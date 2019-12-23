مبروكي: "التوقيت الصيفي" وراء ارتفاع عدد حالات الانتحار بالشاون

جواد مبروكي*

بعد هذا التصعيد المتزايد في الانتحار في منطقة الشاون، حاولت البحث عن عوامل محتملة مسؤولة عن هذا الفعل المؤسف من خلال دراسات فرنسية بالنسبة للتوقيت الصيفي وأضراره، ودراسة أمريكية وجزائرية بالنسبة لارتفاع عدد حالات الانتحار بالمنطقة الجبلية، وكذلك من خلال تجربتي المهنية التي تفوق 22 سنة.

هناك عدة أسباب تبدو ممكنة، أذكر أهمها:

1. تغيير الساعة أو التوقيت الصيفي في فصل الشتاء (GMT +1)

إن توقيت الصيف المفروض علينا خلال فصل الشتاء ليس طبيعياً، لأننا نواجه عدم التوافق بين التوقيت الاجتماعي (بداية أنشطتنا) والتوقيت البيولوجي (شروق وغروب الشمس)، وهذا يُعطل الساعة البيولوجية الداخلية في الدماغ ودورتها اليومية.

للعلم، النوم ليس فقط للراحة، بل إنه ضروري للتشغيل السليم للجهاز المناعي والهرموني والقلب والأوعية الدموية والمزاج. والساعة الإضافية الحالية تتسبب في عدم توازن إفراز الناقلات العصبية (التي تتم أثناء النوم) المسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية.

وإذا استغرق الحرمان من النوم يومين فقط، فسوف نرى تعطيل إفراز هرمونين أساسيين ينظمان الشهية والشبع (جْريلينْ وأورِكْسينْ) ويقع اضطراب في التغذية مباشرة، حيث نرى الميل إلى استهلاك الدهون والسكريات، الأمر الذي يزيد من تعقيد السمنة مع مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري. وهناك هرمون آخر يضطرب من هذا التوقيت، الميلاتونين الذي يفرز ليلا أثناء النوم، وهو المسؤول عن تكاثر الخلايا الضرورية وتباطؤ الخلايا السرطانية.

هذه العوامل يمكن أن تؤدي بسهولة إلى الاكتئاب مع ظهور الانتحار، ولقد لوحظ في فرنسا زيادة في حالات الانتحار واستهلاك حبوب النوم منذ بدء تغيير الساعة حسب التوقيت الصيفي، وتم طرح فرضية العلاقة السببية بين هذين الحدثين، وهذه الدراسة هي التي دفعت روسيا إلى التخلي عن التغيير الزمني الدوري في عام 2011.

ويتم تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية بشكل أساسي بالتعرض للضوء، وتتم مزامنة دماغنا كل يوم بالتناوب ليلا ونهارا.

إن التعرض للضوء خلال النهار هو الذي يزامن الساعة البيولوجية داخل الدماغ، ويؤكد البروفيسور كْلود جونفغيي، الباحث في علم الكرونوبْيولوجي في المعهد الفرنسي الوطني للبحوث الصحية، أنه "مع التوقيت الصيفي، فإن إدراك الضوء في وقت متأخر يُؤخر الساعة البيولوجية ويؤدي إلى وقت متأخر من النوم، مع زيادة خطر الحرمان من النوم".

هذا هو السبب في أننا نلاحظ زيادة في شكاوى التعب والإرهاق والنوم أثناء النهار وعدم التركيز أثناء القيادة (كثرة الحوادث، وخصوصا عند الراجلين) وفي العمل، مع انخفاض المزاج والمعنويات.

وفي لهجة الطب النفسي هذا ما يسمى بالاكتئاب الموسمي الذي يمكن أن يتطور إلى الانتحار. وقلة النوم لا تؤثر على الحالة المزاجية واليقظة فحسب، بل أيضًا على نظام المناعة الذي يكون أكثر هشاشة في فصل الشتاء.

2. المناطق الجبلية والانتحار

أ. القلق البيولوجي العصبي

تقول دراسة أمريكية نشرت في يناير 2011 إن الحياة في الجبال تشجع على الانتحار بمعدل أعلى مقارنة بالمدينة. ويؤدي نقص الأكسجين في المرتفعات عند الأشخاص المصابين بالاكتئاب أو المستعدين للاكتئاب إلى نقص الأكسجة (نسبيًا)، الذي يسبب قلق الخلايا العصبية ويقلل من القدرة على مقاومة الاندفاع الانتحاري.

ب. العوامل الاجتماعية والاقتصادية والإنترنت

من المحتمل أن تكون هذه الزيادة في الانتحار في هذه المنطقة الجبلية بسبب الافتقار إلى المرافق الترفيهية والثقافية والفنية، حيث يشعر مواطنو هذه المنطقة بأنهم مهملون ومحبوسون. وفي الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى تأثير الشبكات الاجتماعية والوصول إلى المعلومات واكتشاف أنماط الحياة المختلفة الأخرى في جميع أنحاء البلاد والعالم، مما يؤثر سلبًا على سكان هذه الجهة الجبلية ويسبب لهم الإحباط والاكتئاب مع زيادة خطر الانتحار.

كذلك تجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى المراكز العلاجية في الطب النفسي أمر صعب في هذه المناطق الجبلية، مما يضاعف الأمراض النفسية والانتحار كمضاعفات لدى الأشخاص في وضع هش والمكتئبين.

ج. تزايد استهلاك المخدرات

للأسف يستهلك الشباب المغربي بصفة عامة، وسكان جهة الشاون بالخصوص، الحشيش بكافة أشكاله بشكل كبير. والإدمان على الحشيش يمكن أن يفضي إلى الانتقال إلى الفعل الانتحاري بعد الاستهلاك الكثيف أو النقص المتزايد.

باختصار، من الضروري النظر إلى تأثير التوقيت الصيفي في فصل الشتاء وظروف الحياة في المناطق الجبلية، وتوفير مراكز الطب النفسي.