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كُتّاب وآراء
"المتعاقدون" يُهددون الحكومة بالتصعيد ويتمسّكون بمطلب الإدماج
يتجه ملف "الأساتذة المتعاقدين" نحو مزيد من التعقيد في المستقبل بالنظر إلى توقف جولات الحوار التي تقودها الوزارة الوصية على القطاع التعليمي، حيث كشفت التنسيقية الوطنية التي ينضوي تحت لوائها "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عن عزمها خوض المزيد من الخطوات النضالية التصعيدية الموحدة مع مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، من أجل الدفاع عمّا أمسته "كرامة نساء ورجال التعليم".
وحمّلت التنسيقية الوطنية مسؤولية هذا التصعيد الجديد، الذي لم يتم كشف ملامحه بعد، إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أنها "المسؤولة لوحدها عما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة"، داعية فروعها الإقليمية إلى عقد جموعها العامة استعدادا لانعقاد المجلس الوطني الذي سيُعلن عن طبيعة الأشكال الاحتجاجية.
كما دعا المصدر عينه إلى إسقاط مخطط التوظيف بالتعاقد، حيث جدّد رفضه لما اعتبره "محاولات التطبيع" مع التوظيف بالتعاقد، موردا المثال بـالتوظيف الجهوي العمومي وموظفي الأكاديميات، مستنكرا "التضييق والتعسف الذي يتعرض له مناضلو التنسيقية"، محذرا من كون "هذه التصرفات الصادرة من لدن المديرين ستؤدي حتما إلى تفجير الأوضاع".
ولم تُفوّت التنسيقية الفرصة دون التعبير عن شجبها للاقتطاعات المالية في أجور "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، حيث برّرت موقفها بكون "هذه الاقتطاعات غير مشروعة لأنها تعد سرقة مكتملة الأركان"، مؤكدة أنها تتشبث بالملف المطلبي القاضي بـ"إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفوري لجميع الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية".
في هذا الصدد، قال عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "التنسيقية كانت وما زالت السبّاقة في الدعوة إلى توحيد نضالات الشغيلة التعليمية، من أجل تحقيق مختلف المطالب وتوقيف كافة أشكال الزحف على المكتسبات السابقة".
وأضاف قشمار، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة التربية الوطنية لا تريد البتة حلا لملف التعاقد؛ بل تتواطأ، عبر مديرياتها، في خلق التمييز بين أطر هيئة التدريس، مُفضلة فئة على أخرى"، ثم زاد: "إذا كان البعض يعتبر أن الأساتذة قد تراجعوا وملوا من النضال، فإننا نتوعد الجميع بأن الموسم الدراسي الحالي لن يمر مرور الكرام، وسيكون الشارع كما أقسمنا سابقا هو الفيصل بيننا وبين الحكومة المغربية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
من جهة أخرى، تتجاوب مع مطالب باقي الفئات بلغة العنف و القمع. على الأساتذة توحيد نضالاتهم و أن يكون مطلبهم جميعا هو إصدار نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية تدرج ضمنهم جميع الاطر الادارية و التربوية على أساس ضمان الحق جميع الحقوق لجميع الفئات (الادماج في الوظيفة العمومية، الحركة الوطنية، الترقية بالشهادات، الترقية لخارج السلم...)
ووييكون من اصحاب المفروض عليهم التعاقد.
هي حرب دينية لكن بغطاء اقتصادي
ففي كل مرة ترضخ فيها الوزارة لهذه الفئة بتسوية وضعها يزداد هؤلاء تهربا من المسؤولية بالتقاعس عن العمل و التمارض و و التغيبات غير المبررة ...
هذا ما تناضل من اجله هذه الفئة ....
كنتمنى من الحكومة تزير السمطة شوية وتجري على رؤوس الفتنة كاينين الناس اللي بغاو يخدمو وبنصف الثمن .
ها العطل ها الراحة ها الفلوس ها الامتيازات ووافقو بريوسهم على التعاقد دبا بغاو يضيعو ولادنا.
براهش والله الاسلتذة الحقيقين راهم شدز التقاعد دبا خلاو الساحة لاصحاب التشاوك والسيلفيات وبعض اشباه النساء ولا اعمم.
تحياتي
كان على رجال التعليم الوقوف جميعا امام انتهاك السن القانوني للوظيفة العمومية
ما كان مرفوضا بالامس اصبح مطلوبا الان سبحان الله
-مهما فعلتم لن تنالوا من عزيمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
- على الأقل الأستاذ يناضل في الشارع وانت لاتناضل حتى من أجل نفسك .
- إن كنت ضدي في تحقيق مطالبي أخرج للشارع وناضل ضدي.
- كلما أضربت يتم الإقتطاع من أجرتي و مع ذلك أناضل
- اذا كنت تنتظر ان يتم عزلي فأنا أعرف ماذا أفعل ولا تحلم بذلك اليوم .
- أنا أمارس عملي و أخاف من الله فقط ولا اخاف من العبد.
لو لم يكن الاساتذة المتعاقين على حق لما تفاوضت معهم الحكومة وقبلت بأربعة عشر تعديلا في العقود المبرمة سالفا.
اربعة عشر تعديلا يعني أن الحكومة كانت تنوي تشغيل عبيد و ليس موظفين.
لم يكن لهم الحق في أي شيء .
كانوا تحت رحمة المدير و رئيس المصلحة و النائب.
وكانوا ....