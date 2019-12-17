وزارة النقل تعزو مسؤولية ارتفاع حوادث السير إلى العامل البشري

هسبريس من الرباط

حملت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية ارتفاع حوادث السير في المغرب للعامل البشري، وليس لوضعية الطرق أو البنيات التحتية.

وكشفت معطيات حديثة صادرة عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أن أسباب حوادث السير تعود بشكل أساسي إلى العامل البشري الانفرادي بنسبة 65 في المائة، والعامل البشري زائد الطريق بنسبة 24 في المائة، والعامل البشري زائد العربة بنسبة 4.5 في المائة، والعامل البشري زائد الطريق والعربة بنسبة 1.25 في المائة.

وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل إلى أن العامل البشري في علاقة مع العوامل سالفة الذكر يتسبب في 95 في المائة من حوادث السير بالمغرب.

وتتسبب طرقات المملكة، وفق المصدر ذاته، في 2.5 في المائة من مجموع حوادث السير، بينما تشكل الطريق زائد العربية نسبة 0.25 في المائة من مجموع حوادث السير، والتي تتسبب في المغرب في أكثر من 3533 وفاة سنوياً. وتطمح السلطات إلى تقليص العدد بـ50 في المائة في أفق سنة 2025.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 إلى "تقليص عدد القتلى في الطرق الوطنية إلى 2800 قتيل سنة 2021، و1900 قتيل سنة 2026.

وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، كان قد كشف وجود 500 قنطرة متآكلة ومهددة بالانهيار، و680 قنطرة مغمورة بالمياه، و1728 قنطرة ضيقة.

المسؤول الحكومي، وهو يتحدث عن الوضعية الكارثية للقناطر في المغرب، كشف أيضا وجود 3563 قنطرة على مستوى الشبكة المهيكلة، يوجد فيها عدد من الإشكالات بفعل تأثرها بالتغيرات المناخية، من أصل حوالي 10.787 قنطرة بمختلف جهات المملكة المغربية.

وأضاف وزير النقل أنه تم بناء 282 قنطرة جديدة ما بين سنتي 2013 و2017، بغلاف مالي بلغ مليارا و100 مليون درهم، بالإضافة إلى "تخصيص 455 مليون درهم خلال سنتي 2018 و2019؛ وهو ما مكن من الاشتغال بـ45 منشأة فنية وإعطاء الانطلاقة لـ84 منشأة فنية".

وبخصوص حالة الطرق بالمغرب، كشف وزير النقل أن 61 في المائة في "حالة جيدة وحسنة، وأقل من ذلك في حالة متوسطة".