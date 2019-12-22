العثماني يكشف أن غالبية الأسر المغربية لا تدفع رسوم الإعلام التلفزي

هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: مبارك بوعلي)

بعد الجدل الكبير الذي راج على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عزم الدولة إقرار 55 درهماً في فواتير الماء والكهرباء كضريبة جديد لإنقاذ "القناة الثانية" من الإفلاس، نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صحة ذلك.

وأوضح العثماني، اليوم الأحد، أن ما يروج بخصوص فرض الحكومة ضريبة جديدة تضامنية مع الإعلام العمومي غير صحيح، ويدخل ضمن الأخبار الزائفة، مشيرا إلى أن "الضريبة التي يؤديها المغاربة على التلفزة العمومية قديمة، في حين أن الحكومة الحالية لم تستحدث أي رسوم ضريبية جديدة".

وأضاف العثماني: "عكس ما يروج، قامت الحكومة سنة 2013 بإزالة هذا الرسم المفروض في فواتير الماء والكهرباء على الأشطر الأخيرة (1 و2 و3)، ما يعني أن نسبة 80 في المائة من الأسر المغربية التي تؤدي فواتير الماء والكهرباء لا تؤدي الرسم المفروض على الإعلام السمعي البصري".

وأورد العثماني أن هذه "الضريبة (55 درهما) التي كانت موجودة تهم 20 في المائة من المغاربة الذين يؤدون الشطرين الرابع والخامس من فواتير الماء والكهرباء، وهي الفئة التي تصنف ضمن أصحاب الدخل المرتفع"، وزاد متسائلا: "أين المشكل في مساهمة هذه الفئة بـ55 درهماً في الشهر؟".

العثماني أوضح أن مبلغ 55 درهماً في الشهر لا يذهب إلى القناة الثانية "دوزيم"، وزاد: "منذ أربع سنوات لا يؤدى لدوزيم سنتيم واحد من هذه الضريبة، ولا توجد أي نية أو نقاش داخل الحكومة لاسترداد أو فرض هذا الرسم على المغاربة كما يروج بشكل واسع على الشبكات الاجتماعية".

العثماني، وهو يتحدث ضمن الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، خصص كلمته للحديث عما اعتبره "أخبارا زائفة" تروج على مواقع التواصل الاجتماعي وتستهدف "التشويش على عمل الحكومة".

وبخصوص رفض الحكومة استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، أوضح العثماني أن هذا النقاش رافقته الكثير من المغالطات، مشيرا إلى أن 90 في المائة من أصل مليون و800 ألف متقاعد في المغرب لا يؤدون الضريبة على الدخل، أي حوالي مليون و600 ألف معفى من هذه الضريبة.

وتابع العثماني موضحا أن 20 في المائة المتبقية من نسبة المتقاعدين التي تؤدي الضريبة على الدخل تنقسم إلى قسمين؛ فئة لديها تخفيض بنسبة 60 في المائة والفئة الثانية تتمتع من 40 في المائة من التخفيض، مضيفا أن هذا يعني أن المتقاعد الذي يحصل على أكثر من 16 ألف درهم في الشهر لديه 40 في المائة من التخفيض، قبل أن يضيف: "واش هذا ماشي منكر؟ واللي عندو 20 أو 30 ألف درهم في الشهر علاش ميخلصش الضريبة على الدخل؟".