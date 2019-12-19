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دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون وقفات احتجاجية

دكاترة الوظيفة العمومية يخوضون وقفات احتجاجية
هسبريس من الرباط
الخميس 19 دجنبر 2019 - 03:48

خاض دكاترة الوظيفة العمومية، الأربعاء، وقفات احتجاجية أمام قطاعات وزارية متعددة بالعاصمة، من أجل المطالبة بـ "إلحاق جميع الحاملين لشهادات الدكتوراه بالتعليم العالي ومراكز التكوين المهني التي تعرف خصاصا مهولا في الأساتذة والمؤطرين".

وخاض اتحاد دكاترة المغرب، حسب المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، وقفات احتجاجية أمام وزارات الداخلية، والصحة، والمالية وإصلاح الإدارة، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتي الخطوة التصعيدية تزامنا مع الإضراب الوطني عن العمل الذي يخوضه دكاترة الوظيفة العمومية بجميع المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس، بغية إحقاق مطالبهم التي ينادون الحكومة لتفتح معهم قنوات الحوار بشأنها.

وكشف إحسان المسكيني، رئيس اتحاد دكاترة الوظيفة العمومية، في تصريح لهسبريس، "عزم الاتحاد برمجة لقاءات ثنائية مع الفرق البرلمانية خلال الأسبوع المقبل، من أجل موافاتها بالمشروع الذي أعددناه بشأن مرسوم تغيير إطار الدكاترة حتى تتبناه في قبة البرلمان".

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