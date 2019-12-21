هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

هسبريس – و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يكون الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس خلال الليل والصباح، فيما ستكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار محليا قوية فوق مناطق اللوكوس والريف الغربي.

وستعرف كل من منطقة طنجة والغرب والسايس سماء غائمة في أغلب الأوقات وممطرة. عدا ذلك، سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما ومرفوقة بكتل ضبابية أو أمطار جد خفيفة ومحلية، فوق السهول الوسطى للمحيط الأطلسي وكذا جوار السواحل الوسطى والجنوبية، وذلك خلال الليل والصباح، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة بأقصى الجنوب. وستهب الرياح قوية بعض الشيء إلى أحيانا قوية، من الجنوب أومن الجنوب الغربي بمنطقة طنجة والريف، وستهب معتدلة إلى قوية شيئا ما على السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي وأيضا شمال المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي فوق الأقاليم الجنوبية ومن الجنوب أومن الغرب أحيانا بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2- و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و08 درجات بجنوب المنطقة الشرقية والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي، وما بين 08 و13 درجة بالسهول الداخلية والسايس ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 13 و17 درجة جوار السواحل وفوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 20 و25 درجة بالساحل المتوسطي والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 25 و30 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقوي إلى جد قوي الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة ورأس سيم، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور، وهائجا الى قوي الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي.