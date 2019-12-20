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- عيوش يبحث توحيد الدارجة وإنجاز قاموس كبير في الدول المغاربية
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كُتّاب وآراء
عيوش يبحث توحيد الدارجة وإنجاز قاموس كبير في الدول المغاربية
يبدو أن نور الدين عيوش، رجل الإشهار المعروف، لم يعد يقتصر في دفاعه عن التعليم بالدارجة على المغرب فقط، بل صار يبحث عن توحيد الدوارج في دول المغرب العربي، حيث بات يبحث إمكانية إنجاز قاموس بالدارجة يوحد لسان المغاربة والجزائريين والتونسيين.
وخلال حضوره صباح اليوم الجمعة أشغال ندوة مغاربية نظمها مركز تنمية الدارجة بالدار البيضاء، دعا عيوش إلى توحيد الدارجة بالمنطقة المغاربية، مشددا على عدم التخوف من استعمالها في المدارس، قائلا إن "الدارجة لها مستقبل كبير، لكن الناس لا يجب أن يتخوفوا ويعتبروا أن استعمالها سيكون ضد اللغة العربية".
وشدد عيوش في كلمته بحضور مهتمين بالدارجة من دول مغاربية على أن "الدارجة يمكن أن تصبح مستخدمة في المدرسة ويصير لها دور كبير كباقي اللغات، وهذا الأمر سيأتي مع مرور الوقت، لأن المشكل المطروح حاليا في المغرب يتمثل في التخوف من اللغة الأم"، مشيرا إلى وجوب أن "تمنح لهذه اللغة أهمية، لأن هناك شعرا وأفكارا وزجلا وأمثالا بالدارجة، وبها يمكن محاربة الأمية".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن هوية المغاربة هي اللغة التي يتحدثون بها بشكل يومي، موردا: "هناك من يقول بأنه يتوجب أن نتحدث باللغة العربية الفصحى، لذلك أقول لهم إن هويتنا هي اللغة التي نتحدث فيها مع أبنائنا والمجتمع، وحتى بالمدرسة، حيث إن بعض الأساتذة يتحدثون بالدارجة لتفسير بعض الدروس".
واعتبر صاحب قاموس الدارجة أن "الدارجة ليست ضد اللغة العربية، لكونها قادمة من حروف عربية، وهناك من يقول بكون اللغة العربية هي لغة القرآن، هذا أمر لا شك فيه، لكن المواطنين في العديد من الدول الإسلامية يتحدثون بلغاتهم وبها يقيمون الصلاة، وبالتالي هذا ليس مشكلا".
ويهدف هذا اللقاء الذي يحضره لسانيون من تونس والجزائر إلى جانب المغرب، بحسب عيوش، إلى وضع رؤية مغاربية لتوحيد الدارجة، وإنجاز قاموس موحد وكتب موحدة، وتبادل وجهات النظر حول نظرة الدول المغاربية للتدريس بها، وتعزيز الصِّلة بين الباحثين من الدول المغاربية الثلاث وإشراكهم في مشاريع بحثية حول هذه اللغة المشتركة، وإقامة تبادل علمي هادئ ورزين حول هذه المسألة الحاسمة.
وشدد المتحدث نفسه على ضرورة توحيد الدوارج المغاربية، مؤكدا أن من يدعي أنها لا تكتب مخطئ، على اعتبار أن الشعر والزجل والملحون والأمثال الشعبية تكتب بها، داعيا في هذا السياق إلى الكف عن ترويج هذا الأمر، فـ "الدارجة هي لغة الانترنت والإشهار، وهي لغة مكتوبة، ولا يجب الدخول في هذه الأمور لأننا نتحدث بها ونفكر بها ونحلم بها".
وتابع في هذا السياق أن "هناك من يدعي بأن الدارجة فيها أنواع عديدة، وليست لغة، وليست لها قيمة مثل اللغة العربية الفصحى، هذا خطأ كبير، ففي أي لغة إبداع ولها قيمة، ويمكن أن نتحدث بها ونكتب بها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
تشا راه الهربة ههههههن
كيف يسمح لمثل هؤلاء بالتكلم فيما لا يعلمون. لك الله يا وطني.
انشروا تعليقي مشكورين ولا تحجبوه.
أم أنه فضولي فقط .
عيوش لا علاقة له مع الميدان اللغوي
أولاده فرنسيين
هو يريد تدمير العربية لصالح الفرنسية
عقنا بيك من زمان ونعرف أصلك جيدا
حلاوة اللغة في تعدد الألسن...ايها المتطفل..انشغل بالإشهارات التافهة التي تنتجها و اترك اللغة و اللسانيات لأصحابها...
لم يبقى سوى جاهل فرنكفوني لا يستطيع تركيب جملة مفيدة باللغة العربية لكي يعطي نظريات لغوية عن الدارجة و الفصحى...
لو كنت مثقف قليلا لعرفت أن اللسان الدارج هو أصل كل اللغات...ولعرفت أن استقامة لسان قوم يعود الى التلاقج الثقافي الذي ينتجه تواصل مجموعة من القوميات...
ولنرى كيف يمكنك أن تقنع المغاربة أن الطابونة هي المخبزة باللهجة التونسية و أن تبون هو إسم عائلي في الجزائر و أن الحاوي هو البهلوان في مصر....
جاهل في اللسانيات أتأسف أن جلالة الملك عينك في لجنة التربية والتكوين.
أخجل أصبحت فعلا أخجل من الحديث عن بلدي ... لا ثقافة لا تطور لا تقدم لا ادب لا دين لا علوم ..كل المجالات الأساسية و مقومات كل دولة تعليم صحة ..كلشي عرف بلي اجمل بلد فلعالم راه في المراتب الأخيرة ...
أونا مار ..
encore lui; ça suffit maintenant ton cinéma!
on s'en fousde darija; nous voulons apprendre l'arabya ta3rabt.
darija khalinaha lik
للعربية قرآن يحميها.بوعد هو حق.
إنها ليست سنيما نستخدمها كيفما شئنا
فلماذا لانعتمد على اللغة العربية وهي جاهزة ولاتحتاج الى إهدار المال العام والثروة كما تحتاجه اللهجات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لانها خطة لضرب العربية ومن تم ضرب الاسلام
الدعوة الى استعمال الدارجة هدفه خدمة المخطط الفرنكفوني لأنهم يعلمون أن التخلي عن العربية الفصحى لصالح الدارجة سيسقطنا في سلة الفرنكفونية في النهاية.إنهم كصاحب حافلة ينصحك بترك سيارتك على اعطابها (الفصحى)والسفر باستعمال دراجة هوائية(الدراجة) رغم طول الطريق ووعورته.ظاهره النظر لمصلحتك وباطنه يقينه أنك ستنتهي داخل حافلته لاستحالة أن توصلك الدراجة لأي مكان.