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عيوش يبحث توحيد الدارجة وإنجاز قاموس كبير في الدول المغاربية

عيوش يبحث توحيد الدارجة وإنجاز قاموس كبير في الدول المغاربية
هسبريس-عبد الإله شبل
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:00

يبدو أن نور الدين عيوش، رجل الإشهار المعروف، لم يعد يقتصر في دفاعه عن التعليم بالدارجة على المغرب فقط، بل صار يبحث عن توحيد الدوارج في دول المغرب العربي، حيث بات يبحث إمكانية إنجاز قاموس بالدارجة يوحد لسان المغاربة والجزائريين والتونسيين.

وخلال حضوره صباح اليوم الجمعة أشغال ندوة مغاربية نظمها مركز تنمية الدارجة بالدار البيضاء، دعا عيوش إلى توحيد الدارجة بالمنطقة المغاربية، مشددا على عدم التخوف من استعمالها في المدارس، قائلا إن "الدارجة لها مستقبل كبير، لكن الناس لا يجب أن يتخوفوا ويعتبروا أن استعمالها سيكون ضد اللغة العربية".

وشدد عيوش في كلمته بحضور مهتمين بالدارجة من دول مغاربية على أن "الدارجة يمكن أن تصبح مستخدمة في المدرسة ويصير لها دور كبير كباقي اللغات، وهذا الأمر سيأتي مع مرور الوقت، لأن المشكل المطروح حاليا في المغرب يتمثل في التخوف من اللغة الأم"، مشيرا إلى وجوب أن "تمنح لهذه اللغة أهمية، لأن هناك شعرا وأفكارا وزجلا وأمثالا بالدارجة، وبها يمكن محاربة الأمية".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن هوية المغاربة هي اللغة التي يتحدثون بها بشكل يومي، موردا: "هناك من يقول بأنه يتوجب أن نتحدث باللغة العربية الفصحى، لذلك أقول لهم إن هويتنا هي اللغة التي نتحدث فيها مع أبنائنا والمجتمع، وحتى بالمدرسة، حيث إن بعض الأساتذة يتحدثون بالدارجة لتفسير بعض الدروس".

واعتبر صاحب قاموس الدارجة أن "الدارجة ليست ضد اللغة العربية، لكونها قادمة من حروف عربية، وهناك من يقول بكون اللغة العربية هي لغة القرآن، هذا أمر لا شك فيه، لكن المواطنين في العديد من الدول الإسلامية يتحدثون بلغاتهم وبها يقيمون الصلاة، وبالتالي هذا ليس مشكلا".

ويهدف هذا اللقاء الذي يحضره لسانيون من تونس والجزائر إلى جانب المغرب، بحسب عيوش، إلى وضع رؤية مغاربية لتوحيد الدارجة، وإنجاز قاموس موحد وكتب موحدة، وتبادل وجهات النظر حول نظرة الدول المغاربية للتدريس بها، وتعزيز الصِّلة بين الباحثين من الدول المغاربية الثلاث وإشراكهم في مشاريع بحثية حول هذه اللغة المشتركة، وإقامة تبادل علمي هادئ ورزين حول هذه المسألة الحاسمة.

وشدد المتحدث نفسه على ضرورة توحيد الدوارج المغاربية، مؤكدا أن من يدعي أنها لا تكتب مخطئ، على اعتبار أن الشعر والزجل والملحون والأمثال الشعبية تكتب بها، داعيا في هذا السياق إلى الكف عن ترويج هذا الأمر، فـ "الدارجة هي لغة الانترنت والإشهار، وهي لغة مكتوبة، ولا يجب الدخول في هذه الأمور لأننا نتحدث بها ونفكر بها ونحلم بها".

وتابع في هذا السياق أن "هناك من يدعي بأن الدارجة فيها أنواع عديدة، وليست لغة، وليست لها قيمة مثل اللغة العربية الفصحى، هذا خطأ كبير، ففي أي لغة إبداع ولها قيمة، ويمكن أن نتحدث بها ونكتب بها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - ابو مريم الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:18
الدارجة كنعرفو ليها بلا قاموس. سير قلب لك على شي لعيبة اخرى.
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21
2 - هههههههههههههههه الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:19
تا آش باغي تجمع، عرفتي إلى بغيتي توحدها فاش أتخرج... فالعربية الفصحى نيت.
تشا راه الهربة ههههههن
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6
3 - mohamed الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:24
certes le darija est la langue de communication de tous les jours, et la lange arabe fosha n'est utilise que dans les ecrits. mais le problme ne vient pas de la langue, mais des regele impose et fige depuis le troisieme siecle hegir comme l'a bien expliqué mohamed abed jabiri,. il est donc inutile d'abondonner la langue arabe, mais il faut la travailler et la rendre moins regide , . alors que la drija ne peut suivre la marche scientifique;
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4
4 - Mooro الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:24
ما علينا توحيده هوا اللغة الأمازيغية اما اللغة العربية او دارجة معندنا مانديرو بيها الإنجليزية و الأمازيغية بركا من التخرويظ
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-20
5 - Moghrabi الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:27
تقرأ الدارجة في مادة الأنتروبولوجيا كرافد من روافد ومكون للمجتمعات لكن لا تدرس كلغة علم أو منهاج مدرسي.. يكفي أننا نتكلم الدارجة في جميع معاملاتنا اليومية فلماذا هذا التنطع المشبوه والمشوه؟؟ أعطو فرصا للبحث العلمي وأكثرو من المنح الدراسية..لغة العلم الآن هي الإنجليزية لكن هذا لا يعني إهمال لغة حية وجميلة كالعربية لما فيها من قوة وصدق المعاني..كفانا حروبا دونكيشوطية من فضلكم.
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10
6 - مستغرب الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:29
لما كنا في الصفوف الإعدادية درسنا ان ان منطقة المغرب العربي تتشابه الكثير من الأمور الثقافية الدينية اللغوية وحتى التضاريس لااعلم عن أي توحيد يتكلم سي عيوش شعوب المنطقة تفهم بعضها بشكل سلس أما الاختلاف فاللهجات فهو يشبه اختلاف اللهجة داخل الوطن فالشماليون لهم لهجتهم والمراكشيون وأهل فاس والصحراويون لكن في الأخير نفهم بعضنا البعض
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8
7 - El Oujdi الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:31
أنصح عيوش أن يقترح على الفرنسيين توحيد العامية المتداولة في المناطق الفرنسية ويضيف إليها اللهجات الوالونية البلجيكية والفرمسية المتداولة في سويسرا... سينقلب عليه حماة اللغة ويصبح سخرية للاخرين.
كيف يسمح لمثل هؤلاء بالتكلم فيما لا يعلمون. لك الله يا وطني.
انشروا تعليقي مشكورين ولا تحجبوه.
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15
8 - عبدالقادر جرسيف الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:34
نحن نعرف الدارجة ونتقنها ولا نحتاج لقاموس فالقاموس يحتاجه هو الذي لازال لا يفرق بين البغرير والمسمن والبطبوط.
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9
9 - EL ALAMI الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:35
اريد ان اعرف هل السيد عيوش يتقن الدارجة المغربية فقط بكل انواعها حتى يتسنى له خوض البحت في دارجة الاقطار المغاربية وهل هو اصلا يتقن الدارجة المغربية. حسب علمي تكوينه فرنسي .ام يريد فقط اشهار اسمه والزياد في تخرب تعليمنا الذي هو اصلا مخرب.
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6
10 - Hanine الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:35
سيموت قبل ذلك ان شاء الله، قبل أن يصل الى مبتغاه
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2
11 - يوسف الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:37
إلى كنا غادي نعملو مجهود باش نوحدو مجموعة من الدوارج ووضع قواعد لها راه العربية فيها جميع هاد الموصفات وأقوى
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4
12 - رشيد المعقول الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:38
يجب تعليم الاطفال الصغار اللغات الاجنبية الفرنسية و الانجليزية و اللغة العربية من السنة الاولى وليس الدارجة انا ضد هده الفكرة لان تضيع الوقت في دارجة موحدة لا يفيد في شيء
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4
13 - محمد الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:38
هذا مشكلته ليست تخلف التعليم بل مشكلته مع العربية و الاسلام.
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5
14 - سعيد الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:38
آختلافنا في اللهجات والتقاليد هو نعمة وتلاحم وحب وود والسي عيوش أثر عليه العمر ويريد خلق بلبلة نحن في غنا عنها ولا نريد صراع اللهجات ولا أعرف من اين يأتي بهته الافكار الغريبة فآليعلم أبنائه أولا اللغة العربية على الاقل وآيأخذ له إجازة طويلة لعله يستريح ويريحنا منه
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4
15 - Maghrebi الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:39
واش هاد عيوش " عند و شي دبلوم في علم اللسانيات "

أم أنه فضولي فقط .


عيوش لا علاقة له مع الميدان اللغوي

أولاده فرنسيين

هو يريد تدمير العربية لصالح الفرنسية

عقنا بيك من زمان ونعرف أصلك جيدا
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6
16 - Mosi الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:39
ايها المسكين الجاهل...اللغة العربية توحد الدول العربية جميعا وليس المغرب و الجزائر و تونس فقط...
حلاوة اللغة في تعدد الألسن...ايها المتطفل..انشغل بالإشهارات التافهة التي تنتجها و اترك اللغة و اللسانيات لأصحابها...
لم يبقى سوى جاهل فرنكفوني لا يستطيع تركيب جملة مفيدة باللغة العربية لكي يعطي نظريات لغوية عن الدارجة و الفصحى...
لو كنت مثقف قليلا لعرفت أن اللسان الدارج هو أصل كل اللغات...ولعرفت أن استقامة لسان قوم يعود الى التلاقج الثقافي الذي ينتجه تواصل مجموعة من القوميات...
ولنرى كيف يمكنك أن تقنع المغاربة أن الطابونة هي المخبزة باللهجة التونسية و أن تبون هو إسم عائلي في الجزائر و أن الحاوي هو البهلوان في مصر....
جاهل في اللسانيات أتأسف أن جلالة الملك عينك في لجنة التربية والتكوين.
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5
17 - معتوهة الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:39
كفانا هراءا و تقهقرا ..لقد بلغنا الحضيض بسبب اشباهكم... اصبحنا نعيش جهلا منقطع النظير في مجتمعنا ... كل يغني على ليلاه !!! من يفرنس و من يدرج ..ولا فائدة تذكر
أخجل أصبحت فعلا أخجل من الحديث عن بلدي ... لا ثقافة لا تطور لا تقدم لا ادب لا دين لا علوم ..كل المجالات الأساسية و مقومات كل دولة تعليم صحة ..كلشي عرف بلي اجمل بلد فلعالم راه في المراتب الأخيرة ...
أونا مار ..
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5
18 - ABAD الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:42
salam olaykoum;
encore lui; ça suffit maintenant ton cinéma!
on s'en fousde darija; nous voulons apprendre l'arabya ta3rabt.
darija khalinaha lik
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19 - وهب الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:43
ضبابية العقول الفارغة .قلة ما يدار ؟
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2
20 - محمد الغفاري الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:45
يخبط خبط عشواء و يدمي قرونه بنطح الصخر
للعربية قرآن يحميها.بوعد هو حق.
إنها ليست سنيما نستخدمها كيفما شئنا
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21 - تايكة غرماد الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:48
هولاء الأشخاص يمكن ان يهتموا بشؤونهم الشخصية ويتركوا مشاغل الشعب لانهم يفتقدون الشرعية الديمقراطية لكي يتكلموا باسم المواطن وهذا هو مشكل هذا البلد لان اغلب المسؤولين ليست لهم الشرعية من صناديق الاقتراع لكي يقرروا ما يهم الشعب بحيث تم فرضهم فرضا من طرف سلطة التحكم لانها تعتبرهم من طبقة النبلاء كما كان الحال عليه في العصور الوسطى بحيث لا ارادة للشعب !!
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2
22 - radio الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:50
الدارجة ليست لغة...ليست لها قواعد نحوية...لا يمكنها أن ترتقي إلى مستوى اللغات الأخرى..هي فقط ضلعة عوجاء وخليط من العربية والإسبانية والفرنسية والامازيغية...تستعمل في التواصل بين الفئات الاجتماعية...يمكن أن تستعمل في الإعلام وفي الصحافة...ولكنها تبقى محدودة في مجالات البحث العلمي والاكاديمي وبخاصة في التكنولوجيا والابتكار...يمكنها أن تساهم في محو الأمية لكنها لا يمكن ابدأ ان تحل مكان اللغة العربية..كان من الافضل الدعوة إلى الانفتاح على اللغات الاجنبية الأخرى كالانجليزية والصينية والتركية ومواكبة التطورات الحاصلة في المجتمعات الإنسانية للإستفادة منها...بكل اختصار الدارجة سطحية ولا تاريخ لها للأسف...يجب إعادة النظر في مركز الدارجة المذكور في المقال...
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0
23 - ذا امزغي نسوس الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:53
توحيد اكثر من عشرين من الدوارج ،وفقط في المغرب لدينا ستة دوارج عربية ،العربية السهول الاطلسية،الجبلية،الفاسية،الشركية الوجدية،الحسانية ،المراكشية.
فلماذا لانعتمد على اللغة العربية وهي جاهزة ولاتحتاج الى إهدار المال العام والثروة كما تحتاجه اللهجات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لانها خطة لضرب العربية ومن تم ضرب الاسلام
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24 - مغربي.... الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:54
و اش غادي دير مع اسم الرئيس الجزائري. يالله
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25 - صاخط على الوضع الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:55
صدق من قال الخطير هو تخريب المجتمع من الداخل فمثل هؤلاء وهم للأسف كثر في مجتمعنا يعملون بكل الوسائل لتحقيق الأهداف التخريبية. بدل أن يعملوا على إقصاء الفرنسية لتحل مكانها اللغة الانجليزية يعملون على استهداف اللغة العربية التي هي الأصل و هويتنا من المحيط حتى الخليج العربي .
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26 - تاوناتي الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:56
هاذ عيوش مالقى مايدير تايقلب على الدراجة.لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم باش يزيد يكلخ الناس.....
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27 - خالد الجمعة 20 دجنبر 2019 - 16:59
هل هدا يضحك على المغاربة ام مادا كما يفعل ابنه بافلامه
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28 - Oujda الجمعة 20 دجنبر 2019 - 17:00
يجب الاهتمام واحياء اللغة العربية اولا،لاننا اهملناها فهي مستقبلنا ومستقبل الاجيال القادمة.
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29 - dayze الجمعة 20 دجنبر 2019 - 17:02
ان اللغة العامية من جملة الأمراض , التي يعاني منها الشعب والتي سيتخلص منها حينما يرتقي وانا اعد العامية من عيوب مجتمعنا مثل الجهل والمرض والفقر تماما والعامية مرض أساسه عدم الدراسة بسبب عدم انتشار الدراسة بالبلاد العربية.
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30 - الصاعقة الجمعة 20 دجنبر 2019 - 17:02
أنا أستبعد أن يكون عيوش ممن يتحدث بالدارجة فكيف يزعم أنه يحلم بها؟عجبي!!!
الدعوة الى استعمال الدارجة هدفه خدمة المخطط الفرنكفوني لأنهم يعلمون أن التخلي عن العربية الفصحى لصالح الدارجة سيسقطنا في سلة الفرنكفونية في النهاية.إنهم كصاحب حافلة ينصحك بترك سيارتك على اعطابها (الفصحى)والسفر باستعمال دراجة هوائية(الدراجة) رغم طول الطريق ووعورته.ظاهره النظر لمصلحتك وباطنه يقينه أنك ستنتهي داخل حافلته لاستحالة أن توصلك الدراجة لأي مكان.
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31 - magharibi الجمعة 20 دجنبر 2019 - 17:03
Lorsque les chats ne sont pas la les souris dansent
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