أمريكا ترفض 28 بالمائة من طالبي التأشيرة المغاربة في 2019

هسبريس - عبد الرحيم العسري

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن إحصائيات بخصوص حالات رفض التأشيرة لدخول أراضيها، في سنة 2019.

وحسب معطيات حديثة نشرتها الخارجية الأمريكية، فإن نسبة رفض التأشيرة للمواطنين المغاربة، خلال العام الجاري، بلغت 28.48 في المائة. أما في الجارة الجزائر، فبلغت نسبة الرفض ما مجموعه 44.22 في المائة، وتونس 24.17 في المائة.

القنصلية العامة الأمريكية بالدار البيضاء أوضحت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الخارجية الأمريكية تقوم، بشكل تقليدي، بتجميع إحصائيات سنوية من أجل تحليل عمليات منح التأشيرة الأمريكية، في خطوة تهدف إلى جعل عملية منح "الفيزا" أكثر فعالية من حيث التكلفة والملاءمة للزبناء.

وأضافت القنصلية الأمريكية في المغرب أن "نشر الإدارة الأمريكية على موقفها الرسمي لهذه المعطيات السنوية يأتي في إطار الشفافية وضمان حق الوصول إلى المعلومات بشكل منتظم".

وفي سنة 2018، بلغت نسبة رفض طلبات التأشيرة السياحية من المغرب 42.88 في المائة؛ وهو ما يعني انخفاض هذه النسبة في العام الجاري، لتصل إلى 28.48 في المائة.

ورفضت الولايات المتحدة، السنة الماضية، أكثر من 37 ألف طلب للحصول على تأشيرة الدخول، في إطار قانون حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي على مواطني بعض الدول ذات الغالبية المسلمة؛ لكن هذا القرار لم يمس المغرب بشكل كبير، على الرغم من أن نسبة حصول مواطني البلدان التي شملها الحظر على التأشيرة بلغت 80 في المائة، خصوصا من إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن.

وتشير المعطيات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض، سنوياً، قرابة 4 ملايين طلب للحصول على التأشيرة، لأسباب مختلفة.

وكانت أمريكا اعتمدت، الصيف الماضي، قانونا جديدا من شأنه الحد من أعداد المهاجرين الشرعيين الذين يسمح لهم بالدخول والإقامة بشكل قانوني في الولايات المتحدة، بتسهيل رفض طلبات استصدار تصاريح الإقامة المعروفة باسم (غرين كارد) وبعض التأشيرات.

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق أن أضافت شرطا على معظم طالبي الحصول على تأشيرة الدخول تقديم معلومات عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومعلومات أخرى، في إطار تحسين إجراءات الفحص فيما يتعلق بالأمن القومي.