24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:26
|13:30
|16:04
|18:26
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التبادل الآلي للمعطيات الشخصية لأغراض جبائية؟
- الرباط وباريس تتجاوزان "الفتور" بتمهيد اجتماع بين ماكرون والملك
- عيوش يبحث توحيد الدارجة وإنجاز قاموس كبير في الدول المغاربية
- الشرطة توقف 8 مزورين لتذاكر مباريات كرة القدم
- ثور هارب في الرباط
عيوش يبحث توحيد الدارجة وإنجاز قاموس كبير في الدول المغاربية (3.00)
- عيوش يبحث توحيد الدارجة وإنجاز قاموس كبير في الدول المغاربية - (113)
- محكمة مغربية تُجرم الاغتصاب الزوجي .. والفاعل يُغادر السجن - (72)
- رصيف الصحافة: الظلام يثير حنق المغاربة من "التوقيت الصيفي" - (64)
- آلاف الجزائريين يحتجون بالشوارع ضد انتخاب "تبون" رئيسا للبلاد - (57)
- التراجع يسِم تحويلات الجالية المغربية والسياح الوافدين من فرنسا - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الديالمي: "الانفجار الجنسي" يكشف عن "حرّيات مسروقة" بالمغرب
قال عالم الاجتماع عبد الصمد الديالمي إن العديد من الجوانب في الحرية الفردية تطرح إشكالات كبيرة وكثيرة في مجتمعنا، متسائلا عن وضع الحريات الفردية في المغرب وعن التغييرات التي حدثت في الحقلين الجنسي والديني؟ ثم إلى أي حد تؤدي الممارسات الجنسية والدينية في المغرب إلى التعبير عن مستوى القيم؟.
وأضاف الديالمي، في سياق لقاء فكري نظمته جمعية أصدقاء المعتمد مساء أمس الجمعة بمركب محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة بمدينة شفشاون حول "الحريات الفردية بين القيم والقانون والممارسات"، أن الزواج لم يبق لوحده الإطار لممارسة الجنس، بل هناك أنشطة جنسية كثيرة واسماً إياها بالانفجار الجنسي.
وأكد عالم الاجتماع ـ حسب آخر إحصاء لوزارة الصحة سنة 2013 ـ في جانب السلوكات الجنسية أن 56 في المائة من الشبان والشابات ما بين 15 و24 سنة كانت تربطهم علاقات سطحية، وأن 25 في المائة كانت لهم علاقة جنسية كاملة.. كما أن معدل السن لأول علاقة عند الفتيات وصلت إلى 16 سنة وعند الشبان إلى 19 سنة.
واستطرد صاحب كتاب "سوسيولوجيا الجنسانية العربية" و"المرأة والجنس في المغرب" بأن الانفجار الجنسي في المغرب يُظهر حريات مسروقة، واصفاً هذا الأمر بـ: "اللّصوصية الجنسية"، نظراً لأنّ ممارسته تتمّ في الغابة أو في السيارة أو في أدراج عمارة وفي ظروف محبطة في الغالب، بعيداً عن الراحة النفسية وفي غياب الحماية من خطر الأمراض وخطر الحمل غير المرغوب فيه.. فضلا عن أن البكارة لم يبق لها نفس المفهوم وأن السلوكات الجنسية الجديدة تؤدي إلى بروز قيم جديدة".
حثّ عالم الاجتماع على ضرورة مراجعة النّوع الاجتماعي، في أفق تحديد ما هي الرجولة وما هي الأنوثة.. وهل الرجولة دائماً تعني التّسلط على المرأة والتفوّق عليها، داعياً إلى مراجعة مثل هذه الخطوات والتعريفات للرجولة، وبالتالي الاعتراف بالمساواة بين المرأة والرجل. كما توقّف على أهمية أدوار المدرسة من خلال تفعيل برامج فعّالة ووقائية من الجنسانية المبكّرة، وأنه سبق له في سنة 2007 وأن طالب بحذف الفصول القمعية من القانون الجنائي، بعدما أضحت عاجزة ومتجاوزة.
واختتم المحاضر نفسه أن هناك من يعتبر الحرية الجنسية محاكاة للغرب ومناهضة للهويّة المغربية، طالباً التّمييز بين الحداثة والغرب، باعتبار أن الحداثة بناء وتاريخ، وأنه يجب خلق توازن بين ميلاد الفرد وحقوقه وحريته؛ لأنه لا قيمة لمجتمع مغربي لا يجعل من قيمة الحرية أمّ القيم.. وأنه لا مستقبل لمجتمع لا يقوم على الحريّة. فالعقيدة لا تعلو على الحريّة.. ولا عقيدة بدون حريّة.