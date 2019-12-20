حمزة يبرز بالقاهرة تجربة وكالة التنمية الاجتماعية

هسبريس - و.م.ع

أبرز المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، يسين حمزة، بالقاهرة، التحول النوعي الذي تعرفه الوكالة في المجال الرقمي في ظل التأثير القوي الذي تشهده وسائط التواصل الاجتماعي في قطاع الإعلام والاتصال، باعتبارها فاعلا اجتماعيا رئيسيا في مجال التنمية.

وأوضح حمزة خلال الملتقى العربي الثاني للعلاقات العامة الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية على مدى يومين، حول موضوع "العلاقات العامة في عالم رقمي متحول ومتغير.. دور جديد ومتطلبات جديدة"، أن استراتيجية وكالة التنمية الاجتماعية تقوم على ثلاثة محاور كبرى تتمثل في تقوية قدرات الفاعلين والإدماج الاجتماعي في إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال برنامج دعم المبادرات الفردية (مغرب مبادرات) ودعم وإعداد المشاريع والمواكبة، وبرنامج تثمين التعاونيات، وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح.

وأشار إلى أن الوكالة تعمل على تعزيز عملها عبر إدماج أساليب التواصل الحديثة التي أثبتت نجاعتها بهدف تأهيل قطاع التعاونيات من جهة، واستقطاب الشباب الذي لا يتوفر على مشاريع لمرافقته من جهة أخرى.

وأضاف المسؤول المغربي أن وكالة التنمية الاجتماعية عملت على اعتماد الوسائل الحديثة في تدبير قطاع التعاونيات، بالنظر إلى كونه يشغل يدا عاملة مهمة، وذلك لتأهيل هذه الآليات التضامنية وتحسين جودة منتجاتها وتسويقها بشكل أفضل وجيد ومضاعفة الدخل بالنسبة للعاملين فيها، فضلا عن استقطاب الشباب غير الحامل للمشاريع لمساعدته في البحث عن مبادرات تنموية ومواكبته.

وذكر يسين حمزة أن وكالة التنمية الاجتماعية بالمغرب تعتبر فاعلا اجتماعيا رئيسيا في مجال التنمية، حيث عملت منذ ما يزيد عن 20 سنة في قطاعات رئيسية من قبيل مواكبة الفئات الهشة، وتعزيز التنمية الاجتماعية بالأحياء الحضرية، وتشغيل الشباب والنهوض بالتكوين المهني.

وسلط الملتقى الضوء على التأثير القوي لوسائل التواصل الاجتماعي، والتحول من الدور التقليدي للعلاقات العامة إلى الدور الرقمي، والتركيز على الاستخدامات الرقمية والتحولات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة في صناعة العلاقات العامة والإعلام ضمن أدوار ومتطلبات جديدة.

كما ناقشت جلسات الملتقى مستقبل العلاقات العامة التقليدية في ظل العالم الرقمي، ودورها في عصر الإعلام الرقمي وتعزيز العلاقة التفاعلية بين الجمهور والمؤسسات، وأهمية عملية التواصل المتكاملة في عالم رقمي متحول، ودور وسائل التواصل الحديثة الرقمية في تحسين عمل المؤسسات الحكومية.

يشارك في الملتقى مسؤولون وخبراء من بلدان عربية عدة، من بينها المغرب. وقد تم على هامش الملتقى الإعلان عن تأسيس الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة، التي تعد أول منصة عربية تهدف إلى تطوير الأداء المهني للعاملين في مجال العلاقات العامة.