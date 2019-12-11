24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:19
|13:26
|16:00
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء بالمغرب
- بن فليس: التخابر يستهدف سمعتي قبل الانتخابات
- حوادث السير تسقط 15 قتيلا في عدة مدن مغربية
- تعنيف المغربيات ينتشر في العمل والفضاء العام
- البرلمان المصري يوصي بتعزيز التعاون مع المغرب
فارس: التعذيب ينتقص من حرمة الناس.. ومحاربته واجب أخلاقي (5.00)
النيابة تكشف احترافية "تجنيس الإسرائيليين" وتطالب بعقوبة رادعة (5.00)
شهادات تعترف بقيمة وخدمة الصديق معنينو للإعلام في المملكة (5.00)
- آلاف المغربيات يقبلن "العنف الزوجي" حفاظاً على الاستقرار الأسري - (66)
- دراسة تُظهر تأييد أغلب المغاربة لـ"تحكم الرجل" في لباس الزوجة - (59)
- مسافرة أمريكيّة تفضح عجز شركة "لارام" عن حماية معطيات الزبناء - (56)
- دراسة طبية مثيرة بالمغرب .. إدمان الهاتف يُضْعف الأداء الجنسي - (43)
- انسحاب "مجلس بوعياش" من الوساطة يُعقد ملف "معتقلي الريف" - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أوروبا تمنح المغرب 101 مليون يورو لمحاربة الهجرة غير النظامية
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن منح المغرب دعما ماليا قدره 101.7 ملايين يورو لمساعدته في تكثيف محاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وذكر بيان للمفوضية الأوروبية أن هذا الدعم، الذي يندرج في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل افريقيا، يهدف إلى "دعم جهود المغرب لمحاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر".
ونقل البيان عن أوليفر فاريلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، قوله إنه "بفضل هذه المساعدة الجديدة، نعمق شراكتنا مع المغرب لتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على طريق غرب المتوسط وتجنب تعريض الأفراد حياتهم للخطر".
ويشكل هذا الدعم المالي للمغرب جزءا من غلاف إجمالي قدره 147.7 ملايين يورو خصصها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا، لمحاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وحماية الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة وتعزيز التنمية الاقتصادية في شمال إفريقيا.
وبالإضافة إلى 41 مليون يورو لتحسين حماية المهاجرين والأطفال والمجموعات هشة في ليبيا، قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة 5 ملايين يورو لتعزيز الفرص الاقتصادية في شمال إفريقيا، لا سيما من خلال إعطاء دفعة لريادة الأعمال على الصعيد الإقليمي.
وقد أنشئ الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا في عام 2015، لمعالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية والنزوح القسري. وتبلغ الموارد المخصصة لهذا الصندوق أكثر من 4.6 ملايير يورو، تأتي من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمساهمين الآخرين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
يجب على المغرب أن يحارب الهجرة أولا في بلاده.
وهذه حقيقة مرة توضح مستوى اللامبالاة للمواطن وانعدام اي اعتبار