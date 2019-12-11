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الرئيسية | مجتمع | أوروبا تمنح المغرب 101 مليون يورو لمحاربة الهجرة غير النظامية

أوروبا تمنح المغرب 101 مليون يورو لمحاربة الهجرة غير النظامية

أوروبا تمنح المغرب 101 مليون يورو لمحاربة الهجرة غير النظامية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:10

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن منح المغرب دعما ماليا قدره 101.7 ملايين يورو لمساعدته في تكثيف محاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

وذكر بيان للمفوضية الأوروبية أن هذا الدعم، الذي يندرج في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل افريقيا، يهدف إلى "دعم جهود المغرب لمحاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر".

ونقل البيان عن أوليفر فاريلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، قوله إنه "بفضل هذه المساعدة الجديدة، نعمق شراكتنا مع المغرب لتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على طريق غرب المتوسط وتجنب تعريض الأفراد حياتهم للخطر".

ويشكل هذا الدعم المالي للمغرب جزءا من غلاف إجمالي قدره 147.7 ملايين يورو خصصها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا، لمحاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وحماية الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة وتعزيز التنمية الاقتصادية في شمال إفريقيا.

وبالإضافة إلى 41 مليون يورو لتحسين حماية المهاجرين والأطفال والمجموعات هشة في ليبيا، قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة 5 ملايين يورو لتعزيز الفرص الاقتصادية في شمال إفريقيا، لا سيما من خلال إعطاء دفعة لريادة الأعمال على الصعيد الإقليمي.

وقد أنشئ الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا في عام 2015، لمعالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية والنزوح القسري. وتبلغ الموارد المخصصة لهذا الصندوق أكثر من 4.6 ملايير يورو، تأتي من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمساهمين الآخرين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - بانكو الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:29
كيفاش غادي تحربو الهجرة الغير الشرعية و الشرعية . ب شراء بعض اسلحة و هنا و هنلك و بناء سياج مثلا و الباقي غادي ينهبوه عفاريت و تماسيح . فلوس ديرو بيهم مشاريع تنماوية في مناطق نائية و مغرب غير نافع و تلقا عباد الله فين تخدم. و دخل مريح. حتى واحد مبفكر يهاجر لا شرعي و لا غير شرعي.
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2 - الهموز الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:33
الله على همزة.......راك فاهم..............!!
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16
3 - مواطن الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:39
يجب على أروبا ألا تقلق بعد الأن لأن المغرب أصبح قارة أفريقية صغيرة قادرة على ضم 500 مليون مهاجر في أفق 2030 والمغاربة في بلدهم سيصبحون أقلية.
يجب على المغرب أن يحارب الهجرة أولا في بلاده.
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9
4 - hafidi الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:40
ما اعلينا الا انقولو بالصحتهم او باختصار شديد
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6
5 - عبدالقادر وجدة الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:42
مادام الاتحاد الأوروبي يمنح الملايين من الاورو قصد محاربة الهجرة، الحكومة لن تحاربها بشكل جدي، لانه اذا انتهت الهجرة ستنتهي الملايين والفاهم يفهم.
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7
6 - اعلي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:47
اس اشمن شرعية أو غير شرعية هما كيتمناو اينوضو شي صباح ومجبروناشي غي مرمرة أروبا خصا دور معنا بالاورو.
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7 - khalid from there الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:50
هل أوروبا تريدنا أن نمنع الأفارقة جنوب الصحراء ولوج المغرب أي مساعدتنا على تأمين الحدود الشرقية والجنوبية أم أنهم يريدوننا أن نسمح بدخول الأفارقة وتركهم يتوسلون في طرقات اغادير، تزنيت البيضاء ومراكش.. ومنعهم من دخول اوروبا أي نضع دركيونا وشرطتنا على حدود مليلية وسبتة وميناء طنجة، وفي هاته الحالة فمبروك لقادتنا دور الحارس الأمين الوفي، و صبر الله المغاربة الأقحاح على هاته الغمة الجاتمة على صدورهم والتي لاتزداد إلى توسعا، فكما يقول أكثر المهاجرون الجنوب صحراويون المغرب جزء من إفريقيا وسنسترجعه قريبا.
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8 - مجيد الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:53
هل معتقدين ويزعم أوربا ان المغرب يحارب الهجرة بي هديه الملايين واين هي الملايين السباق المسؤولين المغرب بحر عميق لا يشبع في المغرب لا شيء يتغير أهكذا يبق حتي يارث الله الارض وما فيها
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9 - مغربي الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:56
لهذا السبب يستقبل المغرب الأفارقة ؟؟!!!
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10 - ستيتو حمو الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:56
هما يشدو الملايين ويتركون مهاجري جنوب الصحراء مشردين في شوارع المدن يتصادمون مع المواطنين !!اما الدولة العميقة أخذت الاموال بدون ان تفعل شيءا فتصبح المواطن محاصر في الشوارع ومفترق الطرقات بالعشرات من المهاجرين !!
وهذه حقيقة مرة توضح مستوى اللامبالاة للمواطن وانعدام اي اعتبار
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11 - سياسة ناجحة الأربعاء 11 دجنبر 2019 - 18:59
هنيئا لنجاح حكومتنا في سياستها للهجرة، إنه استثمار ومورد تستفيد منه الخزينة العامة في ظل النية الحسنة للأوربيين جزاهم الله خيرا...! نتمنى المزيد من المهاجرين الافارقة للمزيد من الدعم...
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