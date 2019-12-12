24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:20
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تاريخ وجمال آسفي يندثران تحت وطأة "التهميش والبطالة والتلوث"
- إصدار أدبي يحكي قصص "المرأة التي في الأعلى"
- البيجيدي والإجهاز على الحقوق والحريات
- تراجع المبيعات يدفع الوكلاء إلى تخفيض أسعار السيارات في المغرب
- تأنيث التعليم
صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)
استطلاع يقيس الفساد في المغرب .. الحكومة أكثر تورطا والأمن أقل (5.00)
هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)
الكتاني يفصّل في كتاب "كليلة ودمنة" ونجاح تجارب التنمية بالهند (5.00)
- الحكومة ترفض استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل - (60)
- هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة - (48)
- "الداخلية" تجرب محاربة العزوف بتعبئة التسجيل في اللوائح الانتخابية - (48)
- التوفيق: الارتباط الوثيق بآل البيت يحمي المغرب من خطر التشيّع - (42)
- أوروبا تمنح المغرب 101 مليون يورو لمحاربة الهجرة غير النظامية - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة العدل: إعفاء مسؤولين "خبر عار من الصحة"
نفت وزارة العدل وجود إعفاءات طالت وستطال عددا من المسؤولين بالوزارة، ودحضت ما راج من أخبار حول الموضوع، معتبرة أنها عارية من الصحة.
وقالت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن "الوزير منذ تعيينه لم يعمد إلى إعفاء أي مسؤول، بل أنه مباشرة بعد تعيينه على رأس الوزارة جدد الثقة في جميع المسؤولين المركزيين والكاتب العام، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد للرقي بجودة الخدمات داخل قطاع العدل".
وفيما يخص إعفاء مدير الدراسات والتعاون والتحديث، شددت الوزارة على أن المعني بالأمر تقدم بطلب إعفاء من المسؤولية مؤرخ في 13 نونبر 2019، وألح في لقاء شخصي مع الوزير على طلبه لأسباب خاصة.
وأكدت وزارة العدل أنه أمام هذا الإلحاح، تقرر مباشرة الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الشأن، من خلال مكاتبة رئيس الحكومة بتاريخ 3 دجنبر 2019، كاشفة أن المدير ما زال يمارس مهامه في انتظار إتمام المسطرة.