"جبهة اجتماعية" تخطط لتنفيذ برنامجها الاحتجاجي

هسبريس من الدار البيضاء

تُسارع "الجبهة الاجتماعية المغربية" الخطى من أجل استكمال هياكلها الداخلية وإعداد وثائقها التأسيسية، بغية إخراج برنامجها الاحتجاجي النضالي إلى حيّز الوجود، بعدما اتفقت أزيد من ثلاثين هيئة نقابية وسياسية ومدنية وجامعية على الانضواء تحت لواء تكتل موحد تُناط به مهمة الترافع على مطالب المواطنين.

ووفق بيان اللجنة التحضيرية للجبهة الاجتماعية، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإنها تستعد للإعلان الرسمي عن تأسيس الجبهة، بحيث يُرتقب أن تعقد لقاءً عاماً يوم السبت 28 دجنبر بالبيضاء، بغية المصادقة على الوثائق التأسيسية والبرنامج النضالي للمرحلة القادمة.

الجبهة سالفة الذكر، التي تستعد لعقد ملتقاها الوطني الأول، دعت مختلف الهيئات والتنظيمات في المملكة الراغبة في الانضمام للتكتل الموحد إلى مراسلتها، بهدف "الدفاع عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للجماهير الشعبية"، بتعبيرها.