24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. منظمة الصحة تسجل تراجع المدخنين الرجال بالعالم (5.00)

  2. مطلب إقرار "رأس السنة الأمازيغية" عيدا وطنيا يعود إلى الواجهة (5.00)

  3. ولد حمزة: تقارب الاقتصاد يُنجح العلاقات بين المغرب وموريتانيا (5.00)

  4. "التأمين المغربي" يحقق 43 مليار درهم ويحتل الرتبة 51 عالمياً (5.00)

  5. كلية الحقوق السويسي تحتفل بربع قرن من تخريج النخب المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | القضاء يتداول حضور ممثل الدولة في "مافيا العقار"

القضاء يتداول حضور ممثل الدولة في "مافيا العقار"

القضاء يتداول حضور ممثل الدولة في "مافيا العقار"
هسبريس – محمد لديب
الخميس 19 دجنبر 2019 - 10:10

قررت الغرفة الجنائية باستئنافية الدار البيضاء تأجيل اثنين من ملفات الاستيلاء على عقارات الغير إلى منتصف شهر يناير من العام القادم، للتداول بشأن استدعاء ممثل الدولة المغربية وإدخاله في الدعاوى الرائجة.

ويأتي هذا التطور الجديد في ملفات "مافيا العقار" بعد أن تبين أن بعض العقارات التي تم الاستيلاء عليها في منطقة عين الذياب تعود ملكيتها للدولة المغربية، وهو ما يتوجب حضور ممثل الدولة للدفاع عن حقوقها في مواجهة عناصر هذه الشبكات، التي يوجد ضمنها رجال أعمال ومنعشون عقاريون ومهاجرون مغاربة في الديار الإيطالية.

وأثار الطلب الذي تم التقدم به لاستدعاء الممثل القانوني للدولة المغربية حفيظة المتهمين في قضية الاستيلاء على بقعة أرضية وسط عين الذياب تزيد قيمتها السوقية عن أربعة ملايير سنتيم، حيث طالبوا باستبعاد هذا الطلب.

وقررت هيئة الدرجة الاستئنافية بغرفة الجنايات لمحكمة الدار البيضاء مواصلة النظر في ثلاث قضايا مرتبطة فيما بينها في النصف الأول من الشهر المقبل.

وكشفت المعطيات التي توصلت بها المصالح المختصة خلال التحقيق في ملف عقار وسط عين الذياب بكورنيش الدار البيضاء، تورط شبكة منظمة في عملية الاستيلاء على العقار الذي تزيد قيمته السوقية عن أربعة ملايير سنتيم.

وأبانت تصريحات مواطن برتغالي، خلال استنطاقه من طرف هيئة القضاة المشرفة على الملف، تورط رجل أعمال ومهاجر مغربي بإيطاليا في قضية الاستيلاء على العقار ومستثمريْن يتابعان أيضا أمام محكمة الاستئناف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - INCROYABLE MAIS VRAI الخميس 19 دجنبر 2019 - 10:45
في خبر سابق تم تجاهله من طرف رجال الأعلام لأمر في نفس يعقوب ، يتعلق بمطالبة إسرائيل للدول العربية بما فيها المغرب بضرورة بتعويض إسرائيل على مستحقات اليهود في المغرب ، وكان الرد المغربي أن اليهود خرجوا عن المغرب عن طيب خاطر ولم يطردوا ، ولكن الأمر المسكوت عنه هو أن هناك عصابات تسرق عقارات هؤلاء اليهود ، وأكيد أن لمقدم الحي حصته ولرئيس المقاطعة ، ومن الحمق القول أنهم لا يعلمون ، فماهو عملهم إذن إذا كانوا يجهلون العملية ؛ يبدو أن النصب هو اختيار استراتيجي مغربي لا رجعة فيه في نظام حكم له خبرة أثنى عشر قرنا من التراكم الحضاري ، أعوذ بالله كفى نفاقا وضحكا على الذقون .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.