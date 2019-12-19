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الرئيسية | مجتمع | تغيير في المقررات يحرم تلاميذ مغاربة من فهم "الأعداد الكسرية"

تغيير في المقررات يحرم تلاميذ مغاربة من فهم "الأعداد الكسرية"

تغيير في المقررات يحرم تلاميذ مغاربة من فهم "الأعداد الكسرية"
ميمون أم العيد
الخميس 19 دجنبر 2019 - 16:00

غيرت وزارة التربية الوطنية هذه السنة مقرر المستوى الثالث والرابع ابتدائي، وقلصت عدد الدروس المقررة من 48 درسا إلى 32 درسا فقط، إلا أن هذا التغيير، بحسب إفادة مصدر تربوي لهسبريس، تسبب في خلل في تعلمات التلاميذ الذين يدرسون حاليا بالمستوى الرابع ابتدائي.

وأوضح المصدر أن هذا التغيير حرم تلاميذ الثالث والرابع ابتدائي من فهم معنى الأعداد الكسرية وما يتقدمها من "قواسم ومضاعفات" تساعد على فهم الأعداد الكسرية جمعا وطرحا وقسمة واختزالا، وغير ذلك من التعلمات المرتبطة بالكسور، مادام شمل عامين وليس عاما بعد عام، وتم التعامل معهم كأنهم درسوا في المقرر الحالي للثالث ابتدائي، بينما تلاميذ الرابع حاليا درسوا في مقرر قديم تم تغييره هذه السنة.

أصل المشكل

بدأ التغيير في مقرر الرياضيات منذ السنة الماضية وشمل السنة الأولى والسنة ثانية ابتدائي في الموسم نفسه، ثم في الموسم الحالي تغيير مقرر الثالث والرابع ابتدائي. ومن المرجح أن يتم تغيير مقرر الرياضيات للمستويين الخامس والسادس دفعة واحدة في السنة المقبلة.

فمقرر الثالث ابتدائي في الرياضيات الحالي يشمل في الوحدة الثالثة درسا بعنوان "الأعداد الكسرية: تقديم وقراءة وكتابة"، وهو مقرر جديد تم اعتماده هذه السنة فقط. أما مقرر المستوى الرابع ابتدائي فقد تضمن في وحدته الثانية درسا بعنوان: "الأعداد الكسرية مقارنة وترتيب" وما يتطلبه ذلك من توحيد مقامات وغير ذلك، لكن المشكل لدى تلاميذ المستوى الرابع الحالي في المغرب؛ فمقرر السنة الماضية القديم لم يتضمن أي شيء عن الأعداد الكسرية ولا عرفوا شيئا عن هذه الأعداد ولا عن معناها، لكنهم يصطدمون بدرس متقدم عن المقارنة والترتيب لأعداد لم يتعرفوا عليها بعد.

يتعقد المشكل أكثر بالنسبة لأساتذة جدد يلتزمون بالمقرر الدراسي يصطدمون بأنهم يشرحون للتلاميذ عمليات عن أعداد لم يتعرفوا عليها من قبل، في غياب أي مذكرة أو إشارة من لدن الوزارة أو المديريات لتدبير مشكل ضحيته تلاميذ المستوى الرابع لهذه السنة.

ضحايا الفترة الانتقالية

لفهم الأعداد الكسرية يبدأ التلاميذ بحفظ جدول الضرب لتسهيل التعرف على مضاعفات الأعداد، ثم القواسم، فالأعداد الكسرية، ومختلف عمليات الكسور بالتدرج، جمعا وطرحا وتوحيد المقامات، ثم ضربا وقسمة.

كما أن القدرة على استخراج "القاسم المشترك الأكبر" يساعد المتعلمين على القدرة على "الاختزال"، كل هذه الأمور، بحسب مصدر هسبريس، لم يتضمنها مقرر السنة الماضية القديم، ليتفاجأ تلاميذ هذه السنة في المستوى الرابع بدروس عن مقارنة وقسمة وطرح وجمع الأعداد الكسرية وهم لم يتعرفوا أصلا على هذه الأعداد.

واكد مصدر هسبريس أن هذا المشكل مرتبط فقط بالفوج الحالي من المستوى الرابع ابتدائي الذي عايش تغيير المقرر دون أن ترافق ذلك إجراءَات؛ كتوجيهات أو مذكرات للمدرسين والمفتشين ومُدراء المؤسسات تعلمهم بضرورة إغناء المقرر الحالي للرياضيات في المستوى الرابع بدروس حول التعرف على الأعداد الكسرية، أصلها، طريقة كتابتها، وغير ذلك مما يسهل الإدراك من طرف المتعلمين.

مقارنة

إن مقارنة بين مقرر المستوى الثالث والمستوى الرابع هذه السنة تبين أن هناك درسا في الثالث ابتدائي بعنوان "الأعداد الكسرية تقديم وقراءة وكتابة"، وفي المستوى الرابع هناك دروس عن الأعداد الكسرية؛ أولها "الأعداد الكسرية: مقارنة وترتيب" ثم "الأعداد الكسرية: جمع وطرح"، لكن المشكل يكمن في الفوج الحالي من تلاميذ المستوى الرابع ابتدائي، فهم لم يدرسوا مقرر "الثالث ابتدائي" في السنة الماضية الذي تم اعتماده هذه السنة فقط، بينما مقرر السنة الماضية في الرياضيات تضمن 48 درسا لا يتضمن أية إشارة للأعداد الكسرية، في غياب تام لأي تدخل وزاري للتعامل مع هذه الحالة لتوجيه الأساتذة للتصرف وفق ما تقتضي مصالح التلاميذ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Rifi الخميس 19 دجنبر 2019 - 16:11
المغرب أحسن بلد في العالم
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8
2 - رحيم علي الخميس 19 دجنبر 2019 - 16:12
سادج من يعتقد ان الدولة العميقة وسلطة التحكم تريد تعليم ابناء الشعب بكل جدية !!
بل فقط تفرض إجراءات لمزيد من التكليخ والاستحمار وتكريس الجهل !!
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21
3 - محمد الخميس 19 دجنبر 2019 - 16:12
هذا على اساس ان التلميذ سوف يتذكر اصلا دروس السنة 3 حينما يدخل في السنة 4...لا تنتهي العطلة الصيفية حتى ينسى التلميذ كل ما درسه ...الا من رحم ربك
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10
4 - العرايشي الخميس 19 دجنبر 2019 - 16:16
الرياضيات صداع الراس لا فاءدة للشعوب المتخلفة منها لان عقول هؤلاء لا علاقة لها بالعلم وبالتالي تعليمها الخرافات والخزعبلات ليست في حاجة اذا للرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الاخرى
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-11
5 - نصيرة مزياني الخميس 19 دجنبر 2019 - 16:16
نديرو لي ماتيماتيك غير بلفغونسي و غادي نشوفو تلامذ متفوقين بزاف بزاف و عندهم مناصب عليا و فلوس بزاف بزاف و توموبيلات زوينات و فيلات كبارات و كولشي مزيان...غير بلفغونسي و نبدلو لوغة ديالنا كيف درات الجابون و صباحت متقدمة و كيف دارت الشينوا و السويد و روسيا بحيث دارو لفغونسي من كروش امواتهم و صبحو متقدمين بزاف بزاف و هاكا عوض نقولو ثلاثة او ربعة او شحال او كيفاش نقولو بونجوه تروا كاتغ صانك كونبيان كومون بونسواه...على الاقل نكونو كيف لسوتو و بوستوانا حيث صناعة ديال التوموبيلات قوية و كاي اسبوتيو بزاف للخارج و حتى ليزافيون و ترانات كيصنعوهم و كيبيعو اه عفو فوند ليزافيون للخارج....
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-2
6 - حسن الخميس 19 دجنبر 2019 - 16:19
فاقد الشئ لايعطيه.... الهدف معروف من تغيير المناهج دون سابق اندار افشال المدرسة و.....، أبناء الشعب دائما هم الضحية اما ابنائكم فهم يدرسون في الخارج...حسبنا الله ونعم الوكيل.
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3
7 - حسن الخميس 19 دجنبر 2019 - 16:19
اولا بالنسبه للمستوى الرابع فهناك جمع وطرح للاعداد الكسريه هنا تتجلى شطاره الاستاذ في طريقه توصيله للتعامل مع الكسور فتقديم الدرس هو المفتاح الاستعانة بالرسوم التوضيحيه تسهل الدرس .كنت انتظر ان يتم آلحديث على الرسوم المبيانيه التي اراه اصعب درس بالنسبه للقسم الرابع.
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4
8 - kamal الخميس 19 دجنبر 2019 - 16:21
l'indépendance de la france était une grave erreur très grave erreur, je demande que les postes de responsabilité dans nos aspect de vie doivent êtres gérés par des responsable europèen
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2
9 - متتبع الخميس 19 دجنبر 2019 - 16:37
أخطاء عديدة و فادحة نجدها أيضا في كتب المقررات العلمية بالإعدادي ( الأولى إعدادي كمثال ) كتب لا تصلح لأي شيء لا دروس منظمة و هادفة و لا تمارين مناسبة للتقييم و الدعم فقط عبث في عبث فأين هي الجودة و أين هي مدرسة النجاح و أين هي شعارات الرؤية **الاستراتيجية** نتمنى أن يعاد النظر في الكتب الموجودة حاليا ما دامت أن الوزارة لم تصادق عليها بشكل رسمي كما سمعنا.
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0
10 - Ezzidi Khalil الخميس 19 دجنبر 2019 - 16:42
c'est pas du bon choses de faire sanctionner notre trésor des enfants de cette matiere élémentaire de son éducation et maturité éducative aussi ça fait partie de son parcours de maîtrise opérationnelle du mathématique et autres disciplines éducative, prière de revoir et réviser cette décision et mettre notre enfant en performance éducatives complètes.
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