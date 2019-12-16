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كُتّاب وآراء
لجنة النموذج التنموي تجتمع بمقر أكاديمية المملكة
تبدأ اللجنة التي أسند لها الملك محمد السادس مهمة التفكير في النموذج التنموي المغربي الجديد اجتماعاتِها اليوم الإثنين بمقرّ أكاديمية المملكة المغربية، بعدما كُشفت أسماء أعضائها أواخر الأسبوع الماضي.
وشوهد أعضاء "لجنة بنموسى" بمقرّ أكاديمية المملكة المغربية بالعاصمة الرباط، بعد تعيين الملك محمد السادس شكيب بنموسى رئيسا لهذه اللّجنة الخاصّة بالنّموذج التّنموي في التاسع عشر من شهر نونبر الماضي.
وتتكوّن اللجنة من خمسة وثلاثين عضوا، سيرفعون لملك البلاد، في أفق الصّيف المقبل، "التعديلات الكبرى المأمولة، والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين وتجديد النّموذج التّنموي الوطني"، وفق بلاغ للديوان الملكي.
تجدر الإشارة إلى أنّ اجتماع اللجنة الخاصّة بالنّموذج التنموي بمقرّ أكاديمية المملكة المغربية يتزامن مع تنظيم الأخيرة ندوة حول تجربة اليابان في التنمية والتّحديث، في سياق دورتها السادسة والأربعين المعنونة بـ"آسيا أفقا للتّفكير".