21:37
الحكومة نا ئمة على اودانها. اروبا في حاجة الى 2 مليون طبيب من الان والى حدود 2030. والاطباء الجدد المغاربة كلهم يستعدون للهروب من اجمل بلد في العالم. هذا ما يروج الان بين طلبة كليات الطب. نفس الشيء يقال على المهندسين خاصة المتخصصين في الاعلاميات, اذ ان دول كفرنسا وخاصة المانيا تسعى الى تدارك تاخرها في مجال الذكاء الاصطناعي, و السنة الفارطة هاجرت دفعة المهندسين الاعلاميين عن اخرها ولم يبق في البلد الا بعض الخريجات اللاتي لهن التزامات عائلية. كل هذا يحدث في صمت وفي ظل سكوت الحكومة وعدم اطلاع الشعب. غدا سنضطر الى استراد الاطباء والمهندسين والكفاءات من بوركينا فاسو و مالي وموريطانيا بالملايير وما نلقاوش.
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13
7 - Maya الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 21:39
رفض زيادة مناصب مالية لتوظيف أطباء.
محاربة هجرة الأدمغة إلى الخارج خصوصا الأطباء.
لا توظيف لا هجرة.
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10
8 - شفشاون المنصورة الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 21:40
اتفاجأ بممرض او طبيب يتمنى قبوله في الوظيفة العمومية...في حين انه بفتحه لعيادته الخاصة يمكن ان يجني اضعاف ما سيحصل عليه من الدولة...يمكن بكل بساطة ان يحصل على 40000 درهم شهريا او اكثر...للإشارة ،جماعة المنصورة بإقليم شفشاون تحتاج لطبيب خاص في اقرب الاجال...حيث المرضى يذهبون الى المركز بني احمد الذي يبعد عن المنطقة ب 20 كلم من اجل الاستشفاء...و لو فتح طبيب عيادة سيسد الخصاص و يسدي للمنطقة معروفا كبيرا..الجماعة تتوفر على اعدادية و ثانوية و مركز صحي فيه ممرض و ممرضة و عليه ضغط كبير جدا...مع عدد ساكنة تفوق 18000 نسمة....
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8
9 - محسن بنسي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 21:41
أصلا ديك 4000 منصب فيها غير 500 ديال الأطباء وزيد عليها أنه ماكيلتاحقوش، مثلا العام اللي فات تفتحات مباراة لتوظيف 500 طبيب لتاحقو فقط 120 على المستوى الوطني. والسبب بسيط هو ضعف التجهيزات والتحفيزات والتقدير لعمل الأطباء ، الحكومة كتيب طبيب تخدمو ب 8000 درهم بلا ماتيرييل بلا شروط علمية بلا تكوين مستمر ونهار يوقع للمريض شي مضاعفات يدخل للحبس . تا مش مكايهرب من دار العرس. طهلاو فالكفاءات دياولنا وماتخليوش الدول الاوروبية يربحوهم بعد ما خسرنا عليهم ميزانية.
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