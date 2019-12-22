24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2613:3116:0418:2719:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. ثلاث مؤسسات تتحالف لإنشاء قطب للخدمات الفندقية الراقية في المملكة (5.00)

  2. تلميذة مغربية بمؤتمر أممي (5.00)

  3. مسرحية العيشوريات (5.00)

  4. تظاهرات "قانون الجنسية" تقتل 16 شخصا في الهند (5.00)

  5. الإعدام ينتظر أستاذا باكستانيا أدين بـ"التجديف" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بوعياش توقّع مذكرة مع "دانماركيين ضد التعذيب"

بوعياش توقّع مذكرة مع "دانماركيين ضد التعذيب"

بوعياش توقّع مذكرة مع "دانماركيين ضد التعذيب"
هسبريس من الرباط
الأحد 22 دجنبر 2019 - 02:19

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY"، في مدينة الجديدة، مذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال رصد الجوانب المتعلقة بالوضعية الصحية في أماكن الحرمان من الحرية.

وذكر بلاغ توصلت به هسبريس أن "مذكرة التفاهم التي وقعتها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجينس سايمون مودفيغ، مدير وكبير المسؤولين الطبيين بالمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، تهمّ تعزيز قدرات أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب والأطر التي تقدم الدعم للآلية، ثم الخبراء والأطباء في المجالات المتعلقة بالصحة في أماكن الحرمان من الحرية وكذا مجال التوثيق الطبي للتعذيب".

وأضاف المصدر ذاته أنه "حسب ما تنص عليه مذكرة التفاهم، يتعهد الطرفان بتنظيم أنشطة لتعزيز القدرات من خلال تنظيم ورشات عمل ووضع وسائل ودلائل في مجال الرصد الطبي"، مشيرا إلى أن "المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، بصفته عضوا في الآلية الوطنية الدانماركية للوقاية من التعذيب، يقدم دعمه في مجال تعزيز القدرات لآليات الرصد المستقلة في جميع أنحاء العالم، وينفذ المعهد برامجه الدولية من خلال عقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التابعة للدول".

وجاء ضمن البلاغ ذاته أنه "طبقا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يضطلع المجلس بولاية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ومن بين مهام هذه الآلية، التي بدأت بالاشتغال منذ جمعية المجلس العمومية الأولى التي انعقدت في 21 شتنبر الماضي، زيارة أماكن الحرمان من الحرية من أجل رصد ظروف الاعتقال ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.