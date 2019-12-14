أطباء يستعرضون إكراهات الفحص الطبي الإجباري لرخصة السياقة‬

هسبريس من الدار البيضاء

نبّه مجموعة من الباحثين في مجال الصحة والدكاترة في العلوم الطبية إلى أن الأهلية للسياقة لا تقتصر فقط على السلامة البصرية؛ بل هنالك العديد من العوامل الخفية التي تؤثر على قدرة السائق على السياقة، مؤكدين أن هذه العوامل تتوزع بين البعد البصري والسمعي والنفسي والعقلي.

تبعا لذلك، قال الدكتور محمد الشهبي، اختصاصي في جراحة العيون، إن "جودة البصر تتغيّر بعد قيام السائق بجراحة في العيون"، مبرزا أن "العمليات الجراحية على العموم تنقص من جودة الرؤية"، ماضيا في القول بأن "جودة الرؤية تعني مدى قدرة العين على التفريق بين مختلف التفاصيل الدقيقة، سواء تعلق الأمر بالرسومات أو الأرقام، وغيرها"؛ لكنه يعتبر أن "العمليات الجراحية من شأنها أن تعالج بعض الأمراض المتعلقة بالعين، ومن ثمة ضمان سلامة السائق".

وأضاف الشهبي، خلال مداخلة ألقاها على هامش اليوم الاختتامي للمؤتمر الدولي حول الصحة والسلامة الطرقية، اليوم السبت بالبيضاء، أن "هنالك مجموعة من الأمراض التي تؤثر على جودة الرؤية؛ من بينها العمى الجزئي في العين وشلل الوجه، لأنها قد تمسّ الغشاء الذي يلف العين"، لافتا إلى أن المياه البيضاء أو ما يسمى بـ "الجْلالَة" "ينبغي إزالتها من العين في أقرب وقت لدى السائقين المهنيين، بالنظر إلى تداعياتها السلبية".

آلان أريال، أحد المسؤولين في مجال السلامة المرورية بالبرتغال، أوضح أن "شريحة كبيرة من السائقين المهنيين لا تقوم بالفحوصات الطبية التي تخص الأهلية للسياقة بشكل منتظم ودوري؛ الأمر الذي يؤثر سلبا على قدراتهم البصرية، ما من شأنه يتسبب في تزايد حوادث السير القاتلة".

ويرى المسؤول البرتغالي، الذي استعرض إحصائيات رسمية عن واقع الحالة البصرية في بلاده، أن "الوقاية والتحسيس إجراءان محوريان لتخفيف حوادث السير في العالم كلّه، إلى جانب ضرورة توعية السائقين بأهمية الفحوصات الصحية في هذا المجال؛ لكن يشترط أن يقوم بها أطباء متخصصون، عوض التقنيين الذين يعمدون إلى إجراء هذه التحاليل المخبرية".

كما تحدث العديد من الخبراء في الجلسات الختامية للمؤتمر الدولي عن الأمراض المؤثرة على الأهلية الصحية للسياقة، موردين المثال بالأمراض السمعية التي تُضعف هذه الأهلية، تحديدا نقص السمع، لافتين إلى أن "التصور الرائج لدى عامة الناس في المجال بفيد بأن سلامة البصر هي العامل الوحيد والأوحد لضمان الحصول على شهادة أهلية السياقة"، نافين بالمطلق هذا التصور المغلوط.

وأشار هؤلاء الخبراء أيضا إلى اضطرابات النوم التي تعتبر محورية في تحديد الأهلية للسياقة، وكذلك الأهلية العقلية من خلال الاختبارات النفسية التي تعتمد على معايير دولية، داعين إلى وجوب فرض الاختبارات المتخصصة التي تُجرى من لدن أطباء اختصاصيين في مجال السياقة الطرقية.

وسلّط المهتمون بمجال الأمن الطرقي الاهتمام على مكامن الاختلاف والتشابه بين التجارب الإفريقية من جهة، وكذلك بين التجارب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث جرى استعراض تجارب كل من تونس والمغرب والجزائر والنيجر والسنغال، فضلا عن الحديث على الممارسة الفرنسية في مجال الفحص الطبي لقدرة القيادة بعد المخالفات المرورية، ليخلص بعدها المؤتمرون إلى التركيز على كون الصحة محوري إستراتيجي في السياقة، تحديدا ما يتعلق بالفحص الطبي الإجباري لنيل رخصة القيادة.