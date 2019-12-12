نقابيون ينتقدون رفض الحكومة إعفاء المتقاعدين من ضريبة الدخل

هسبريس - مصطفى شاكري

بامتعاض شديد، تفاعل مهتمون مغاربة مع إشهار وزير المالية، محمد بنشعبون، لورقة الفصل 77 من الدستور من أجل رفض التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين بخصوص إلغاء الضريبة على معاشات المتقاعدين، معتبرين تبريره بأن هذا الاستثناء ستكون له تداعيات على الميزانية المرصودة في قانون المالية "غير منطقي".

وفي مقابل فرض الضريبة على معاش المتقاعدين الأجراء، يُنادي نشطاء في وسائط التواصل الاجتماعي بإخضاع معاشات البرلمانيين والوزراء ورؤساء الحكومات للضريبة على الدخل، مشيرين إلى أن هذه المبالغ المالية الصافية التي يحصلون عليها تندرج ضمن "ريع الدولة".

عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "هذا النقاش الذي تمخض عن موضوع التقاعد سيكون بداية الصراع مع الحكومة في المستقبل؛ ذلك أن الجولات النضالية والمساطر القانونية مازالت قائمة، بحيث سنعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها إقرار هذا الحق وعدم نكرانه من لدن الحكومة".

وأضاف الزاير، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الكونفدرالية لا تطالب بإلغاء الضريبة على معاشات المتقاعدين فقط، وإنما تُنادي أيضا بتحسين هذه المعاشات"، وأبرز وجود "ميْز وحيف كبيرين، لأن البرلمانيين وأعضاء الحكومة والوزراء السابقين يستفيدون من تعويضات كاملة معفية من الضرائب، بينما العامل البسيط لا تُراعى ظروفه العائلية".

من جهته، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن "قانون مالية 2020 ترقيعي وارتجالي؛ إذ يخفي وراءه أهدافا ستُعمق الفوارق الاجتماعية والطبقية بالمغرب".

وأكد لطفي أن "وزير المالية عمد إلى خفض الضريبة على الشركات التي تصل أرباحها إلى 100 مليون في السنة بنسبة قدرها 18 في المائة، لكنه رفض إلغاء الضريبة على معاشات المتقاعدين، الذين يصل عددهم قرابة 3 ملايين مقاعد في القطاعين العام والخاص، أو على الأقل خفضها"، مستغربا ما أسماه بـ "المناورة" بخصوص استعمال وزير المالية للفصل 77 في مجلس النواب.

"معاشات رئيس الحكومة والوزراء السابقين والبرلمانيين لا تخضع للضريبة على الدخل لأنها معاشات تكميلية"، يردف المتحدث، الذي أبرز أن "العامل البسيط يتقاضى الفتات فقط، سواء في القطاع العام أو الخاص، دون إغفال الموظفين العسكريين الذين يتقاضون أيضا معاشات هزيلة".