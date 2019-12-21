قانون جديد يفرضُ طلاء المباني المتقادمة ويضبط أوراش البناء

هسبريس- عبد الرحيم العسري

تغييرات جديدة يرتقب أن تدخلها الحكومة على عمليات البناء في المغرب، خصوصا على مستوى القوانين التنظيمية المنظمة لهذا القطاع، وضبط الاختلالات التي ترافق أشغال البناء وشروط السلامة وتدبير الأوراش.

القانون الجديد المرتقب صدوره يشترط استمرار الأشغال بعد توقفها لمدة تفوق ستة أشهر بضرورة إنجاز خبرة يعدها مهندس مختص، تثبت عدم تأثير التوقف على عناصر الجودة والسلامة والاستقرار والمتانة والمقاومة والاستدامة في المبنى.

وبعد البشاعة التي تخلفها بعض البنايات السكنية بسبب رفض قاطنيها صيانتها، يشدد مشروع القانون على تحميل الملاك مسؤولية صيانة المباني؛ وذلك إلى غاية انتهاء عمرها الافتراضي، مع ضرورة إخضاعها لتشخيص تقني بصفة دورية وإنجاز أشغال "التمليط" مرة كل 10 سنوات على الأقل. ويستثني هذا المشروع أساليب البناء التقليدية.

كما يهدف المشروع، الذي أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إحداث لجنة تقنية مختصة في إبداء الآراء التقنية حول أساليب البناء المبتكرة من أجل اعتمادها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.

ومن بين الإجراءات أيضا ضرورة إرفاق المهندس المعماري التصريح بافتتاح الورش، بالوثائق التي تثبت إنجاز الدراسات التقنية القبلية اللازمة لضمان جودة واستقرار ومتانة وسلامة واستدامة المبنى، ولاسيما منها دراسة جيوتقنية تنصب خصوصا على العناصر المتعلقة بتدبير المخاطر الجيولوجية، أو تلك الناجمة عن وجود الماء أو تسربه؛ وكذا دراسة تقنية للهيكل ومواد البناء وعند الاقتضاء، ودراسة تقنية تتعلق بأشغال الهدم والحفر، بالإضافة إلى عقود التأمين الخاصة بتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ عمليات البناء.

ويعاقب القانون المرتقب أن تصادق عليه الحكومة بالحبس من شهرين إلى سنة، وبغرامة من ثلاثين ألف إلى مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تعمد الإخلال بواجب التقييد بالمقتضيات المتعلقة بضمان الجودة والسلامة والاستدامة في المباني، المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تعمد الإخلال بواجب التقييد بالمقتضيات المتعلقة بضمان الجودة والسلامة والاستدامة في المباني، المنصوص عليها في هذا القانون، ما نتج عنه موت الغير دون نية إحداثه أو جرح مفض إلى إعاقة دائمة.

ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وبغرامة من 15 ألف إلى 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تعمد الإخلال بواجب التقيد بالمقتضيات المتعلقة بالمواصفات والمعايير التقنية والمعتمدة المتعلقة بجودة مواد البناء.

أما صاحب الشروع أو المنعش العقاري، الذي قام بإعطاء أوامر أو توجيهات يختص بها متدخل آخر في عملية البناء ونتج عنها مخالفة القانون، فيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم.

ويتضمن باب العقوبات أيضا كل من واصل إنجاز أشغال مبنى صدر في شأنها أمر بالإيقاف، بالحبس من شهر إلى سنة و10 آلاف درهم إلى مائة درهم، وبنفس العقوبة من استأنف الأشغال المتوقفة لمدة تفوق ستة أشهر، دون إنجاز الخبرة.

وتشمل العقوبات كل من منع المراقبين من زيارة أوراش البناء أو عرقل مهامهم أو امتنع عن مدهم بالوثائق اللازمة، بغرامة من 10 آلاف درهم إلى خمسين ألف درهم.