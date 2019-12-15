مبروكي يلتقط قسوة إهانة المغربيات .. "المرأة حْمارَة وَخّا تْكونْ عْمارَة"

د.جواد مبروكي *

أسمع النساء في كل وقت يشكين من أزواجهن الذين يستخفون بهن بكل الوسائل الممكنة. وأسوأ إهانة تعانيها المرأة هي عندما تسمع زوجها يقول لها "المرأة حْمارَة وَخّا تْكونْ عْمارَة".

بالطبع سوف تقولون إن هذا غير صحيح، وأصدقكم. ولكن من ناحية أخرى، ما يهمني هل لا تؤمنون باقتناع قاطع أيها الذّكور بأن المرأة أكثر غباء وأقل ذكاء وأقل قدرة وأقل حيلة من الرجل؟ إذا كان جوابكم "لا" فلن أصدقكم، وأرجوكم لا تخيبوا أمل المغربيات بِرَدِّكم السكيزوفريني: "المرأة المغربية مُعزَّزة مُكرمة" لأن هذه العبارة تُضحك كل النساء بدون استثناء من كثرة التناقض.

بشكل عام فإن الإنسان يحط من شخص أو مجموعة من الأشخاص ويهينهم لسببين:

▪ خوف الشخص من السيطرة عليه من طرف الآخر، ولعلاج هذا الخوف يرى من الضروري إذلال الآخر حتى يظل في مكانه ويشعر بالنقص. وهذه هي بالضبط العلاقة التي تربط "المُشغل والمشغَّل" في كل من القطاعين العام والخاص، وهي أيضًا علاقة القوة التي تربط بين "الحاكم والمحكوم" في النظام الديكتاتوري والديمقراطي أيضا.

▪ القسوة هي السبب الثاني الذي يجعل الشخص القاسي يطغى على شخص أكثر ضعفا منه ماديًا وجسميًا بشكل عام. وهذه القسوة تسمح للقاسي بالشعور بالسعادة وبأن له وجود.

هل نجد هذين السببين عند الرجل المغربي في علاقته بالمرأة؟ نعم بالطبع وأوضح ذلك.

1- الخوف من هيمنة المرأة ومن قِواها العظمى

يخاف الرجل حقًا من المرأة ومن قواها ونفوذها ويرفض بالاعتراف بأن الطبيعة منحتها هذه القدرات، ولذلك يتهمها بالشعوذة و"التْوْكالْ". ولكنني أفضل أن أقول: "المرأة ساحرة حقيقية بذكائها وإبداعها"، ولكن الرجل أعمى ويفتقر إلى الذكاء والوضوح ويَسحق ويُقيّد يديها ويضع عليها حجابا حتى لا يتركها تجعل من حياته جنة ساحرة.

▪ الرجل يخاف من المرأة لأنها تحمل السلطة على سحر الحياة الجنسية، ويعرف أن بإمكانها أن تدعه يقوم بما يريده جنسيا بجسدها، لكن دون السماح له بالحصول على المتعة الجنسية، وتركه محبطًا دون نوم طوال الليل..إنه يعرف أن المرأة يمكنها التلاعب بالرجل الذي تريده والتمتع به عندما ترغب في ذلك. وعلاوة على هذا يعارض الرجال المغاربة الحرية في الجسد.

▪ الرجل يخاف من المرأة لأن لديها القدرة على الإنجاب، وسلطة أن تمنحه سليلاً أم لا، ويعرف كذلك أن الطبيعة قد أعاقته ولم تمنحه امتياز الإنجاب واختارت المرأة بدلاً منه.

▪ يخاف الرجل من المرأة لأنها فسيولوجيا وجسديًا قادرة دائمًا على ممارسة الجنس 24/24 ساعة، في حين أن الرجل لديه عضو في أكثر الأحيان يكون عاجزًا؛ وبالتالي غير قادر على الجنس في أي وقت، وهذه إعاقة ثانية.

▪ الرجل يخاف من المرأة لأن لديها السحر لإثارة البهجة في المنزل أو العكس.

▪ الرجل يخاف من المرأة لأن لديها القدرة على العيش بدونه، ويعلم أنه يستحيل عليه البقاء بدونها. وعلى سبيل المثال عندما تفقد المرأة زوجها تكون قادرة على إنهاء حياتها دون رجل، بينما هو ينتظر فقط بضعة أسابيع ليتزوج من جديد بعد فقدان زوجته!.

في مواجهة هذه الأدلة المادية والبيولوجية والفسيولوجية والنفسية نجد الرجل أدنى من المرأة؛ وبالتالي فإن الحل الوحيد له لإسقاط سلطتها هو استخدام العنف والدين والإرهاب والعبودية وإهانتها بكل وقاحة بِالقول "المرأة حْمارَة وَخّا تْكونْ عْمارَة".

2- المرأة فريسة سهلة لقسوة الذكر

بشكل عام، المجتمع المغربي عنيف وقاس، ويعرف العنف في جميع العلاقات: "الذكَّر والأنثى"، "الرئيس والمرؤوس"، في السلوك، في الأسواق، في الزواج، بين العائلات وبين الجيران. باختصار، نحن المغاربة أناس عنيفون ومستعدون للانفجار في أقل فرصة ممكنة، والجميع يصرخ ويبصق ويُهين؛ بل نحن عنيفون حتى مع الحيوانات والطبيعة ونحرص على تلويت شوارعنا ومدننا ونسخر من "زيرو ميكا".

نجد أسباب هذه القسوة في التربية والنظام الاجتماعي غير ديمقراطي.

▪ عنف الأم مع أطفالها هو ممارسة طبيعية في الأسر المغربية، إذ تضربهم وتهينهم وتسبهم وتنطق بدعوات مدمرة مثل "الله يعطيك موتى ويهنني منك الله". ويختلف تأثير هذا العنف بين الذكر والأنثى.

- عند الفتى، الصدمة العاطفية الناتجة عن عنف الأم تجعله عنيفًا بدوره عند كبره، إذ يسعى إلى الحصول على المتعة العاطفية من خلال القسوة مع أي أنثى مثل زوجته وبناته.

- عند الفتاة، تجعلها الصدمة العاطفية الناتجة عن عنف الأم امرأة مسحوقة ومُدَمَّرة عند كبرها، إذ تشعر بأنها لا شيء وبدون قيمة وضحية؛ وبالتالي تكون امرأة خاضعة وترغب لاشعوريا في قسوة الذكور لكي تشعر بعواطف مؤلمة كتوقيع لوجدانها.

▪ النظام الاجتماعي غير ديمقراطي هو عنف قاس في حد ذاته ضد المواطن؛ وهذه القسوة الممارسة عليه يتم تصريفها في جميع العلاقات الاجتماعية، وأن الأقوى يهيمن ويهين الأضعف. وكما أن المرأة ضعيفة جسديًا، تتعرض لقسوة الرجل على غرار قسوة ظلم النظام الاجتماعي عليه؛ وبالتالي يتعرض الأبناء بدورهم لعنف الأم. ولهذا لما تغيب الديمقراطية في الوطن يتزايد العنف وتتكاثر القسوة على المرأة من طرف الرجل داخل وخارج البيت الزوجي والعائلي.