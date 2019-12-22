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الرئيسية | مجتمع | أطباء خواص للعيون يضعون برنامج علاجات مجانية

أطباء خواص للعيون يضعون برنامج علاجات مجانية

أطباء خواص للعيون يضعون برنامج علاجات مجانية
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:18

قررت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص القيام بقوافل طبية مجانية إلى عدد من مناطق المملكة لإجراء فحوصات وعمليات جراحية للمواطنين المعوزين.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أنها تقدمت بطلب للقاء وزير الصحة من أجل عرض تصورها، ووضع برنامج مشترك لقوافل طبية خاصة بطب العيون، يستفيد منها المواطنون، خاصة المعوزين منهم، بجميع ربوع المملكة من طنجة إلى الݣويرة، سواء بالمناطق الحضرية أو القروية وحتى النائية.

وأكدت الهيئة النقابية ذاتها أن جميع مكوناتها مستعدة للانخراط في هذه العملية، مشيرة إلى أنها "تسطر بأحرف من ذهب على سياسة اليد الممدودة التي عبرت عنها الهيئة الوطنية للأطباء في موضوع تقريب طب العيون من المواطنين".

كما أكدت أنها "مستعدة للمشاركة في كل ما من شأنه النهوض بالصحة البصرية في المغرب"، وأنها "متجندة لتقريب الخدمات الطبية، خاصة البصرية منها، لعموم المواطنين".

ووفق المصدر ذاته، فقد أعرب أطباء العيون عن استعدادهم "لسد الاحتياجات المُعلن عنها في جميع مناطق البلاد، خدمة للوطن، وتنزيلا للمبادئ الإنسانية التي بنيت عليها مهنة الطب عموما، وطب العيون على وجه الخصوص".

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