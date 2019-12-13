وشايات مجهولة المصدر تستنفر نادي قضاة المغرب

هسبريس - عبد الإله شبل

تفاعلا مع الاتهامات التي جرى توجيهها إلى أحد القضاة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة في وشاية مجهولة، عبّر القضاة عن غضبهم من هذا الأمر، مطالبين بوضع حد لهذه الإساءة التي تلحقهم من لدن مجهولين دون التحقيق في هذه الوشايات ومصدرها.

واستنفر نادي قضاة المغرب مجلسه الوطني من أجل دراسة قضية الوشايات مجهولة المصدر، والتي تستهدفهم وتسيء إلى سمعتهم، على غرار ما تعرض له قاضي التحقيق بالقنيطرة.

وقرّر النادي عقد برلمانه يوم غد السبت بمدينة القنيطرة، التي يوجد بها القاضي عبد الرزاق الجباري الذي كان محط وشاية مجهولة؛ فقد أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس النادي، أن قضية زميلهم كانت محركا لإثارة هذا الموضوع.

وأوضح الشنتوف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "إذا كان حق التشكي يبقى مشروعا لفائدة أي متضرر، فإن لهذا الأمر قنواته ووسائله القانونية والجهات التي تبحث فيه"، معتبرا أن "اللجوء إلى رسائل مجهولة وترويجها بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يبقى الهدف هنا مشكوكا فيه؛ بل أكثر من ذلك فإن هذه الأمور تشوش حتى على عمل أجهزة البحث والتقصي التي تروم الوصول إلى الحقيقة".

وشدّد رئيس نادي قضاة المغرب على أن "من يتوفر على معطيات تهم أحد القضاة عليه بتقديمها إلى الجهات المختصة بوضوح".

ويأتي هذا التحرك بعدما راجت على مواقع التواصل الاجتماعي شكاية مجهولة ضد عبد الرزاق الجباري، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، تمس بسمعته، وجرى توجيهها إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط من أجل فتح تحقيق في الموضوع.

وخرج القاضي عبد الرزاق الجباري، الذي يشغل كاتبا عاما في صفوف نادي قضاة المغرب، ليطالب بدوره، بعد كشفه ممتلكاته، بالبحث في مضمون هذه الوشاية وترتيب الآثار القانونية عليها.

وأورد القاضي، في رسالة وجهها إلى مكتب النادي: "بعد استشعاري غاية محررها (الشكاية)، التي تبدو أنها ترمي إلى النيل من سمعتي المهنية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة؛ وما باقي المذكورين فيها إلا مطية وتوطئة لتحقيق الغاية المشار إليها، أصبحت ملزما بتوضيح بعض جوانبها، خصوصا تلك المتعلقة بالجانب الشخصي والمالي، وهذا هو المهم فيها".