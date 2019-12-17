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الرئيسية | مجتمع | "قضاة المغرب" يرفضون الضغط ويطالبون بالتحقيق في "التشهير"

"قضاة المغرب" يرفضون الضغط ويطالبون بالتحقيق في "التشهير"

"قضاة المغرب" يرفضون الضغط ويطالبون بالتحقيق في "التشهير"
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 11:00

اعتبر "نادي قضاة المغرب" أن استهداف القضاة بالتشهير والمس بسمعتهم، على غرار ما تعرض له عبد الرزاق الجباري، القاضي بابتدائية القنيطرة، عن طريق وشاية مجهولة، "ضرب من ضروب محاولات الضغط والتأثير عليهم للوصول إلى أهداف غير مشروعة".

ودعا النادي، عقب اجتماع مجلسه الوطني نهاية الأسبوع بمدينة القنيطرة، الجهات المختصة إلى "فتح تحقيق دقيق" في "الافتراء والتشهير والمساس" بذمم القضاة وسمعتهم وسمعة أسرهم، و"ترتيب الآثار القانونية عليها باعتبارها أفعالا جرمية تخضع للقانون الجنائي، ثم التواصل مع الرأي العام بخصوصها، حتى تقدم الجهات المذكورة المثال والقدوة في الشفافية والنزاهة بخصوص تدبير هذه القضايا التي تسيء إلى المؤسسات والأشخاص".

وبحسب بيان صادر عن "برلمان النادي"، أكد القضاة المجتمعون على وجوب "التمسك بحقهم في ممارسة الإجراءات المتطلبة قانونا عند تعرضهم لأي حالة من حالات التأثير المذكورة آنفا، خصوصا تلك المسطرة المقررة في الفصل 109 من الدستور، والمادتين 104 و105 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمُكرسة لحماية استقلالية القضاة في حال تعرضها لأي تهديد".

ولَم يتوقف القضاة الغاضبون من التشهير الذي طال زميلهم عند هذا الحد، بل طالبوا "المؤسسات القضائية، وكل الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة" بـ"تبني مقاربات مندمجة للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة".

وبخصوص التعيينات من لدن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سجل النادي "تعيين وإلحاق بعض القضاة بجملة من المؤسسات الوطنية، وذلك بطريقة أثارت عدة ملاحظات من قبل مجموعة من القضاة، وهي ما سيتم بسطها بشكل مباشر أمام أنظار اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أول لقاء بها، توخيا للنجاعة المنشودة من جهة، وضمانا لحسن استمرار عمل المحاكم من جهة أخرى، مع إيمانه التام بحق القضاة في تطوير تجربتهم وصقلها من خلال العمل بتلك المؤسسات".

ورد القضاة على منشور النيابة العامة المتعلق بتغيب قضاة النيابة العامة عن عملهم ومشاركتهم في مهام رسمية، حيث سجلوا أنه لم يتطرق إلى التعويض عن أيام الديمومة بأيام العمل، وفق ما كان معمولا به في دورية سابقة لوزير العدل.

وسجل النادي في هذا الصدد أن "موضوع تغيب قضاة النيابة العامة، شأنهم في ذلك شأن قضاة الأحكام، هو من مشتملات وضعية القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 58 وما يليها من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتدبير هذه الوضعية موكول حصرا إلى الجهات المنصوص عليها في المادة 61 من نفس القانون، وليس منها رئاسة النيابة العامة التي يبقى اختصاصها محصورا في الإشراف على قضاة النيابة العامة ومراقبتهم في ممارسة صلاحياتهم المتعلقة بممارسة الدعوى العمومية في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد زركيط الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 11:06
لماذا يرفضون التشهير، لا يشهر إلا بالمفسدين والمرتشين...
كما يقول المغاربة: ماتديرش ماتخافش!!!( أو اللي ما فكرشو التبن، ما يخاف من النار!!)
انتهى زمن الفساد بدون تشهير يا سادتي القضاة.
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2 - جمال الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 11:22
(حوتة وحدة تخنز شواري) اطلب من قضات المغرب النزهاء ان يتصدو للمرتشين والغير النزهاء هناك عدة قضات معروفين بممارسات يندى لها الجبين وانا بدوري تعرضت للابتزاز من طرف قاضي بابتدائية مكناس ولما رفضت حكم ضدي ولازلت اعاني منذ اربع سنوات من هذا الحكم الجائر. وعرف ملفي عدت خروقات استنكرتها جميع اطر هذه المحكمة.
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3 - مواطن الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 11:26
اذا عملنا ترتيب عن الفساد في البلاد.هل تعلمون من سيأتي في الصف الاول من ناحية الفساد فيما يخص القطاعات الادارية في البلاد؟؟؟؟؟؟
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4 - خالد F الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 11:27
أمر محير فعلا أن يندثر مصطلح الوقار في المملكة المغربية ليحل محله التطاول على كل شيء بل جعل منه بعض الفاشلين وسيلة للنيل ممن وصل بجهده إلى أعلى المراتب، يجب توقير القضاة بحيث يبقى عملهم بعيدا عن الأضواء ضمانا لإستقلالية هذا الجهاز. وعلى النيابة العامة أن تحرك المساطر المعمول بها في هذا الشأن.
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5 - ACHTOUK الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 11:29
استهداف القضاة بالتشهير والمس بسمعتهم
لاحول ولا قوة الا بالله
La houl wa la qowa illa Billah ! tout le monde sait que la justice dans ce bled est pourrie et les juges ne sont que des marionnettes. Je ne généralise pas mais notre justice n'est pas indépendant.
Alors Arrêtez de pleurnicher.
Pensez aux pauvres gens qui sont victimes de votre système pourri.
La vérité doit être dite. Cessez de vous cacher sous votre robe.(قاض في الجنة وقاضيان في النار) حسبي الله ونعم الوكيل
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6 - سلاوي الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 11:36
لكن يوجد ......للأسف نتمنى الضرب بيد من حديد على معتدي
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