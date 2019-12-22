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الرئيسية | مجتمع | ضحايا "باب دارنا" يناشدون الملك محمد السادس من احتجاج بالرباط

ضحايا "باب دارنا" يناشدون الملك محمد السادس من احتجاج بالرباط

ضحايا "باب دارنا" يناشدون الملك محمد السادس من احتجاج بالرباط
هسبريس من الرباط (صور: محمد كومية)
الأحد 22 دجنبر 2019 - 16:00

في وقت تُواصل الحكومة صمتها عن أكبر عملية نصب في تاريخ العقار بالمغرب، والتي راح ضحيتها مئات المواطنين المغاربة داخل البلد وخارجه، احتج ضحايا المشاريع العقارية الوهمية "باب دارنا" اليوم الأحد أمام مقر البرلمان.

وردد ضحايا "باب دارنا"، الذين كانوا مرفوقين بدعم جمعيات المجتمع المدني والحقوقي، أغنية "في بلادي ظلموني" المشتهرة بمدرجات ملاعب الكرة، معبرين من خلالها عن حجم معاناتهم وتذمرهم جراء عملية النصب التي تعرضوا لها وكبدتهم خسائر مالية تبلغ 70 مليار سنتيم.

وتُحاول السلطات فك لغز اختفاء الأموال التي تحصل عليها صاحب المشروع العقاري الوهمي محمد الوردي من ضحاياه، والتي تبخرت دون ترك أي دليل مادي ملموس، وذلك بعدما جرى اعتقاله قبل أسابيع وهو يحاول مغادرة التراب الوطني.

وناشد الضحايا الملك محمد السادس التدخل لإنصافهم واسترجاع أموالهم المسلوبة وحقوقهم المهضومة، مستنكرين في المقابل صمت المسؤولين عن عمليات النصب التي تطال قطاع العقار، ومن ضمنها فضيحة مشروع "باب دارنا".

وجاء في كلمة ممثلة الضحايا، أمام البرلمان: "بغض النظر عن استرجاع أموالنا نريد أن نكون سببا في القطع مع مافيات العقار في المغرب، ولا نريد أن يسقط إخواننا وأولادنا والمغاربة عموماً في نفس مأساتنا".

وطالب الضحايا الدولة، في كلمتهم، بـ"وضع حد لعمليات النصب التي تجري في قطاع العقار، والتي تسيء إلى سمعة البلاد وتنفر المستثمرين إلى دول أخرى".

ورفع المحتجون شعارات من قبيل: "هذا عيب هذا عار والعقار في خطر"؛ "هذا عيب هذا عار في التلفزة دارو الإشهار"؛ "يا أمير المؤمنين آجي تشوف المظلومين"؛ "يا أمير الفقراء حمينا من الشفارا"؛ "فيناهوما المسؤولين اللي يحمونا من النصابين"؛ "صامدون صامدون وفلوسنا مطالبون".

وكان المسؤولون القضائيون أقدموا على عقل مجموعة من عقارات محمد الوردي التي يمتلكها في المغرب، في انتظار رصد ممتلكاته النقدية والعينية في الخارج.

وصدر قرار قضائي عن المحكمة الابتدائية لعين السبع بمدينة الدار البيضاء، يقضي بعقل ثمانية عقارات تعود ملكيتها لمحمد للوردي بشكل شخصي، وعقارات أخرى في منطقة الدروة ضواحي العاصمة الاقتصادية للمملكة.

كما قرر القضاء المغربي عقل عقارات تعود ملكيتها لشركة "رأسمال أنفيست" بالدار البيضاء ومكناس وأكادير، فيما قضى أيضا بعقل وحدة صناعية للتبريد في ملكية محمد الوردي بمدينة مراكش.

ولم تسلم الممتلكات العقارية لعثمان بوقفاوي (الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية)، نائب المدير العام لشركة "ميدي هاوس" التي أشرفت على "الفيلات الوهمية" لفائدة مجموعة "باب دارنا"، (لم تسلم) من الإجراءات القضائية لعقل مجموعة من ممتلكاته العينية والمالية، من ضمنها شقة فاخرة بمدينة الدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - casaoui الأحد 22 دجنبر 2019 - 16:13
هدا هوا الي بغيت نفهم
صمت الحكومة عن هذه الكارثة الوطنية
وزارة السكنى هي المسؤولة المباشرة الأولى و لا كلمة ايضا لنوام الأمة البرلمانيين
هذا ان دل على شيء
حسبكم الله ايها المتضررون هو وليكم و نعم النصير
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2 - من المانيا الأحد 22 دجنبر 2019 - 16:15
وماذا عن ضحايا ودادية المحيط الأزرق بالمنصورة أزيد من 54 مليار سنتيم جلهم من مغاربة المهجر.
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3 - زهير الأحد 22 دجنبر 2019 - 16:18
من حق ضحايا "باب دارنا" الإحتجاج ومن حق كذلك ضحايا "الرقية الشرعية" و"السوايع" وبعض المحامون والأطباء وو الإحتجاج. ومن حق أصحاب الضمير الإحتجاج على الموسخين والمخربين من المواطنين وهم كثر في بلدنا
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4 - الحسين الأحد 22 دجنبر 2019 - 16:21
أظن أن طمع و جشع المستفيدين من شراء عقارات بأثمنة مغرية لا تناسب ثمنها الحقيقي، يسَّر على هؤلاء النصابة سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، و كما يقول المثل الطماع يقضي عليه الكذاب..
فكفانا طمعاً.
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5 - سعيد المقدم -بلباو الأحد 22 دجنبر 2019 - 16:21
اللجوء إلى ملك البلاد و مناشداته لانصاف المظلومين و إرجاع حقوقهم يعني ان الدولة المغربية هي دولة صورية و ان المواطن فيها لا محل له من الإعراب.
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