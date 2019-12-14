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الرئيسية | مجتمع | "المتعاقدون" يُهددون الحكومة بالتصعيد ويتمسّكون بمطلب الإدماج‬

"المتعاقدون" يُهددون الحكومة بالتصعيد ويتمسّكون بمطلب الإدماج‬

"المتعاقدون" يُهددون الحكومة بالتصعيد ويتمسّكون بمطلب الإدماج‬
هسبريس- مصطفى شاكري
السبت 14 دجنبر 2019 - 20:00

يتجه ملف "الأساتذة المتعاقدين" نحو مزيد من التعقيد في المستقبل بالنظر إلى توقف جولات الحوار التي تقودها الوزارة الوصية على القطاع التعليمي، حيث كشفت التنسيقية الوطنية التي ينضوي تحت لوائها "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عن عزمها خوض المزيد من الخطوات النضالية التصعيدية الموحدة مع مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، من أجل الدفاع عمّا أمسته "كرامة نساء ورجال التعليم".

وحمّلت التنسيقية الوطنية مسؤولية هذا التصعيد الجديد، الذي لم يتم كشف ملامحه بعد، إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أنها "المسؤولة لوحدها عما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة"، داعية فروعها الإقليمية إلى عقد جموعها العامة استعدادا لانعقاد المجلس الوطني الذي سيُعلن عن طبيعة الأشكال الاحتجاجية.

كما دعا المصدر عينه إلى إسقاط مخطط التوظيف بالتعاقد، حيث جدّد رفضه لما اعتبره "محاولات التطبيع" مع التوظيف بالتعاقد، موردا المثال بـالتوظيف الجهوي العمومي وموظفي الأكاديميات، مستنكرا "التضييق والتعسف الذي يتعرض له مناضلو التنسيقية"، محذرا من كون "هذه التصرفات الصادرة من لدن المديرين ستؤدي حتما إلى تفجير الأوضاع".

ولم تُفوّت التنسيقية الفرصة دون التعبير عن شجبها للاقتطاعات المالية في أجور "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، حيث برّرت موقفها بكون "هذه الاقتطاعات غير مشروعة لأنها تعد سرقة مكتملة الأركان"، مؤكدة أنها تتشبث بالملف المطلبي القاضي بـ"إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفوري لجميع الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية".

في هذا الصدد، قال عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "التنسيقية كانت وما زالت السبّاقة في الدعوة إلى توحيد نضالات الشغيلة التعليمية، من أجل تحقيق مختلف المطالب وتوقيف كافة أشكال الزحف على المكتسبات السابقة".

وأضاف قشمار، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة التربية الوطنية لا تريد البتة حلا لملف التعاقد؛ بل تتواطأ، عبر مديرياتها، في خلق التمييز بين أطر هيئة التدريس، مُفضلة فئة على أخرى"، ثم زاد: "إذا كان البعض يعتبر أن الأساتذة قد تراجعوا وملوا من النضال، فإننا نتوعد الجميع بأن الموسم الدراسي الحالي لن يمر مرور الكرام، وسيكون الشارع كما أقسمنا سابقا هو الفيصل بيننا وبين الحكومة المغربية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - Tazi tazi السبت 14 دجنبر 2019 - 20:10
Ce que vous faites est absurde
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11
2 - حسن السبت 14 دجنبر 2019 - 20:13
يجب على الحكومة ان تجد حلا جذريا لمثل هاته الازمات لا مجال للعاطفة او الحلول الترقيعية اما الادماج او تفعيل قانون ترك الوظيفة و البدئ بتعويض المضربين هناك مئات الالاف من المعطلين ينتضرون حقهم في التشغيل
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19
3 - متتبع السبت 14 دجنبر 2019 - 20:14
"الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"!! جملة يرددها الكذابة المعاقسين.
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14
4 - العلوي الاسماعيلي السبت 14 دجنبر 2019 - 20:14
الحكومة المغربية تزين التعاقد بمصطلحات فضفاضة كموظفي الاكاديميات و التوظيف الجهوي. في نفس السياق تفرض على الاساتذة الجدد توقيع التزام على أنهم على علم أن هذه المباراة لا تخول الولوج لاسلاك الوظيفة العمومية...
من جهة أخرى، تتجاوب مع مطالب باقي الفئات بلغة العنف و القمع. على الأساتذة توحيد نضالاتهم و أن يكون مطلبهم جميعا هو إصدار نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية تدرج ضمنهم جميع الاطر الادارية و التربوية على أساس ضمان الحق جميع الحقوق لجميع الفئات (الادماج في الوظيفة العمومية، الحركة الوطنية، الترقية بالشهادات، الترقية لخارج السلم...)
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8
5 - عبدالرحيم السبت 14 دجنبر 2019 - 20:16
التعاقد جريمة في حق المغاربة و في حق الأساتذة و لكل من يقول ان التلميذ هو الضعيف في هذه القضية اقول العكس لأن مستقبل التلميذ في إيجاد وظيفة يكون ضئيل.
ووييكون من اصحاب المفروض عليهم التعاقد.
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2
6 - أستاذ فيزياء فوج 2019 السبت 14 دجنبر 2019 - 20:17
ها هوما هاذوك لي مانجحوش ولي حادين غادي يبداو اتفلفسو علينا
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-9
7 - مغربي السبت 14 دجنبر 2019 - 20:20
العصا معكم في تصاعد مستمر. لا تريد اي حل . اليوم الدي وقعتموا فيه العقد كنت نائمين ؟ على القوات العمومية وضع حد له ده المهزلة الصبيانية باستخدام أسلوب العصا.
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8
8 - استاذة في التعليم الخاص السبت 14 دجنبر 2019 - 20:21
انا استاذة في الخاص خبرة 9 سنوات . اعرف أشخاصا قبلو في التعاقد يحفظون نعم لكن لا يجيدون أبدا التواصل. أقول للمتعاقدين اتركونا نجرب التعاقد بضع سنوات لربما كان عطاؤكم احسن يا معشر المتعاقدين. اتركوا الحكومة تعطف علينا نحن المشتغلون بالتعاقد وفي الخاص وبنصف راتبكم. كما يحكي لنا احد المتعاقدين ان تلاميذه لا يجيدون لا عربية ولا فرنسية وهو يقضي الساعات معهم في الفترة بين قوسين
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9
9 - مول زرواتة السبت 14 دجنبر 2019 - 20:23
قدموا استقالتكم ، وانتهى الأمر !! فيه طلبة الجامعات والمعاهد العليا مستعدون للتضحية من أجل التﻻميذ . أولياء التلاميذ سئموا من تصرفاتكم اﻻستفزازية !! الباب مفتوح ...
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11
10 - ابوج-ن السبت 14 دجنبر 2019 - 20:23
هل فعلا تعتقدون انكم سوف تلوون يد الحكومة؟ واش بصح النيت؟ راكم غير تحلمون...واش كاين شي واحد يلوي يد الحكومة او الدولة و يفرض عليها شروطه هو و قانونه هو؟ واش الجنون هذا ام قلة الوعي ام الجهل؟ في اية دولة تأتي فئة مهنية او اجتماعية او نقابية او حزبية او تنسيقية و تقول للدولة: يا ايتها الدولة و الحكومة يجب افارغي في الرتبة كذا و الاطار كذا و السلم كذا براتب كذا و عطلة كذا وووووو... على هذا الحساب من الافضل ان تحكموا و تقوموا بالادارة و الوزارة و الاكاديمية و تقوموا بتعيين انفسكم اين تحبون و تنظيم مباريات لانفسكم...لا تقلبوا الاية لان الدولة هي من تقرر و تشرع و تقدر و تضبط و تحاكم و تقمع و توظف و تفصل و تأذب الخ...الدولة .. و ليس فئة ما و لو كانت لها قوة توقيف التعليم بالبلد... يجب عليكم الانضباط للقوانين فقط و هذه هي مهمتكم اي الامتثال للاوامر و اداء مهمتكم التي من اجلها وظفتم و هي: التدريس بكيفية جيدة، تطبيق التعاليم، اتمام المقرر الدراسي، عدم التهاون، عدم الغياب، الاكنباب على البيداغوجيا و الديداكتيك، العناية بالقسم و المؤسسة و التلاميذ، الخ باختصار الاهتمام بالشأن التربوي في عمومه..
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17
11 - المدوخ السبت 14 دجنبر 2019 - 20:31
لعل المتتبع للربيع العربي من تونس وانتهاءا بلبنان أن جل الدول العربية راحت ضحية المؤسسات الدائنة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذان لهما رأس مال أغنى العائلات اليهودية ك ال روتشايلد وغيرهم والمخطط هو اضعاف العالم العربي من خلال الديون الربوية وبالتالي اللجوء إلى سياسة التقشف من خلال رفع اليد على العمل الإجتماعي يترتب عليه الخوصصة وتحرير الأسعار وأمام هذا المعطى ثارت الاحتجاجات في مختلف بقاع العالم العربي على الحكام اللذين راحو ضحية اللوبيات الغربية كل هذه المسرحية من أجل أن بتناسى العالم العربي أولى القبلتين لأن المشاكل الداخلية التي تعاني منها تجعلها غير قادرة على مساعدة إخواننا الفلسطنيين ولو عبر الإعلام الذي تراجع بصورة كبيرة في تسويق القضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني من استبداد وإبادة جماعية ومصادرة للاراضي وتهويد للقدس وهو غاية اليهود الأولى وإقامة الهيكل في إنتظار مسيحهم الدجال .
هي حرب دينية لكن بغطاء اقتصادي
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7
12 - المتقاعد السبت 14 دجنبر 2019 - 20:32
التعاقد ثم التعاقد ثم التعاقد هو حل من الحلول للرفع من جودة التعلم .....
ففي كل مرة ترضخ فيها الوزارة لهذه الفئة بتسوية وضعها يزداد هؤلاء تهربا من المسؤولية بالتقاعس عن العمل و التمارض و و التغيبات غير المبررة ...
هذا ما تناضل من اجله هذه الفئة ....
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6
13 - مواطن السبت 14 دجنبر 2019 - 20:32
الفيصل بينكم وبين الحكومة هو فصلكم من قطاع التعليم نهائيا والسلام.
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6
14 - الاقتطاعات والغربلة السبت 14 دجنبر 2019 - 20:33
لا خير في هؤلاء المتقاعسين ضيعوا أبناءنا ظلما وعدوانا بالإضافة إلى مستواهم الهزيل .الغربلة والاقتطاعات تؤلمهم بل تردعهم .على السيد الوزير الحزم معهم أو ترك المنصب لمن يكون حاسما مع المتعقدين والله حرام كيف يضيع أبناءنا .الاقتطاعات هي الحل
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5
15 - Med السبت 14 دجنبر 2019 - 20:37
العمل لمن أرادوا، والطرد للمتعنتين،ليكونوا عبرة للمقبلين، انتهى الكلام.
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7
16 - مواطن السبت 14 دجنبر 2019 - 20:37
استغرب من الحقد الدفين لبعض المغاربة على رجل التعليم كان هذا الأخير هو سبب المشاكل التي يتخبط فيها المغرب والله لن يتقدم المغرب مع هذه العقلية الحاقدة على رجل التعليم وكل المعلقين يبررون نظام التوظيف بالتعاقد سيجلب المردودية للقطاع وحقى رآه دولة باغة تزير ولكن ملي كتشوف فين مقرر بغرير وبريوات كتعرف ديفو فين الأساتذة معندهمش مشكل حتى مع وضع كاميرات داخل اقسامهم لأن ذلك سيسهل عملهم أكثر المشكل لي عندهم هو الذل والقهر واش هما ماشي مغاربة باش يخدمو بالكونطرا والكارثة الشعب فرحان وتيقولك ولادنا غادي يضيعوا ولد أرشيف غادي يضيع ملي يشد الشواهد نتاعو ويخدم بالكونطرا دولة ماضية في تعميم التعاقد في كل الوظائف الصحة التعليم الجماعات البريد الشرطة وممرضين وستستمر حتى تقضي على الوظيفة لعمومية لي هي حق دستوري الله ياخد الحق والله ينصر هاد الشباب
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-6
17 - الصراحة على عين ميكا السبت 14 دجنبر 2019 - 20:38
حق مشروع في التوضيف واسقاط هذه البدعة صندوق الإفلاس الدولي.
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-4
18 - سعيد السبت 14 دجنبر 2019 - 20:40
في الاول قبلتم أن تشتغلو بالتعاقد والآن تقومون بالإضرابات والفوضى انتم لستم أساتذة انتم نصابين لأنكم لم تحترمو العقد الذي تم بينكم وبين الوزارة
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7
19 - مجردوجهةنظر السبت 14 دجنبر 2019 - 20:42
التعليم أول القطاعات وأهمها في البلد، وكي نسير نحو الأحسن والاجود ، لابد من الاسقرار النفسي للمدرس ، وإلا فلا مواطن، وما قاله أخنوش قد يصبح واقعا وسيتم من غير مواطنينا و قريبا.
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-6
20 - مواطن السبت 14 دجنبر 2019 - 20:42
الدسارات . هاد المعلمين عاقو بزااف بلا قياس .
كنتمنى من الحكومة تزير السمطة شوية وتجري على رؤوس الفتنة كاينين الناس اللي بغاو يخدمو وبنصف الثمن .
ها العطل ها الراحة ها الفلوس ها الامتيازات ووافقو بريوسهم على التعاقد دبا بغاو يضيعو ولادنا.
براهش والله الاسلتذة الحقيقين راهم شدز التقاعد دبا خلاو الساحة لاصحاب التشاوك والسيلفيات وبعض اشباه النساء ولا اعمم.
تحياتي
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3
21 - Mosi السبت 14 دجنبر 2019 - 20:47
لا أريد أن احبط احدا ولا أن اصدم البعض...ولكن لدي معلومات اكيدة أن هناك تعليمات عليا لسلك مسطرة الطرد في حق اي استاذ متقاعد أخل بوظيفتة التدريسية و ترك عمله في الأقسام من اجل الإلتحاق بوقفات الإحتجاج بهدف المطالبة بالإدماج أو أضرب عن العمل دون مبرر...وأن التعليمات اكدت على حفظ حقوق التلاميذ في التحصيل بكل صرامة مهما كان الثمن...وان لا يعاد سيناريو السنة الفارطة.
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1
22 - مول طباشير السبت 14 دجنبر 2019 - 20:49
يجب اصلاح الجامعة. فعوض ان تلقن العلم تلقن الاحتجاج حتى اصبح الطالب مدمن احتجاج. فلو اعطيت لهؤلاء المتعاقدين حقوق الدنيا والاخرة لخرجوا للاحتجاج لانه اصبح متاصلا عبر سنين من الاحتجاج في الجامعة بدل التحصيل الجيد الذي يمكن المتعاقد من تدريس ابناء الوطن لكن وا اسفا.
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3
23 - مراد السبت 14 دجنبر 2019 - 20:50
ا لمشكل تعقد اكثر حين شارك في مبارات التعليم من هم في سن الخمسين وما فوق الوزارة تخطط لقتل ونسف صندوق التقاعد
كان على رجال التعليم الوقوف جميعا امام انتهاك السن القانوني للوظيفة العمومية
ما كان مرفوضا بالامس اصبح مطلوبا الان سبحان الله
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-3
24 - مصطفى السبت 14 دجنبر 2019 - 20:52
الحل لهته المهزلة هو الطرد لمن لم يلتحق بحجرات التدريس لأن هؤلاء لا يبحثون الا على مصالحهم الخاصة دون النظر لمستقبل التلاميذ
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4
25 - استاد متعاقد السبت 14 دجنبر 2019 - 20:56
بما أنني استاد متعاقد ومند أن التحقت بالمدرسة العمومية لم أكن من الأساتذة الدين يوقعون على الإضراب ولكن من اليوم قررت أن أقف بجانب زملائي بسبب الجحد و التمميز الدي أراه خاصة في محيط المؤسسة التي أعمل بها من طرف بداية من المدير إلى أكبر مسؤول بالنيابة وآلله شاهد على تفاني في عملي و أشكر جميع أولياء الأمور التي تقدرني استسمح لهم وأبنائهم.
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0
26 - وجدي السبت 14 دجنبر 2019 - 20:58
لم يفرض التعاقد أبدا عليكم.قبلتم به في الأول ثم انقلبتم عليه بخسة وندالة. قبلتم به والكل يشهد.احمدوا الله تعالى على نعمه وقوموا بواجبكم مرضاة لخالقكم ولا تطلبوا أشياء ليست من حقكم ولم يتفق عليها .فالعقد شريعة المتعاقدين وهو الفيصل بينكم وبيننا
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4
27 - Observateur السبت 14 دجنبر 2019 - 20:58
متعاقد داواز 25 سنة في القطاع الخاص مستخدم في صيدلية. السنة ديالو الأخيرة صباح كيشاد 2800 درهم في الشهر. كان يحارثو عليه مزيان ويعاملو به اللي بغاو. اليوم متعاقد والحمد لله وكيتخلاص 2 مرات حسان من اللول وعدد الساعات الخدمة أقل بكثير. الشهادة لله
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5
28 - فريكو السبت 14 دجنبر 2019 - 20:58
بالنسبة لاصحاب التعليقات الحقودة اقول ... ان كنتوا فعلا أكفاء لنجحتم في مباريات التوظيف لكنكم فاشلين تريدون من الدولة ان تطرد الاساتذة لكي تتمكنوا انتم من الالتحاق... عوض مساندة الاساتذة تطلبون من قوات الشرطة التدخل بعنف لمواجهة الوقفات... من حسن الحظ انكم رسبتم في الاختبار لان مكانكم ليس التعليم
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-2
29 - obala السبت 14 دجنبر 2019 - 21:05
لمادا تسثتنا وزارة الصحة من التعاقد لمن له الجرئة يرد على السؤال
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0
30 - أستاذ السبت 14 دجنبر 2019 - 21:06
جواب على جميع المعلقين الحاقدين :
-مهما فعلتم لن تنالوا من عزيمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
- على الأقل الأستاذ يناضل في الشارع وانت لاتناضل حتى من أجل نفسك .
- إن كنت ضدي في تحقيق مطالبي أخرج للشارع وناضل ضدي.
- كلما أضربت يتم الإقتطاع من أجرتي و مع ذلك أناضل
- اذا كنت تنتظر ان يتم عزلي فأنا أعرف ماذا أفعل ولا تحلم بذلك اليوم .
- أنا أمارس عملي و أخاف من الله فقط ولا اخاف من العبد.
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-2
31 - كفى عبتا السبت 14 دجنبر 2019 - 21:07
اغبى شخص يدرك يقينا ان لا احد فرض عليهم التعاقد ومع دلك يتم ترديد هده العبارة الكريهة عند المغاربة وغالبيتهم قهرهم الاقتطاع ودخلو جواهوم ولم يتبقى سوى بعض المتطرفين ومن مستغنين عن العمل ومن اعجبتهم الزعامة والنظال كما هو في الجامعة
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2
32 - محلل اقتصادي السبت 14 دجنبر 2019 - 21:07
البنك الدولي يطلب التعاقد. وبنكيران كان وظيف" ما عندي وظيف". واجور و تعويضات الكبار لا تنتهي.و التعليم يعتبرونه قطاع غير منتج؛لأنهم مقاولون ورجال أعمال. واساتذة التعاقد أقسموا بعدم الرجوع الى الوراء خوفا من الاقتطاعات و العزل.والحوار مفقود بينهم وبين الوزارة. والتلاميذ يضيعون .وكل يلوم الآخر. والشعب يريد تعليم أبناءه في قسم به 30 تلميذ و ليس 60. ونتمنى حلا يرضي التلاميذ و الاساتذة جميعا.
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-2
33 - عابر سبيل السبت 14 دجنبر 2019 - 21:11
غريب أمر بعض المعلقين ،يصدرون أحكاما دون الاحاطة بالموضوع.
لو لم يكن الاساتذة المتعاقين على حق لما تفاوضت معهم الحكومة وقبلت بأربعة عشر تعديلا في العقود المبرمة سالفا.
اربعة عشر تعديلا يعني أن الحكومة كانت تنوي تشغيل عبيد و ليس موظفين.
لم يكن لهم الحق في أي شيء .
كانوا تحت رحمة المدير و رئيس المصلحة و النائب.
وكانوا ....
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-1
34 - القانون فوق الجميع السبت 14 دجنبر 2019 - 21:12
الدولة يحكمها القانون ولا أحد فوق القانون الشعب بكامله يطالب بتفعيل قانون ترك الوظيفة abondant de poste والإستغناء عن من ثبت فيه هذا التصرف والتشطيب عليه من لائحة موظفي الأكادميات.والمائات من خريجي الجامعات ينتظرون أن يحلوا محلهم. نعم للتوظيف الجهوي بجميع القطاعات الحكومية وبالتعاقد للتحكم في الموارد البشرية وترشيدها.
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2
35 - توقع السبت 14 دجنبر 2019 - 21:14
ترقبوا ايها الأساتذة ان تنتقلوا من وضعية "أساتذة فرض عليهم التعاقد" إلى وضعية "أساتذة فرضت عليهم العطالة"...راكوم كتقلبوا على جوا ومنجل.
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2
36 - مغربي السبت 14 دجنبر 2019 - 21:24
ستتكرر مهزلة السنة الفارطة بحيث يبدأ الإضراب في شهر يناير أو فبراير ولن يتوقف إلا في شهر يونيو من أجل الاستفادة المجانية من أجرة شهور العطلة الصيفبة يوليوز وغشت وشتنبر. وكما العادة سيتم النفخ في نقط التلاميذ كي ينجح جميع التلاميذ وإظهار وكأن السنة الدراسية مرت في ظروف جيدة.
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0
37 - ثانوية العبث. السبت 14 دجنبر 2019 - 21:24
في إعدادية الزرقطوني بتنانت إقليم أزيلال. نحن على اعتاب نهاية الدورة الأولى ولم تلتحق (أستادة) في اللغة الفرنسية والتلاميد لم يتلقو منها بعد ولو حرف واحد مند بداية الموسم الدراسي . تحت ذريعة الحمل والحضانة . والسؤال هو من سيعوض ؤلائك التلاميد عن تلاتة أشهر من الهدر .وكيف سيتم تكييف هذا العبث مع الامتحانات ؟
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