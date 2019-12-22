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الرئيسية | مجتمع | القانون المالي يحرّك حقوقيين نحو القضاء الدستوري

القانون المالي يحرّك حقوقيين نحو القضاء الدستوري

القانون المالي يحرّك حقوقيين نحو القضاء الدستوري
هسبريس من الرباط
الأحد 22 دجنبر 2019 - 13:15

بعث رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان رسالة إلى رئيس المحكمة الدستورية بخصوص "الدفع بعدم دستورية المادة 9 من قانون المالية برسم 2020"؛ وذلك رغم عدم خروج القانون التنظيمي الخاص بهذه الخطوة في المملكة.

وتضمنت الرسالة تذكيرا بالمادة 9 من قانون المالية برسم سنة 2020، مشيرة إلى أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عند تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".

وأضافت الرسالة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن "صيغة الجملة الأخيرة من المادة 9 تنطوي على مخالفة صريحة لمنطوق الدستور المغربي الجاري به العمل، وفق مقتضيات الفصل 126، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع".

وأوضحت أن "العديد من المواطنين لديهم أحكام ضد مؤسسات عمومية تكتسي حجية الشيء المقضي به، وللأسف، فإن تعنت بعض المسؤولين العموميين يدفعهم إلى الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وعلى ضوء مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، التي تمس بشكل صريح وواضح بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، فإن الحقوق المترتبة عن تلك الأحكام القضائية تصبح في مهب الريح".

وأضاف عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن "البت في مدى دستورية القوانين ينعقد للمحكمة الدستورية، حسب الفصل 133 من الدستور". والتمس من رئيس المحكمة الدستورية "فتح تحقيق مستعجل في مدى دستورية المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، وترتيب الآثار اللازمة في حالة التأكد من عدم دستوريتها"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حداوي مغربي مغربي الأحد 22 دجنبر 2019 - 14:05
انا احد *ضحايا *نزع الملكية....حكمت المحكمة الإدارية بتعويض احتياطي منذ سنة 2016 و مازلت انتظر رغم سلوكي مسطرة الحصول عليه......و بما انه تم اعتماد المادة تسعة (9) المشؤومة فمتى ساحصل على التعويض المستحق؟اهكذ يتم تنزيل مضامين الخطاب الملكي بتاريخ 14اكتوبر 2016 الذي ألقاه جلالته أمام البرلمان حيث تناول في إحدى فقراته موضوع نزع الملكية و ما يعانيه المواطن للحصول على مستحقاته ......أين هي دولة الحق و القانون؟فعوض أن تبحث الحكومة عن أسباب تماطل الإدارة و الجماعات في تنفيذ الأحكام....اتجهت الحكومة إلى اسهل طريق و هو اتجرجير المواطن....ربي ياخد فيكم الحق
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