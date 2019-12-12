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الرئيسية | مجتمع | دراسة تحذر من تأثير إدمان الهواتف على الفحولة الجنسية للمغاربة

دراسة تحذر من تأثير إدمان الهواتف على الفحولة الجنسية للمغاربة

دراسة تحذر من تأثير إدمان الهواتف على الفحولة الجنسية للمغاربة
هسبريس- عبد الإله شبل (صور: محمد اكريمي)
الخميس 12 دجنبر 2019 - 23:10

حذّرت دراسة جديدة المواطنين المغاربة من الاستعمال المفرط للهواتف الذكية، خصوصا في غرف النوم، بالنظر إلى تأثيرها على الأداء الجنسي والقدرات الجنسية للرجال والإناث.

وأكد البحث العلمي حول تأثير الهاتف النقال على الأداء الجنسي لدى الرجال والنساء، والذي أجراه البروفسور ربيع رضوان رئيس قسم الصحة الجنسية وقسم أمراض المسالك البولية بالمستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة بالدار البيضاء، أن الإدمان المفرط على استعمال الهواتف يؤثر بشكل كبير على القدرات الجنسية للمغاربة.

وحسب الدراسة، التي جرى تقديمها مساء اليوم الخميس بمستشفى الشيخ خليفة، فإن 50,5 في المائة من مستعملي الهواتف الذين جرى استجوابهم غير راضين عن حياتهم الجنسية، فيما أكد 11,5 في المائة أنهم يعانون من ضعف في الانتصاب.

وأورد المصدر نفسه، وفق الدراسة التي أجريت بالدار البيضاء، أن 35 في المائة يعانون من انخفاض في الرغبة الجنسية، بينما 20,4 في المائة يعانون من القذف السريع.

ووفق البحث الميداني، فإن 50,4 في المائة من المستجوبين مستعملي الهاتفي والمدمنين عليه عبروا عن انخفاض مستوى الرضا عن حياتهم الجنسية، ثلثا النسبة المذكورة من المغاربة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة.

وأشارت الدراسة إلى أن 7,8 في المائة من الشباب المستجوبين أكدوا معاناتهم من ضعف الانتصاب؛ فيما 84,1 في المائة من الذين يعانون اضطرابًا جنسيًا أكدوا أنهم لا يغلقون هواتفهم قبل الذهاب إلى غرفة النوم.

وحسب المعطيات المقدمة خلال هذه الندوة الصحافية، فإن 86.7 في المائة يستعملون هواتفهم في غرف النوم وخلال تناول الوجبات وكذا وفِي السياقة، فيما يغلق فقط 18.6 في المائة هواتفهم قبل الذهاب إلى السرير للنوم.

وحذّر البروفيسور ربيع رضوان، رئيس قسم الصحة الجنسية وقسم أمراض المسالك البولية بالمستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة بالدار البيضاء، من خطورة استعمال الهواتف والإدمان عليها، حيث أكد أنه "إذا كان بالإمكان معالجة الإدمان على المخدرات والكحول وغيرها، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة إلى الهواتف، حيث لا يمكن معالجة الإدمان عليها بالأدوية".

وشدد رئيس قسم الصحة الجنسية وقسم أمراض المسالك البولية بالمستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة بالدار البيضاء على أن "الهاتف أصبح يرافقنا في كل مكان، وفِي الحياة اليومية بما فيها المرحاض وبداخل المستشفيات، وأضحى مرضا يلازمنا، يساهم في قلة التركيز ويضعف التفاعل الاجتماعي، لذلك على المتزوجين والشباب الحذر من هذا الأمر".

وكانت الدراسة الميدانية، التي أجرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، كشفت أن 75.7 في المائة من المغاربة المتوفرين على هاتف متنقل يتوفرون على هاتف ذكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - The truth الخميس 12 دجنبر 2019 - 23:22
I have told you before that it is merely an idea but not fact . Because it has not been proved by science . We are living in 2019 wake up.
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2 - غريب في المغريب الخميس 12 دجنبر 2019 - 23:24
دراسة تؤكد خطر الساعة الجديدة على صحة المواطنين خاصة الأطفال و المتمدرسين هذا بالإضافة إلى معاناتهم النفسية و الجسدية للالتحاق بحجرات الدرس في الصباح الباكر و البارد، فهل هذا الموضوع اقل شئنا من موضوع الفحولة و الاستمناء؟
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3 - سعاد الخميس 12 دجنبر 2019 - 23:29
لا ادري لماذا هذا الباحث خائف لهذه الدرجة على الاداء الجنسي وكأن القضية قضية دولة. لا تخاف الجميع يتمتع بالجنس بشك كاف. وكل على طوقه وقدرته. والقذف السريع موجود قبل الهواتف الذكية.
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4 - Jamal الخميس 12 دجنبر 2019 - 23:31
Most of these people use the Phones to watch Porn sites. Looking at the Top 3 sites the Nation visit the most. Google,Facebook.x...If you have a rewarding work ,Kids to take to school .Or just active and healthy .No time to watch the Phone for 10 mins before sleep
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5 - محمد جام الخميس 12 دجنبر 2019 - 23:33
لا يمكن لرجل تجعله زوجته قط أن يكون فحلا لا في السرير و لا في غيره.
الرجولة تبدأ من معاملة الزوجة
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6 - كلامك صح الخميس 12 دجنبر 2019 - 23:36
كلامك صح الاستاد أغلبية المدمنين علي هاتف كلهم يمارسون العادة السرية من النساء أو الرجال ولا يقدرون علي ممارسة الجنس عادي للاسف الشديد عن تجربة اتكلم مع مرضى عندي انشري هيسبريس ارجوك فأنت الجريدة المفضلة عندي احبك هسبريس
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7 - الوجدي منتصب القامة الخميس 12 دجنبر 2019 - 23:38
هاي هاي بقات فيكم غير الفحولة المغربية ، قاليك الهاتف الجوال !
و الله ويكون الجيب عامر حتى تكون منتصب القامة امشي ، مافيها لا جوال و لا هم يحزنون

انشري يا هيسبريس !
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