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كُتّاب وآراء
"ميني تسونامي" يصل السواحل بين العرائش وطانطان
أورد بلاغ لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن السواحل الأطلسية بين العرائش وطانطان ستعرف، ابتداء من صباح بعد غد الإثنين، أمواجا خطيرة يتراوح ارتفاعها بين 4 و6 أمتار، وتستغرق ما بين 14 و19 ثانية.
وأوضح البلاغ المتعلق بحالة البحر أن رياحا قوية جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 8 و9 بوفورت، وعواصف ما بين 10 و11 بوفورت ستهم أيضا المضيق والسواحل الأطلسية بين كاب سبارطيل وكاب غير، مشيرا إلى أنه يتوقع حدوث تحسن بدءا من يوم الأربعاء.
وأضاف المصدر ذاته، أن حركة المد والجزر العالية على المناطق المهددة بالأمواج الخطيرة ستتراوح يومي الإثنين والثلاثاء ما بين 60ر2 و70ر3 متر، وذلك ما بين الساعة الرابعة صباحا وخمس دقائق والخامسة و45 دقيقة صباحا وما بين الرابعة و45 دقيقة زوالا و السادسة و25 دقيقة مساء.