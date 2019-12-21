24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:26
|13:30
|16:04
|18:26
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عيوش يبحث توحيد الدارجة وإنجاز قاموس كبير في الدول المغاربية
- الشرطة توقف 8 مزورين لتذاكر مباريات كرة القدم
- ثور هارب في الرباط
- محكمة كندية تقر بتجنيس نجلي جاسوسين روسيين
- قمصان يوفنتوس بالعربية في "السوبر الإيطالي"
ندوة تناقش "رهانات المشاركة والعزوف" في أفق انتخابات 2021 (5.00)
- الجزائر تعتبر افتتاح قنصلية القمر بالعيون "إجراء شديد الخطورة" - (264)
- عيوش يبحث توحيد الدارجة وإنجاز قاموس كبير في الدول المغاربية - (99)
- محكمة مغربية تُجرم الاغتصاب الزوجي .. والفاعل يُغادر السجن - (59)
- هل غيّبت "لجنة النموذج التنموي" خبراء السياسة وفاعلي الأحزاب؟ - (58)
- الأمن يتعقب أموال رئيس "دارنا" .. والقضاء يَعْقِل عقارات الوردي - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس خلال الليل والصباح، فيما ستكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار محليا قوية فوق مناطق اللوكوس والريف الغربي.
وستعرف كل من منطقة طنجة والغرب والسايس سماء غائمة في أغلب الأوقات وممطرة. عدا ذلك، سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.
كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما ومرفوقة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة ومحلية، فوق السهول الوسطى للمحيط الأطلسي وكذا جوار السواحل الوسطى والجنوبية، وذلك خلال الليل والصباح، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة بأقصى الجنوب. وستهب الرياح قوية بعض الشيء إلى أحيانا قوية، من الجنوب أومن الجنوب الغربي بمنطقة طنجة والريف، وستهب معتدلة إلى قوية شيئا ما على السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي وأيضا شمال المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي فوق الأقاليم الجنوبية ومن الجنوب أومن الغرب أحيانا بباقي المناطق الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2- و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و08 درجات بجنوب المنطقة الشرقية والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي، وما بين 08 و13 درجة بالسهول الداخلية والسايس ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 13 و17 درجة جوار السواحل وفوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 20 و25 درجة بالساحل المتوسطي والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 25 و30 درجة بأقصى الجنوب.
وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقوي إلى جد قوي الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة ورأس سيم، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور، وهائجا الى قوي الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي.