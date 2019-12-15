العثماني يتفقد مباراة توظيف ذوي احتياجات خاصة

هسبريس من الرباط

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن حكومته مستمرة في تخصيص مباراة سنوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة؛ "لأن ذلك من شأنه تحقيق نوع من الإنصاف لهذه الفئة".

وخلال الزيارات التفقدية التي قام بها العثماني، اليوم الأحد، إلى عدد من مراكز الامتحانات بالرباط، حيث تجرى المباراة الموحدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، شدد رئيس الحكومة على أهمية هذه المباراة الخاصة بتوظيف 200 شخص في وضعية إعاقة سنويا.

وأضاف المسؤول ذاته أن "الحكومة ستستمر في تنظيم هذه المباريات كل عام في أفق رفع نسبة إدماج هذه الفئة في أسلاك الوظيفة العمومية".

رئيس الحكومة أوضح أن المباراة الموحدة تهم جميع أنواع الإعاقات، كما تهم التوظيف في مختلف القطاعات الحكومية، مشيرا إلى أن المرشحين الناجحين سيتوزعون على عدد من الإدارات انطلاقا من المناصب المخصصة لكل قطاع على حدة.

وهذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها مباراة موحدة تهم 200 منصب، علما أن السنة الماضية عرفت تخصيص 50 منصبا فقط. ووعدت الحكومة برفع العدد إلى 200؛ وذلك انطلاقا من السنة الجارية، وهو العدد نفسه المخصص في قانون المالية برسم سنة 2020.

ورافقت رئيس الحكومة في زيارته إلى مراكز الامتحان جملية مصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، مع الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعدد من الأطر والمسؤولين في قطاعات وزارية مختلفة.