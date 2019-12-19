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الرئيسية | مجتمع | سعر دجاج "رأس السنة" يصل 500 درهم بالبيضاء

سعر دجاج "رأس السنة" يصل 500 درهم بالبيضاء

سعر دجاج "رأس السنة" يصل 500 درهم بالبيضاء
هسبريس - محمد لديب
الخميس 19 دجنبر 2019 - 22:30

انتعشت مبيعات لحوم الدواجن في الأسواق الممتازة بمدينة الدار البيضاء استعداد لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة (بوناني).

وسجل إقبال كبير على لحوم الديك الرومي، حيث أكد عاملون بالعديد من المساحات التجارية الكبرى أن هذه الفترة تسجل زيادة كبيرة في الطلب على هذه الأنواع من اللحوم البيضاء.

وقال هؤلاء إن هناك زبائن يحرصون على اقتناء هذه الأنواع من الدواجن للاحتفال بنهاية السنة الميلادية، نظرا للجودة الكبيرة لهذا النوع من اللحوم الطبيعية.

وأضافوا أن "الشركات التي تسوق هذا النوع من الدجاج تعتمد على الحبوب الطبيعية لتغذية هذا النوع من الدجاج، وهذا ما يبرر ارتفاع أسعاره التي تصل إلى 500 درهم وأكثر للدجاجة الواحدة".

وأقدمت مجموعة من هذه الأسواق على عرض منتجات جديدة، من لحوم الدجاج "الطبيعي" بأسعار تتراوح ما بين 40 و140 درهما للكيلوغرام الواحد.

وبلغت أسعار البيع بالتقسيط في الأسواق الشعبية للدار البيضاء نحو 13 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحوم الدجاج، وما بين 20 و25 درهما بالنسبة للديك الرومي، ونحو 65 درهما للكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء الصافية (بدون عظم).

وبلغ سعر الدجاج المذبوح في الأسواق ما يقارب 32 درهما للكيلوغرام، مقابل 29 درهما قبل أسبوع من بداية الشهر الجاري.

وتشير إحصائيات الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب إلى أن حجم استهلاك المغاربة من لحوم الدواجن بلغ 529 ألف طن في السنة الماضية، و90 ألف طن من لحوم الديك الرومي، في الوقت الذي ارتفع استهلاكهم من البيض إلى 5.1 مليار وحدة.

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