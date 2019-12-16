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وزير النقل يعترف بوجود مئات القناطر الآيلة للانهيار في المغرب

وزير النقل يعترف بوجود مئات القناطر الآيلة للانهيار في المغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:00

اعترف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، بوجود مئات القناطر الآيلة للانهيار في المغرب، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة مستعملي الطرق.

وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كشف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، جوابا على سؤال حول وضعية القناطر، وجود 500 قنطرة متآكلة ومهددة بالانهيار، و680 قنطرة مغمورة بالمياه، و1728 قنطرة ضيقة.

المسؤول الحكومي وهو يتحدث عن الوضعية الكارثية للقناطر في المغرب، كشف أيضا وجود 3563 قنطرة على مستوى الشبكة المهيكلة يوجد فيها عدد من الإشكالات بفعل تأثرها بالتغيرات المناخية، من أصل حوالي 10.787 قنطرة بمختلف جهات المملكة المغربية.

الوزير اعمارة أوضح أن وزارة النقل قامت بدراسة وإحداث جهاز خاص مكلف بتدبير موضوع القناطر في المغرب يحرص على تحيين المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع، وقال: "نحن نشتغل اليوم على استعادة مستوى الخدمة بتكلفة تبلغ 106 مليارات درهم".

وأضاف وزير النقل أنه تم بناء 282 قنطرة جديدة ما بين سنتي 2013 و2017 بغلاف مالي بلغ مليارا و100 مليون درهم، بالإضافة إلى "تخصيص 455 مليون درهم خلال سنتي 2018 و2019، وهو ما مكن من الاشتغال بـ 45 منشأة فنية وإعطاء الانطلاقة لـ 84 منشأة فنية".

ودق برلمانيون ناقوس الخطر حول تهديد القناطر بالمغرب للسلامة الطرقية، يعود أغلبها إلى عهد الاستعمار، داعين الحكومة إلى التدخل من أجل إنقاذ أرواح المغاربة من القناطر المتلاشية والمهددة بالانهيار.

وأشار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى تسبب قنطرة "واد دمشان" على مستوى جماعة الخنك (إقليم الرشيدية) في عشرات القتلى والجرحى قبل أسابيع، لكن الوزير أكد أن فاجعة إقليم الرشيدية "لا علاقة لها بحالة القنطرة بل بخطأ بشري، والسائق هو من يتحمل المسؤولية".

وبخصوص حالة الطرق بالمغرب، كشف وزير النقل أن 61 في المائة في "حالة جيدة وحسنة، وأقل من ذلك في حالة متوسطة"، قبل أن يشير إلى تقرير دولي يتحدث عن جودة الطرق في المملكة.

تقارير سابقة حول الشبكة الطرقية المعبدة في المملكة كشفت تدهور الطرق نسبيا في الفترة ما بين سنة 2000 و2013، فبعد أن كانت 66% من طرق المملكة في حالة حسنة إلى متوسطة سنة 2000، تدهورت حالة نسبة مهمة منها، لتبقى 53.50% منها فقط في حالة آمنة للاستعمال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - عبدالله الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:17
500قنطرة متكائلة ومهددة بالانهيار و680مغمورة بالمياه و1728 ضيقة هذا إن ذل فيذل على فساد الوزارة منذ مطلع الاستقلال.
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29
2 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:20
وزير النقل يعترف بوجود مئات القناطر الآيلة للانهيار في المغرب ! ايوا ياككان الربح وزيرا من قبلك ومن نفس الحزب العدالة والتنمية لماذا ما صلحتم الامر . اين استراطجيتكم ومهارتكم ياك الحكم في يدكم 10 سنوات من السلطلة ياك الرباح يتكلم كثير فعلنا فعلنا ايوا لماذا وقع ما تتحدثون عنه . ياك جيئ بكم لاصلاح كل شئ القناطير الطرق النقل ايوا لماذا لم تفعلوا شئ ؟ كم من ميزانية سنوية ماضت لماذا لا تصل هذا الواقع
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8
3 - Hollandddddsdss الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:22
الله يحفظنا في البر والبحر وفوق القناطر المتءاكلة لان المسؤولين كلاو لفلوس.
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12
4 - Vrais الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:28
المهندسين و المراقبين المرتشين هم السبب في تفشي ظاهرة الفساد في التشييد
أما المقاولين الغشاشة في مواد و النوعية السلع كذالك لهم المسؤولية

يجب محاكمة قاسية على الفاسدين
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6
5 - azizo الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:30
شوارع وازقة حي السلام الولفة نمودج كلها حفر والباعولات كلها مطمورة بالتربة تعيق انسياب مياه الامطار.
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2
6 - MCO الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:30
جواب على 1 - عبدالله : عن أي استقلال تتحدث ؟!
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6
7 - مجرد رأي الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:33
فعلا يجب إصلاح هذه القناطر قبل ان تحصد مزيد من الأرواح فلولا نهب المال العام من طرف بعض المسؤولين لا أصلحت هذه القناطر وحتى الطرق معها ولكن مع الأسف الفساد في البلاد يساهم في تأزم الأوضاع ولو كانت على حساب العباد.
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3
8 - قنطاري الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:36
شكرا لفرنسا لي بنات اغلب قناطر المغرب اما كون عولنا على خوتنا كون بقينا تنتسناو.وتيجي الهروي تيقول فرنسا نهبات الخيرات هههه اما خوتك في الاسلام فمنذ 1956 وهوما خدامين بنزاهة ومعقول
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8
9 - بن كبور الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:37
وماذا بعد الإعتراف !؟ قد اعترفوا من قبلك وسيعترفون من بعدك و يبقى الحال على ما هو عليه أو يزداد سوءا على سوء.. الإعتراف وحده لا يجدي نفعا إن لم يكن مقرونا بالعمل والتعبئة من أجل الوطن وأظن ان مصاريف سهرة موازين أو مهرجان واحد أو مقابلة حبية وحتى رسمية او مداخيل مدرب أجنبي كافية ﻹصلاح ما يجب إصلاحه ..لكن لا حياة لمن تنادي فالوطن للأغنياء والوطنية للفقراء . حسبنا الله ونعم الوكيل
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3
10 - تزنيتي الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:39
اينكم يا نواب الامة باقليم تيزنيت لم اسمع منكم يوما ما سؤال حول مشاريع الاقليم بالجهة . جميع مداخلاتكم تتمحور حول ترسيم الامازيغية فقط لا غير .والاخرون يتحدثون عن مشاريع بالمليارات جهات المغرب استفاذت من التنمية ونحن ما نصيبنا اعتقد ان نصيبنا 5/3 احسبها باصابع يدك وستحصل على النتيجة .ماذا عن فيضانات 2014 لجنة ممثلة من طرف نوابنا ولم نر اي اتر لذلك .الجهات ممتلة بنواب ونحن ممثلين بنوام مهرجان الفضة مهرجان المراعي مهرجان الرعاة الرحل مهرجان امعشار .ماهي حصيلة هذه المهرجانات اكيد انها الخسارة اكتر من الربح ووووو
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0
11 - مغربي الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:43
كون كانت القناطر فقط. راه التعليم، الصحة، الاقتصاد و القضاء هم كذلك مع القناطر.
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12 - عادل الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:49
الدولة بأكملها آيلة للسقوط. والحمد لله
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13 - مخ..لص لوطني! الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:50
مئات القناطر مهددة بإﻻنهيار ، ومئات غمرتها المياه ، ومئات ضيقة ..وأﻻف عبارة عن تصاميم موجودة على الورق فقط ،!! سؤال: هذه الرواتب والتقاعد الضخمة !! التي تصرف على الحكومة والوزراء والبرلمان؟ لماذا ؟ اين اﻻجرة مقابل العمل ؟
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14 - مغترب الاثنين 16 دجنبر 2019 - 18:57
زرت جنوب المغرب خلال الايام الماضية واثار انتباهي رذاءة وخطورة الطرق والقناطر لمجرد هطول امطارقليلة جدا لا تتعدى 20mm. فسالت احد الجيران اللذي يشتغل مهندسا واصبح ذو مال ونفوذ عن هذا المشكل اللذي يتكرر كل سنة فصدمت من الاجابة قال لى : ( كل قنطرة تبنى على 8 poutre ولكن الرؤساء والمدراء والشركات يجبروننا على بنائها ب 4 poutre ونقص في الحديد والاسمنت وغيرها...) ففهمت كل شيء وشكرت ربي ووالدي لكوني اعيش في اوربا.
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