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وفاة أقدم ضحية لـ"مافيا العقار" بالدار البيضاء

وفاة أقدم ضحية لـ"مافيا العقار" بالدار البيضاء
هسبريس – محمد لديب
الأحد 15 دجنبر 2019 - 23:35

توفي جيرار بنيطاح أقدم ضحية لمافيا العقار، اليوم الأحد، بمدينة الدار البيضاء.

وقال مقربون من المواطن الفرنسي اليهودي الديانة، الذي خاض معارك قضائية ضد أكبر شبكة متخصصة في الاستيلاء على ممتلكات الأجانب بالمغرب وسويسرا، توجت كلها بأحكام لصالحه، إنه توفي، يوم الأحد، مباشرة بعد خروجه من ملعب كولف بوسكورة الشهير، في حالة غير طبيعية بعد تناوله وجبة هناك انتهت بظهور أعراض القيء عليه.

وأضاف مقربون من بنيطاح أنه وجد متوفيا داخل سيارته من طرف شرطي، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى السقاط بمنطقة عين الشق، وبعد ذلك إلى مستودع الأموات بمقبرة الرحمة، قبل أن يعاد نقله من جديد إلى مستودع الأموات بالمقبرة العبرية بالدار البيضاء.

ورفض ابن جيرار بنيطاح إخضاعه للتشريح الطبي لتعارض ذلك مع تعاليم الديانة اليهودية. ويرتقب دفنه يوم غد بالمقبرة العبرية بالدار البيضاء.

وقضى جيرار بنيطاح ما يزيد عن 11 عاما في تعقب العديد من القضايا التي رفعها أو رفعت ضده من طرف مافيا العقار، انتهت بصدور حكم قطعي عن محكمة الاستئناف على شبكة استولت على عقارات ورثها عن أحد أفراد أسرته يدعى بريسو، حيث تم الحكم بأحكام جنائية استئنافية على المتهمين، تراوحت بين سنة واحدة و7 سنوات و12 سنة.

يشار إلى أن هذا الملف تعود أطواره إلى سنة 2009، حين تقدم بنيطاح، المزداد بمدينة فاس، بشكاية تفيد بأنه يتوفر على وصية من طرف زوجة خاله، تم فتحها في القنصلية الفرنسية بالمغرب، تفوت له بموجبها كل ممتلكات زوجها ومنقولاته وأمواله في المغرب وخارجه، قبل أن يفاجأ بمحاولة أطراف أخرى "الاستيلاء على هذه الممتلكات"، بناء على ما ورد في صك الاتهام.

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