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وزارة النقل تعزو مسؤولية ارتفاع حوادث السير إلى العامل البشري

وزارة النقل تعزو مسؤولية ارتفاع حوادث السير إلى العامل البشري
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:00

حملت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية ارتفاع حوادث السير في المغرب للعامل البشري، وليس لوضعية الطرق أو البنيات التحتية.

وكشفت معطيات حديثة صادرة عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أن أسباب حوادث السير تعود بشكل أساسي إلى العامل البشري الانفرادي بنسبة 65 في المائة، والعامل البشري زائد الطريق بنسبة 24 في المائة، والعامل البشري زائد العربة بنسبة 4.5 في المائة، والعامل البشري زائد الطريق والعربة بنسبة 1.25 في المائة.

وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل إلى أن العامل البشري في علاقة مع العوامل سالفة الذكر يتسبب في 95 في المائة من حوادث السير بالمغرب.

وتتسبب طرقات المملكة، وفق المصدر ذاته، في 2.5 في المائة من مجموع حوادث السير، بينما تشكل الطريق زائد العربية نسبة 0.25 في المائة من مجموع حوادث السير، والتي تتسبب في المغرب في أكثر من 3533 وفاة سنوياً. وتطمح السلطات إلى تقليص العدد بـ50 في المائة في أفق سنة 2025.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 إلى "تقليص عدد القتلى في الطرق الوطنية إلى 2800 قتيل سنة 2021، و1900 قتيل سنة 2026.

وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، كان قد كشف وجود 500 قنطرة متآكلة ومهددة بالانهيار، و680 قنطرة مغمورة بالمياه، و1728 قنطرة ضيقة.

المسؤول الحكومي، وهو يتحدث عن الوضعية الكارثية للقناطر في المغرب، كشف أيضا وجود 3563 قنطرة على مستوى الشبكة المهيكلة، يوجد فيها عدد من الإشكالات بفعل تأثرها بالتغيرات المناخية، من أصل حوالي 10.787 قنطرة بمختلف جهات المملكة المغربية.

وأضاف وزير النقل أنه تم بناء 282 قنطرة جديدة ما بين سنتي 2013 و2017، بغلاف مالي بلغ مليارا و100 مليون درهم، بالإضافة إلى "تخصيص 455 مليون درهم خلال سنتي 2018 و2019؛ وهو ما مكن من الاشتغال بـ45 منشأة فنية وإعطاء الانطلاقة لـ84 منشأة فنية".

وبخصوص حالة الطرق بالمغرب، كشف وزير النقل أن 61 في المائة في "حالة جيدة وحسنة، وأقل من ذلك في حالة متوسطة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - مواطن الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:06
كلام الوزير على صواب. مسؤولية حوادث السير سببها العنصر البشري. اما الافراط في السرعة. عدم احترام علامة قف.المرور في الضوء الاحمر. السكر. المخدرات. الاعصاب. قلة الوعي.
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2 - Hamid bennani الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:09
Oui le facteur humain est le premier je constate ça au niveau de la sortie et l entrée des trémies au niveau de l' ancien autoroute rabat -tanger
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3 - diaz med الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:10
غادي اخرجو ثاني السلبيين و اقولو: لا.مايمكنش.الدولة .الحكومة .الطرقات.ووووو. مع العلم انهم يعرفون جيدا ان اغلب هذه الحوادت سببها البشر ولاغير.الله اهدي ماخلق.
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4 - مواطنة الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:10
شوية من الحنا شوية من رطوبة اليدين
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5 - محمد الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:12
صراحة عندما أقرأ مثل هذه التصريحات يعجز لساني عن التعليق حسبنا الله ونعم الوكيل في مسؤولينا
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6 - ali الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:12
كلام الوزير صحيح 100/ 100 الشعب يفتقد الى التربية الطرقية لا يحترم قانون السير
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7 - من مدينة فاس الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:15
صحيح إنه العامل البشري،فعندما تأتي شاحنة أوحافلة أو أية وسيلة نقل في حالة ميكانيكية كارثية أو بحمولة جد مرتفعة،تأتي من الشمال إلى الجنوب أو من الشرق أو الغرب ثم تمر أمام أعين الدرك أو الشرطة أو الجمارك،فيتم التغاضي عنها لقاء مبالغ مبالية أي الرشوة،فإنه فعلًا العامل البشري الذي يلبس الزي الرسمي للدولة ثم يخرج إلى الطرقات للنهب والسرقة دونما مراعاة لسلامة العباد.ذلك هو العامل البشري الذي يتسبب في الحوادث.
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8 - عبدالقادر جرسيف الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:18
وماذا عن الحفر وسط الطرقات حتى الطرق السيارة لم تسلم منهم، هل هذا عنصر بشري؟
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9 - scania الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:20
ممكن العامل البشري و لكن ااشرطة مع الدرك 90% المسؤولون عن الحوادث ثم ااطرقات ثم العربات. الله أدير تاويل الخير ويهدي كل واحد واعرف بلا السياقة مسؤولية وتربية
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10 - سعيد الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:20
صحيح،العامل البشري هو السبب الأول لحرب الطرق وبطبيعة الحال فالعامل البشري لا يضم السائق فقط والراجلين ،بل يشمل كل من له صلة بتدبير الشأن الطرقي ويندرج في هذا الإطار أعوان الطريق من درك وشرطة ومراقبة طرقية فضلا عن قطاع الصحة والمستعجلات وكذا مصلحة التجهيز ومؤسسات تعليم السياقة ومؤسسات تكوين المهنيين ولا ننسى كذلك الجانب المتعلق بالعربة وهذا يسائل تقنيي الميكانيك والصيانة.
السائق ومستعملوا الطريق ليسوا وحدهم من يتحمل المسؤولية بل جميع من سبق ذكرهم مسؤولون أيضا.
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11 - البنيات التحتية ظعيفة جدا الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:22
الطرقان خايبين وماعندناش سيارات الاسعاف لي غادي ينقذو الجرحى.
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12 - Hilal الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:22
فعلا سبب كثرة الحوادث هو العامل البشري بعد أن ابتلينا بوزراء و مسؤولين كل همهم هو إغناء جيوبهم و لو اضطروا إلى الغش في الأعمال المنجزة
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13 - بورنازيل الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:23
طبعا العامل البشري هو أصل الداء. و ما دام الأمر كذلك، و ما دام أن الوزير الوصي على القطاع هو نفسه يعترف بهذا المعطى لماذا نلح دائما على تجويد القوانين دون اعتماد حلول بديلة ؟ حبذا لو جربنا مثلا و لو لفترة قصيرة جدا مبدأ "العصا لمن يعصى".
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14 - مستغرب الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:23
اكيد العامل البشري اكبر مسبب لحوادث السير ما يؤاخذ على الدولة هو الحالة المهترئة لبعض الطرقات غياب علامات التشوير والصرامة في التعامل مع اصحاب الرخص خصوصا سائقي الحافلات والطاكسيات ونقل البضائع والذين يجب إخضاعهم لاختبار المخدرات والكحول وكدا التشديد على الحالة الميكانيكية للعربات
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15 - mostafa الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:25
هذه عندهم الحق فيها مهما تكن حالة الطرق فالسائق يكيف سرعة السيارة حسب الحالة.
و فعلا هناك بعض ما يمكن تسميتهم بالمجرمين و ليس باسائقين
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16 - عياشي بورزة الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:26
اصل المشاكل بالمغرب هو العامل البشري لانه هو من يغش و يسرق و ينهب و يهرب الاموال و يجري الصفقات الضخمة لشراء الاسلحة و التجيفي الغير المجدي و موازين و التبذير الخ...انه العمل البشري الذي تربى في الريع و اللصوصية و السرقة و الاستبداد و العبث و غياب القيم الاصيلة و العقلانية و التنظيم العقلاني كما هو موجود في بلدان مجاورة و لهذا فرحنا بالانتخابات في الجزائر بدما فرحنا مع منتخبها الكروي القاري..و تتبعنا الحملة الانتخابية و اللقاءات و الحوارات و النقاش و الاسئلة و الاجوبة الخ...فرحنا فرحا كبيرا بهذه الرئاسيات و الحراك الشعبي الجزائري و نضاله...طبعا دوما العمل البشري يلعب دورا في حوادث السير و اذا كانت سياسة التجهيل و التفقير و نشر الامية و القمع و الترهيب هي السائدة فطبعا سوف تكثر الحوادث...و حين لا يتكلم المسؤولون في دولة ما فطبعا العامل البشري هو المسؤول: حين يغيب الحاكم الفعلي و و ينشغل بمصالحه الضيقة، الخ، فالعامل البشري طبعا سيكون المسؤول الاول عن الكوارث و الحواذث.. فكيف سيبني قنطرة و طريق و بلاكات و تزفيت اذا كانت اللصوصية هي السائدة في مجتمع ما؟
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17 - لبزغ الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:26
في السنة المقبلة سوف ستكون السرعة نهارا محدودة في 100 km في الساعة في هولاندا ،
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18 - بشر الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:27
المسؤلية ترجع للعامل البشري والموارد البشرية المشرفة علي القطاع.
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19 - القنيطري الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:30
العامل البشري !!! يعني رخصة السياقة تباع في كل المدن و الشرطة والدرك أكبر مرتشين هذا البلد يعني الداخلية والأمن مسؤولين
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20 - رشيدة الزعرة الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:30
هل تقصدون بالعنصر البشري الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة النقل ونهبوا ميزانيتها فكانت النتيجة حوادث السير الخطيرة التي تعرفها البلاد؟
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21 - سعيد ناصري سلا الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:30
خطه جديده من حزب لباجدا لافراغ جيوب الشعب المغربي هل هد ناس عندهم تكوين اكاديمي يشخصوو حالات عدة طرق ومنعرجات وحت عيوب طريق سيار وقناطير ولا ستتني ساءقي شاحنات رمال والحجاره ولعمالين بالميناء سرعه لمفرطه تجاوزات غير القانونيه وبعضهم يستعمل منشطات سكر عربضه ولا استنى بعض شباب وأبناء بعض لمسؤلين اولدين يكترون سيارات زد عليهم أصحاب دراجات ناريه وطربرتورات من لدي له مصلحه في حمياة يحمي هد لفءه نقطه أخرى عدد من لمدرات ونقط سوداء لم تجد فيها دوريات شرطه لمرور او درك الملكي لان مهمتهم أصبحت تسمين مداخل سرعه التي اكل وشرب عليه ضهر مثلا 60 تصبح 80 100تصبح 110 120 تصبح 135 40 تصبح 65 في ساعه لان سيارات الجديده أصبحت له ثقنيه عاليه في سير ولحولان ولفرناج
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22 - خدوج الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:36
وإذا مرت حافلة على قنطرة مغشوشة وتهاوت فالمعادلة : العامل البشري + القنطرة المغشوشة ...شوف لقوالب مع أن العامل البشري يستحضر بالكامل في حالة ما إذا كانت البنية التحتية مناسبة والعربة جديدة خضعت للفحص التقني ...الوزير لا يعلم أن هناك حافلات خردة لا تزال في المحطات ، وأصحاب النقل السري في المناطق النائية الذين ينقلون بدل 7 بلايص 14 في سيارة لا تسمح سزى بنقل 6 أشخاص...
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23 - حميد الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:37
إن لم تستحي فقل ما شئت هل أنتم حكومة منتخبة من الشعب لخدمته و خدمة الوطن أو حكومة منتخبة للكذب على الشعب و تحميله المسؤولية في كل مآسي الوطن.
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24 - Me again الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:37
فعلا، العامل البشري هو المسؤول عن حوادث السير، لان العنصر البشري المغربي لا يصنع السيارات و لا الحافلات و لا الشاحنات فكيف سيعرف سياقتها و التعامل معها، كما انه لا يتقن بناء الطرقات و لا القناطر و لا الشوارع و لا الأزقة و لا الممرات و لا الولوجيات، كما انه لا يضع علامات التشوير لكن يصبغ الطروطوارات و يغرس الأشجار على طول الطرق بل حدائق لصالح السيارات التي تعد احسن من الانسان المغربي و التي لا تلج و تقف في اي مكان بل اي مربع يتسع لها سواء كان مزفت او مبلط او مزلج او معشوشب او تراب كان! و العنصر البشري هو الذي يتلقى الرشاوي في تكوين السائقين في مدراس تعليم السياقة و يتلقى الرشاوي في حالة مخالفة سير من عدمها. و نفس العنصر البشري هو الذي يستورد السيارات و ينسى استيراد القناطر و الانفاق و الطرق و البنيات التحتية الخاصة بها كما ينسى استيراد رجال الشرطة و الدرك النازهين و المختصين في سلامة السير و المهندسين و المعماريين الاكفاء و السائقين المحترمين لأنفسهم قبل احترام السيارة. كما ان العنصر البشري المغربي هو المسؤول عن عدم تكوين الراجلين من أطفال و شباب و نساء و رجال عن كيفية قطع الطريق...
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25 - امازيغ تمازيرتنو الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:38
الى حد ما متفق معك واخا ماعندناش شي بنية تحتية . ولكن كشعب ملي كاتجي دوز لبيرمي و تعطي رشوة و تشدو و معارفش السياقة . تاحنا مسؤولين و فلخر اكولو ليك كتارو لحواديث . نسولو ريوسنا على الافراط في السرعة و الخمر ووووووو
. على اي لا أحد بريء لا الشعب و لا المسؤولين .
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26 - مغربي الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:38
زعما الطرقان مزيانة والتشوير ممتاز. جل الطرق محفرة وغير صالحة ..بغيت نعرف الضريبة فين تيمشيو فلوسها؟؟؟
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27 - الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:40
السرعة المفرطة،السكر،التهور في قيادة السيارات ،التدخلات والوساطات لذوي الحال ..احدى الاسباب المسببة في الحوادث ،اضافة الى الغياب التام لدوريات الدرك والامن التي تكتسي اهمية لا بالغة فقط بل حاسمة خاصة في مجتمع كالمغرب الذي يعتبر فيه الشرطي والدركي الآمر الناهي في هذا الصدد .
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28 - salah الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:41
الكل تكالب على هذا الشعب المقهور الذي يحملونه مسئولية كل المشاكل و التعثرات و برامجهم الفاشلة. الشعب هو كبش الفداء في كل شيء حتى الميزانية يتم ملأها من جيبه
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29 - abdelkarim الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:42
كنطلب من وزير النقل أو أي مسؤول في قطاع نقل بإجراء جولة بسيطة بالشارع الذي يربط الولفة بمدينة الرحمة بالحي الحسني. الدار البيضاء. وذلك لإعادة النظر فيما قيل بخصوص هذا الموضوع
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