موظفو التكوين المهني يعلنون "حرب الاحتجاجات"

هسبريس من الدار البيضاء

يخوض موظفو التكوين المهني حاملو الشهادات غير المحتسبة إضرابا وطنياً بدءا من اليوم إلى حدود مساء غدٍ، للمطالبة بـ "إنفاذ التوصيات والتوجيهات الملكية الداعية إلى توفير المناخ الملائم لتجويد خدمات المكتب لما فيه خير الوطن والمواطنين"، بتعبير التنسيقية الوطنية التي ينضوي تحت لوائها الموظفون المعنيون.

ونددت التنسيقية الوطنية المستقلة لحاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بـ "المقاربة اللامسؤولة التي تنهجها الإدارة العامة، والتي تتنافى مع كل المواثيق الوطنية"، و"تتعارض مع مبدأ الحكامة التي يسعى الملك محمد السادس لترسيخها".

كما يُرتقب أيضا، وفق البيان الصحافي ذاته، أن تخوض التنسيقية سالفة الذكر اعتصاماً لمدة أربعة أيام بمقر الإدارة العامة للتكوين المهني في البيضاء خلال يناير المقبل، سيكون مُرفقا بإضراب عن الطعام. ويتضمن البرنامج الاحتجاجي للتنسيقية أيضا خوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة "التربية الوطنية" في فبراير القادم.

وأعلن موظفو التكوين المهني حاملو الشهادات غير المحتسبة عزمهم الدخول في إضراب عن العمل واعتصام مفتوح بمقر الإدارة العامة بالعاصمة الاقتصادية، بالموازاة مع خوض إضراب مفتوح عن الطعام، بدءا من أبريل من سنة 2020، استنكارا لما أسمته التنسيقية بـ "الميز" و"العنصرية".

وفي سياق متصل، حمّلت الجامعة الحرة للتكوين المهني، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مسؤولية الأوضاع الحالية إلى إدارة مكتب التكوين المهني، مستغربة "تجاهل مطالب الموظفين"، داعية الوزارة الوصية على القطاع إلى التدخل لحلحلة الأزمة.