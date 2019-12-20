عيوش يبحث توحيد الدارجة وإنجاز قاموس كبير في الدول المغاربية

هسبريس-عبد الإله شبل

يبدو أن نور الدين عيوش، رجل الإشهار المعروف، لم يعد يقتصر في دفاعه عن التعليم بالدارجة على المغرب فقط، بل صار يبحث عن توحيد الدوارج في دول المغرب العربي، حيث بات يبحث إمكانية إنجاز قاموس بالدارجة يوحد لسان المغاربة والجزائريين والتونسيين.

وخلال حضوره صباح اليوم الجمعة أشغال ندوة مغاربية نظمها مركز تنمية الدارجة بالدار البيضاء، دعا عيوش إلى توحيد الدارجة بالمنطقة المغاربية، مشددا على عدم التخوف من استعمالها في المدارس، قائلا إن "الدارجة لها مستقبل كبير، لكن الناس لا يجب أن يتخوفوا ويعتبروا أن استعمالها سيكون ضد اللغة العربية".

وشدد عيوش في كلمته بحضور مهتمين بالدارجة من دول مغاربية على أن "الدارجة يمكن أن تصبح مستخدمة في المدرسة ويصير لها دور كبير كباقي اللغات، وهذا الأمر سيأتي مع مرور الوقت، لأن المشكل المطروح حاليا في المغرب يتمثل في التخوف من اللغة الأم"، مشيرا إلى وجوب أن "تمنح لهذه اللغة أهمية، لأن هناك شعرا وأفكارا وزجلا وأمثالا بالدارجة، وبها يمكن محاربة الأمية".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن هوية المغاربة هي اللغة التي يتحدثون بها بشكل يومي، موردا: "هناك من يقول بأنه يتوجب أن نتحدث باللغة العربية الفصحى، لذلك أقول لهم إن هويتنا هي اللغة التي نتحدث فيها مع أبنائنا والمجتمع، وحتى بالمدرسة، حيث إن بعض الأساتذة يتحدثون بالدارجة لتفسير بعض الدروس".

واعتبر صاحب قاموس الدارجة أن "الدارجة ليست ضد اللغة العربية، لكونها قادمة من حروف عربية، وهناك من يقول بكون اللغة العربية هي لغة القرآن، هذا أمر لا شك فيه، لكن المواطنين في العديد من الدول الإسلامية يتحدثون بلغاتهم وبها يقيمون الصلاة، وبالتالي هذا ليس مشكلا".

ويهدف هذا اللقاء الذي يحضره لسانيون من تونس والجزائر إلى جانب المغرب، بحسب عيوش، إلى وضع رؤية مغاربية لتوحيد الدارجة، وإنجاز قاموس موحد وكتب موحدة، وتبادل وجهات النظر حول نظرة الدول المغاربية للتدريس بها، وتعزيز الصِّلة بين الباحثين من الدول المغاربية الثلاث وإشراكهم في مشاريع بحثية حول هذه اللغة المشتركة، وإقامة تبادل علمي هادئ ورزين حول هذه المسألة الحاسمة.

وشدد المتحدث نفسه على ضرورة توحيد الدوارج المغاربية، مؤكدا أن من يدعي أنها لا تكتب مخطئ، على اعتبار أن الشعر والزجل والملحون والأمثال الشعبية تكتب بها، داعيا في هذا السياق إلى الكف عن ترويج هذا الأمر، فـ "الدارجة هي لغة الانترنت والإشهار، وهي لغة مكتوبة، ولا يجب الدخول في هذه الأمور لأننا نتحدث بها ونفكر بها ونحلم بها".

وتابع في هذا السياق أن "هناك من يدعي بأن الدارجة فيها أنواع عديدة، وليست لغة، وليست لها قيمة مثل اللغة العربية الفصحى، هذا خطأ كبير، ففي أي لغة إبداع ولها قيمة، ويمكن أن نتحدث بها ونكتب بها".