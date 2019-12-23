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إحراق 2400 غرسة للتفاح مصابة بالتدرن التاجي‎

إحراق 2400 غرسة للتفاح مصابة بالتدرن التاجي‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 دجنبر 2019 - 19:05

أتلفت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخنيفرة 2400 غرسة للتفاح مصابة بمرض التدرن التاجي "crown gall"، بعدما وقفت خلال عمليات المراقبة الصحية الاعتيادية بأحد المشاتل المرخصة بالمدينة ذاتها على إصابة جميع أغراس التفاح المتواجدة به.

وتم اقتلاع الأغراس وحرقها، مع منع صاحب المشتل من استخدام القطعة الأرضية التي كانت مغروسة بها شتلات التفاح؛ وذلك لمدة ثلاث سنوات، لتطهيرها من البكتيريا المسببة للمرض.

ويقوم "ONSSA" بمراقبة دورية للمشاتل المتوفرة على الترخيص الصحي طوال السنة، للتأكد من حالة الصحة النباتية للأغراس وخلوها من الأمراض والآفات النباتية الحجرية.

جدير بالذكر أن مرض التدرن التاجي يصيب حوالي ستين عائلة نباتية تضم أشجار الفاكهة، مثل التفاح والكمثرى والبرقوق والسفرجل، وكذا نباتات الزينة.

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