نقابة تعليمية: تأجيل حوار الأربعاء "هروب إلى الأمام"

ياسين أوشن

أغضب تأجيل جلسة الحوار التي كانت مبرمجة الأربعاء 11 دجنبر 2019 النقابة الوطنية للتعليم، مؤكدة أن هذا الإرجاء "ينم عن اللامسؤولية، وسياسة الهروب إلى الأمام، التي لن تزيد نساء ورجال التعليم إلا إصرارا على النضال والصمود لانتزاع مطالبهم العادلة".

في هذا السياق أدانت النقابة نفسها، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، "الهجوم على حقوق الشعب المغربي، من خلال الإجهاز على مكتسباته الاجتماعية التي حققها بفضل نضالاته وتضحياته".

كما استنكرت الوثيقة عينها "تعليق جلسات الحوار دون تقديم أي سبب، ودون تحديد موعد قريب لأجل تقديم أجوبة عن ملفات الشغيلة التعليمية".

وطالب البيان نفسه الوزارة بـ"إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، باعتبارها سرقة موصوفة لا تستند إلى أي أساس قانوني".

ولم تفوت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفرصة دون إدانتها "القمع الهمجي الذي استهدف الأساتذة حاملي الشهادات وهم يمارسون حقا أساسيا تقر به القوانين الوطنية والمواثيق الدولية".

وحمل البيان الوزارة "تبعات الإجراءات الإدارية الترهيبية"، ويدعوها إلى "وقف مسطرة "ترك الوظيفة" التي باشرتها المديريات الإقليمية في حق حاملي الشهادات المضربين"، ويعتبرها "مسا صريحا بالحق في ممارسة الإضراب، كحق أصيل معترف به دستوريا، ومن خلال المواثيق الدولية"، ويؤكد أن "الحل يكمن في الإسراع في الجلوس إلى طاولة الحوار ومعالجة هذا الملف وغيره من الملفات".

كما اعتبرت النقابة ذاتها أن "الأوان آن لتوحيد نضالات الشغيلة التعليمية في معركة موحدة"، مجددة استعدادها للعمل الوحدوي "من أجل رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم".

وختمت النقابة بيانها بـ"دعوة نساء ورجال التعليم إلى مزيد من الحيطة والحذر، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن الحق في الإضراب، وباقي الحقوق المشروعة لكل الفئات التعليمية".