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الرئيسية | مجتمع | وزير الصحة يكشف تحديات القطاع .. مراجعة التكوين وتوزيع الأطر

وزير الصحة يكشف تحديات القطاع .. مراجعة التكوين وتوزيع الأطر

وزير الصحة يكشف تحديات القطاع .. مراجعة التكوين وتوزيع الأطر
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 14:00

قال خالد آيت طالب، وزير الصحة، إن التحدي الكبير الذي يواجه النظام الصحي ومنظومة الرعاية الصحية الأولية يتمثل في النقص الحاصل في الموارد البشرية، وعدم استقرارها، خاصة بالوسط القروي.

وذكر آيت الطالب، في افتتاح المنتدى الوطني للرعاية الصحية الأولية اليوم الأربعاء بمدينة سلا، بحضور رئيس الحكومة، أن التحديات تشمل أيضاً التوزيع غير العادل للموارد البشرية بين مختلف الجهات والأقاليم، إضافة إلى التكوين الأساسي للأطباء العامين الذي يتطلب الملاءمة لمواجهة تحديات الصحة العامة.

وقال الوزير إن هذا المنتدى يأتي تنفيذاً للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز من السنة الماضية، والذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة القيام بإصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية.

وكان الملك دعا في الخطاب سالف الذكر إلى "تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية "راميد"، بالموازاة مع إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة وضعفاً في التدبير".

وحسب المُعطيات التي قدمها الوزير في هذا المنتدى فإن عدد الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الأولية يبلغ 3321 طبيباً، أي بمعدل طبيب لكل 11763 نسمة؛ كما يبلغ عدد الممرضين وتقنيي الصحة 10063، أي بمعدل ممرض وتقني صحة لكل 3725 نسمة.

وتُعرف منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية الأولية بأنها تلبية حاجات الناس الصحية من خلال رعاية شاملة طوال فترة الحياة، وتشمل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية. ومازال نصف سكان العالم البالغ عددهم 7.3 مليارات نسمة على الأقل يفتقرون إلى التغطية الكاملة بالخدمات الصحية الأساسية.

وأكد وزير الصحة أن "المغرب حقق العديد من المكتسبات في مجال الرعاية الصحية الأولية منذ الاستقلال، من خلال القضاء على العديد من الأوبئة والأمراض الفتاكة، بفضل توسيع العرض الصحي لشبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين التغطية للبرنامج الوطني للتمنيع وتطوير العديد من برامج مكافحة الأمراض".

وأفاد الوزير بأن عدد المؤسسات الصحية الأولية انتقل من 360 مؤسسة صحية أولية سنة 1960 إلى 2888 سنة 2019، أي ما يعادل تطور مؤشر عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أولية، من 29.600 سنة 1960، إلى 12.264 سنة 2019.

وقال آيت طالب إن التنسيق بين مختلف مستويات العلاج، خصوصاً بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمؤسسات الاستشفائية، "يُعاني من ضعف يشكل عائقاً إضافياً يؤثر في بعض الأحيان على جودة التكفل بالحالات المرضية طيلة مسار العلاج"، وذكر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص "تبقى دون التطلعات، إذ لا تُمكن حالياً النظام الصحي من الاستفادة من القدرات الكبيرة والكفاءات التي يتوفر عليها القطاع الخاص من أجل النهوض بالرعاية الصحية الأولية".

كما يواجه النظام المعلوماتي لقطاع الصحة، حسب آيت طالب، نقصاً في إدماج جميع مكوناته وحوسبته، ما يشكل صعوبة في توفير معلومات صحية مرتكزة حول الأفراد والأسر ومشاكل في تقييم أداء مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

وفي نظر الوزير فإن "تحسين حكامة وأداء شبكة العلاجات الصحية الأولية يستوجب تضافر الجهود وتعبئة مزيد من الموارد المالية، لتمكين العلاجات الرعاية الصحية الأولية من لعب دورها المحوري كأساس للمنظومة الصحية".

وكشف آيت طالب أن وزارته شرعت "في بلورة تصور جديد يهم حكامة وتدبير القطاع الاستشفائي العمومي وتحسين الحكامة على المستوى الجهوي، عبر إعطاء الجهات الصحية المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة".

كما تحدث الوزير أيضاً عن بلورة نظام خاص بالوظيفة العمومية للصحة يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن الصحية، ويضمن انخراطاً وتحفيزاً قوياً للرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مغربي قح الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 14:12
اكبر تحدي هو أن يصبح كبار المسؤولين يعالجون بمستشفيات وزارتكم الموقرة وليس بفرنسا ،حينها الأمور ستكون بخير....فكروا فينا تاحنا شوية عافاكم!!!
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13
2 - f.h الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 14:22
ماغفلت عنه هو تحكم لوبيات وعصابات ومافيات خطيرة نقابية في تسيير قطاعكم خاصة كل ما يتعلق بالموارد البشرية لقطاعكم
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9
3 - مغربي من الريف الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 14:31
يجب عليك ان تعمل على تعمل على تحسين اجور الاطباء الذين يعملون في ضروف صعبة وبأجر اقل من المهندس والاطر تلمماثلة رغم ان عدد سنوات الدراسة اقل عند المهندسين واخربن ثم الامراض الفتاكة تحدق بالطبيب اكثر
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7
4 - said الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 14:36
قتلتونا ابالشفوي.مللنا خطاباتكم.دول اضغر منا مساحة تقدمت ونحن نتأخر باستمرار.يحز في نفسي ان المغرب له ثروات كثيرة وموقع ممتاز لكنه يحتل مرتبة مخجلة في سلم التنمية.
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5 - ahmed الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 14:43
la solution est simple si vous voulez vraiment résoudre le problème de santé au MAROC il faut augmenter son budget a 10 pour100 comme a dit OMS et appliqué la loi Principe de responsabilité et arrêter le Bla Bla sans rien faire
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6 - وطني الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 14:46
ما دام لم تسوى الاوضاع المادية و العملية للعاملين بهدا القطاع فلا تنتظرون اي تحسن
نظرا للتفاوت الكبير بين الخاص و العمومي و في جميع المستويات و من اجله نرى الاطباء يكرهون العمل في العام يا سيدي الوزير
لابد من الاجتهاد منكم سيدي الوزير للتوان بين القطاعين و شكرا
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7 - Ahmed Salé الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 14:49
السلام عليكم ، الحكومة على علم بحالتي الصحة والتعليم ، ولكنها لا تحرك ساكنا ، سوى الأكاذيب والوعود الكاذبة.
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