"مندوبية السجون" توضح وفاة معتقل في الناظور

هسبريس من الرباط

أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجين "ه.م" الذي كان معتقلا بالسجن المحلي بالناظور، وتوفي بتاريخ 13/10/2019، لم يتعرض لأي اعتداء أو معاملة خارج القانون.

وقالت المندوبية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن لجنة من المفتشية العامة انتقلت إلى السجن للبحث في ظروف هذه الوفاة، وثبت من خلال ذلك عدم تعرض السجين المتوفى منذ إيداعه بالمؤسسة بتاريخ 08/10/2019 لأي اعتداء أو معاملة خارجة عن القانون.

وأورد البلاغ أن النيابة العامة المختصة قد أمرت بإجراء تشريح طبي على جثة الهالك من أجل تحديد ومعرفة سبب الوفاة.